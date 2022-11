Resaltó que más de 6 mil fallos han impactado a la gente; impartirán la Constitución en las universidades

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, consideró ayer que las sentencias del órgano le han devuelto la dignidad a la ciudadanía porque los más de 6,000 veredictos que ha emitido la corte en diez años, han impactado la vida de la gente en distintos ámbitos.



“Lo más importante en estos diez años es la jurisprudencia del Tribunal, la jurisprudencia les ha dado dignidad a los ciudadanos; desde la mujer que ha tenido una protección especial, desde los periodistas, los partidos políticos hasta decir que un niño no puede ser sacado de una escuela porque los padres no hayan podido pagar o no han querido pagar, decisiones de esa naturaleza”, resaltó.



Sostuvo que el Tribunal Constitucional ha sembrado raíces profundas de respeto a lo más esencial que protege la Carta Magna, la dignidad humana.



“Nosotros lo que hacemos es justicia para los ciudadanos, porque son la razón esencial del ejercicio jurisdiccional que hace el Tribunal Constitucional. Hemos decidido más de 6,000 casos y han impactado la vida de los dominicanos y las dominicanas”, expresó.



El presidente del órgano sostuvo que en poco más de una década han contribuido a la construcción de la cultura constitucional y de una nueva generación de ciudadanos. “En estos diez años nosotros hemos podido ir contribuyendo a crear lo que se llama una cultura constitucional sobre la base del desarrollo de una generación constitucional, antes en el Día de la Constitución y en la dictadura como la de Trujillo no se podía hablar del sentido profundo de la Constitución”, recordó el jurista.



Refirió que conocer la Constitución tiene un gran valor porque es el mecanismo de generar unidad y paz en la sociedad. “La Constitución es la carta de garantía de los derechos, de eso que yo llamo generación constitucional, para vivir en Constitución, porque vivir en Constitución es sinónimo de felicidad, porque la Constitución es un mecanismo de búsqueda de la felicidad en la medida que garantiza que los derechos y los poderes son limitados porque es la carta de navegación de la sociedad, se establecen reglas para la convivencia, y nosotros en el Tribunal Constitucional, poco a poco, hemos ido contribuyendo a ello”, apuntó.



El presidente del Tribunal Constitucional participó en la entrevista especial de elCaribe y CDN, que estuvo encabezada por el director de este periódico, Nelson Rodríguez, así como por el jefe de Redacción de este diario, Héctor Marte, y las comentaristas de Despierta con CDN, Katherine Hernández y Julissa Céspedes.



Ray Guevara estuvo acompañado de la secretaria del Tribunal Constitucional, Gray Ventura, y la directora de Planificación y Desarrollo Institucional, Belén del Toro.



Constitución será asignatura transversal en universidades



El presidente del Tribunal Constitucional informó que como parte de las actividades del mes de la Constitución, el próximo martes presentará un acuerdo que hizo con el Ministerio de Educación Superior para impartir la Constitución en las universidades dominicanas en todas las carreras.



“El día siete de este mes estaremos lanzando un proyecto que se llama enseñanza de la Constitución en la educación superior, y estamos preparando una obra que será el libro de referencia para que en todas las carreras universitarias con las universidades que lo acepten y hoy estamos enviando una comunicación a los rectores de las universidades para que colaboren con este proyecto”, expresó.



Milton Ray Guevara sostuvo que el objetivo es que independientemente de la carrera que se estudie se requerirá aprender la Constitución. “Se convertirá en uno de los ejes transversales nuestros, porque yo digo si los cristianos andan con una biblia en los bolsillos, los ciudadanos debemos andar con la palabra del pueblo en los bolsillos; la biblia es la palabra de Dios y la Constitución es la palabra del pueblo”, comentó.



Expresó que la Constitución libera al ciudadano en la medida en que la conoce y respeta. Sostuvo que se debe impulsar que la Carta Magna se enseñe en las escuelas porque eso no divide, sino que une a la sociedad.



Se quejó que a pesar de haber firmado cuatro acuerdos con cuatro ministros de Educación distintos, aún no se ha logrado que se enseñe la Constitución en las escuelas básica y media.



Reconocimiento internacional



Ray Guevara expresó satisfacción por el reconocimiento que hizo el presidente del Tribunal Constitucional Español, Pedro José González Trevijano, sobre la corte dominicana.



“Dijo ante un grupo de juristas españoles que le gustaría que al tribunal español y cualquier otro tribunal le llamen como se autodenomina el tribunal constitucional dominicano, un tribunal ciudadano”, expresó.

Resaltó el cónclave de tribunales constitucionales que se realizó en el país como antesala de la quinta conferencia internacional de esos órganos. Destacó que en ese evento la República Dominicana, por segunda vez, quedó miembro del buró de los tribunales constitucionales.



“Fuimos elegidos por aclamación porque intervinimos en temas que parecían difíciles y nuestra intervención contribuyó al esclarecimiento y al mantenimiento de una especie de diálogo pacífico entre los integrantes de la conferencia”, comentó.

Unidad de seguimiento



Ray Guevara sostuvo que todos los tribunales enfrentan problemas para la ejecución de las sentencias. “Eso ha sido objeto de estudios, nosotros hemos creado la unidad de seguimiento de ejecución de sentencias, de las 6,019 sentencias, hemos sido apoderados de 97 incidentes de ejecución de sentencias”, reveló.



Dijo que los entes que presentan dificultades para la ejecución son los entes del Estado, no los particulares.



“Cuando ellos están obligados más que nadie a darle cumplimiento de inmediato a las sentencias del Tribunal porque la Constitución dice que las sentencias son definitivas y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado, pero esa no es una situación exclusiva de la República Dominicana”, apuntó.



Dijo que tienen en agenda publicar el nombre de las instituciones y organismos del Estado que no cumplen las sentencias del órgano y que ese mecanismo servirá para el control social.



Ray Guevara agregó que se creó un mecanismo para lograr el cumplimiento que primero pasa por un proceso de conciliación entre las partes en conflicto.



Resaltó que también se creó el departamento de gestión de control jurisdiccional que tiene el objetivo de examinar la labor jurisdiccional del propio tribunal y asegurar que las sentencias tengan ciertos estándares.



Recalcó que se busca que no haya divergencia en un mismo tema tratado, la estructuración, el análisis, entre otros aspectos.



Sentencias relevantes



Ray Guevara dijo que por décimo aniversario el Tribunal Constitucional publicó un libro que contiene las sentencias más relevantos durante sus diez años.



Entre las sentencias que a su entender han sido de mayor impacto figuran figuran 35 fallos sobre derecho de familia, pensión, uniones de hecho, derecho a la dignidad humana, privados de libertad, derecho a la igualdad, al agua, a la educación, al libre tránsito y el derecho al trabajo.



En ese grupo también mencionó temas como el derecho a la nacionalidad, a la buena administración, a la seguridad social, libre acceso a la información pública, a la libertad de expresión, al medio ambiente, a la conservación y el equilibrio ecológico. Igualmente, el derecho de reunión, a la protesta, al honor, a la intimidad, la salud, a la vivienda y la propiedad. Otras sentencias que citó entre las más relevantes tienen que ver con temas de municipalidad, función pública, organismos autónomos y descentralizados, créditos contra el Estado y querellas contra funcionarios.

Milton Ray Guevara, Gray Ventura y Belén del Toro, durante su participación. Durante la entrevista Ray Guevara resaltó las actividades por el mes de la Constitución. El presidente del Constitucional compartió con ejecutivos y periodistas de Multimedios

Hoy será la gala por la Constitución

El Tribunal Constitucional dedica el mes de noviembre a distintas actividades para resaltar la Constitución. Entre los eventos que hará el órgano figura una Gala por la Constitución en el Teatro Nacional, esta noche a las 8:00. Se hará en honor a la bachata y el merengue en homenaje a Luis Segura y Domingo García Henríquez, conocido como Tatico Henríquez.



“Cuando nosotros llegamos al Tribunal aquí solo se celebraba el 6 de noviembre como el Día de la Constitución, con muchas limitaciones, nosotros instituimos el mes de la Constitución”, refirió Ray Guevara.



El sábado 12 habrá una caminata por la Constitución en el Mirador Sur y una jornada de reforestación por la Constitución en Nigua, San Cristóbal.