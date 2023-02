Valoró se haya iniciado el desarrollo turístico de Pedernales y que el diseño proteja los recursos naturales

El historiador Frank Moya Pons sostuvo que la República Dominicana tiene una de las pocas democracias funcionales con que cuenta América Latina.



Piensa, además, que tiene pocas amenazas de desvío como ha ocurrido en otros países de la región. Agregó que ese valor de la fortaleza democrática se combina con el desarrollo de un capitalismo moderno que coloca al país en la punta de una revolución capitalista. “La República Dominicana está viviendo cada vez más, de una forma más acelerada desde hace unos 70 años, una revolución capitalista, pues en otros países y en otras partes, y sobre todo también en el Caribe, pretendían realizar una revolución socialista. Aquí los dominicanos calladamente, estábamos desarrollando una revolución capitalista”, consideró el investigador.



Reconoció que es un término por el que todavía mucha gente no se siente cómoda por razones ideológicas y herencias por los combates de la Guerra Fría, “La República Dominicana está respondiendo políticamente a esa revolución que ha tenido lugar y que está teniendo lugar”, comentó Moya Pons.



El historiador participó enla entrevissta especial de elCaribe y CDN. La conversación fue encabezada por Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN, y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández



Sobre la cumbre Americana que se efectuará en el país este año, el historiador consideró que esos encuentros son necesarios.



“Las cumbres son necesarias, en estas cumbres es más lo que se negocia que no se ve, que lo que se ve; las declaraciones son eso, declaraciones de intenciones, pero lo que es valioso de estas cumbres son los contactos que los mandatarios llevan a cabo entre ellos, y los lazos de amistad entre Estados y gobiernos que se establecen”, subrayó.



Es de opinión que la globalización es necesaria e inevitable. “La globalización es inevitable, comenzó hace 500 años cuando Colón (Cristóbal) cruzó el Atlántico, y la globalización descansa sobre el fenómeno de los intercambios, es decir que produce interdependencia”.



“Hoy los países somos interdependientes y por tanto, no podemos escapar de la globalización”, consideró. Al reflexionar sobre las dificultades que han tenido los países del Caribe para interconectarse, Moya Pons sostuvo que desde la realidad geográfica hasta una visión más enfocada en el norte, han dificultado la tarea.



“Uno de los factores que ha hecho más difícil la integración del Caribe y el funcionamiento idóneo de Caricom, es que hay que ir por mar, Europa se puede integrar porque la gente podía ir de Roma a París a pie o en burro, pero para ir de Jamaica a Trinidad usted tiene que tomar un avión o ir en barco, y por eso fracasó el primer intento de integración que fue en 1960, que se llamó Federación de las Indias Occidentales, porque no había forma de mantener un flujo de comunicación a pesar de que se creó hasta una línea aérea”, observó.



Agregó que otra razón por la que la integración ha sido difícil es porque “miramos hacia el norte, por 500 años de dependencia y colonización, la línea de comercio, es hacia el norte y hacia el sur, no es horizontal”.



El historiador fue entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios de elCaribe y CDN. La conversación fue encabezada por Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.

En los estudios de CDN durante la entrevista en la que abordó varios temas. Moya Pons fue entrevistado por periodistas de Multimedios del Caribe. El historiador compartió con ejecutivos y periodistas. Katherine Hernández, Alba Nely Familia, Félix García, Frank Moya Pons, Manuel Estrella, Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Yanessi Espinal.

Minería y medioambiente



El exministro de Medio Ambiente ve con buenos ojos los proyectos de desarrollo en materia turística que se han iniciado en Pedernales.



“El Pelempito lo construí como una anticipación al desarrollo de ahora, el Pelempito es una formación geológica singular que no se repita en ninguna de las Antillas, quizás en México hay un gran cañón como ese, y el objetivo es que los dominicanos y demás visitantes, además de las bellezas las playas de Bahía de las Águilas, vieran que hay un monumento natural de tanto valor como Bahía de las Águilas”, comentó Moya Pons.



Sostuvo que el inicio de la construcción de hoteles para en Cabo Rojo es una muestra que llegó la hora del sur y valoró la promesa de las autoridades de que se preservará el medioambiente.



“En Bahía de las Águilas no es necesario construir más que estructuras de servicios sanitarios, los hoteles deben estar donde se está pensando que deben estar, en Cabo Rojo, y que la gente vaya como va a la Saona, se pasa un día y regresa de nuevo a sus hoteles y así se mantiene ese monumento natural, ese tesoro prístino, así es como preveo que debe hacerse y así es como las autoridades lo han diseñado”, expuso. Dijo que es posible aprovechar esa área para fines turísticos y preservar la riqueza natural siempre que exista voluntad política y se haga en base a planes para preservar el medioambiente.



Sobre la explotación minera y la preservación del medioambiente, Moya Pons sostuvo que las empresas mineras a nivel mundial son objeto de grandes regulaciones y que existen modos de manejarla de manera responsable.



“Es natural que las comunidades expuestas a los impactos de la explotación minera se preocupen, y es natural que se movilicen y es hasta deseable que protesten para llamar la atención de las riesgos que hay y para que los inversionistas y sus compañías en la explotación minera”, dijo el exministro.



Agregó que no se deben dejar de explotar los recursos naturales que favorecen al país y enriquecen la economía local y mundial. “Los celulares funcionan con oro, por citar una de los tantos mentales que tenemos a nuestra disposición, y si no fuese por eso no pudiésemos usar los celulares”, observó.



“Quieren que nos conduzcamos como Duarte, pero quieren gobernar como Santana”



Al resaltar la figura del patricio Juan Pablo Duarte, el historiador Frank Moya Pons dijo que se ha consolidado en la conciencia ciudadana.



“Duarte surge como profeta de la independencia, en un momento en que la población dominicana está sometida a una dictadura militar que tiene a todo el mundo desesperanzado, porque para 1838 ya han pasado 16 años de dominación haitiana, y los dominicanos creen que nunca se van a liberar del yugo haitiano, entonces Duarte aparece como el que dice, si es posible”, refirió.



Sostuvo que Duarte presentó el proyecto de independencia y comenzó a organizar el plan. “Convoca a José María Serra, y otros amigos más y crean la sociedad la Trinitaria, entonces, Duarte es el profeta, el anunciador, el que le dice a los dominicanos que la separación de Haití es posible, y que es necesaria; entonces esa es la esencia del Duarte histórico”, subrayó Moya Pons.



Sostuvo que los valores patrios se están enseñando de manera correcta en las escuelas. “Aquí hay un movimiento desde el año 1976, que fue el año del centenario de Duarte, que comenzó un movimiento que lo encabezaba don Pedro Troncoso Sánchez, para rescatar la figura de Duarte; y Duarte ha ido creciendo como símbolo en la conciencia de los ciudadanos”, afirmó.



Sin embargo, dijo que también hay una cultura santanista alimentada por el autoritarismo de Trujillo, Lilis y Balaguer. “A veces tenemos la paradoja de que mucha gente quiere que nos conduzcamos como Duarte, pero aspiran a gobernar como Santana”, reflexionó.



“Santana fue un hombre complejo”



Frank Moya Pons consideró que Pedro Santana igual que otros presidentes que ha tenido la República, fue un hombre complejo y desde el punto de vista historiográfico que se puede decir que hay dos Santana.



“El Santana de la independencia, el que hace posible resistir las invasiones haitianas, que los derrota en el 1844, 1845, en 1849, en 1855 y 1856, ese es el Pedro Santana padre de la patria, viene siendo como el Washington (George) dominicano, el que detiene el ejército haitiano”, observó. El segundo Santana lo describe así: “El Santana traidor, que es el que no cree que la patria sin él puede mantenerse independiente, entonces le entrega el país a España mediante un fraude político”, refirió el historiador.

Exceso información resta calidad a datos

El investigador llamó la atención sobre la proliferación de información que ocurre por las facilidades que da la internet sin control de calidad. “El gran riesgo para la historia de la superabundancia de información que trae la internet, primero que es desordenada y segundo que no hay modos de verificación inmediata porque la gente pone en las redes lo que cree, incluso he visto videos sobre la República Dominicana que no es cierto, pero eso lo toma un muchacho en un colegio y se va consolidando como un conocimiento incompleto, defectuoso o simplemente falso”, observó Moya Pons.

Paradoja

Hay una paradoja, y es que quieren que nos conduzcamos como Duarte, pero quieren gobernar como Pedro Santana”

Verificar

Los profesores en las escuelas deben enseñar a los estudiantes a verificar la calidad de la fuentea información”.