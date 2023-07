El director del IDAC así lo garantiza; su confianza y optimismo se sustentan en los estándares que tiene el sector

República Dominicana está preparada –porque ha ido trabajando con altos estándares- para “aprobar con buena nota” la Evaluación Internacional de la Seguridad de la Aviación (IASA), que estará a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y de la que aún no se tiene fecha precisa.



Así lo aseguró ayer el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



Si bien no hay fecha definida para la revisión, cuyo objetivo es determinar si el país cumple con los estándares de seguridad operacional para que sus aviones vuelen al territorio estadounidense, República Dominicana recibió una comunicación por las vías formales.



Para casos como el descrito, se estila que la FAA utilice los canales diplomáticos (la embajada de EE.UU.) en República Dominicana. A su vez, la embajada remite la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y éste al IDAC.



El trámite dura varios días. Recibida la misiva por parte del Instituto de Aviación Civil, lo que sigue es que esa institución inicie conversaciones con la FAA para elegir la fecha más conveniente para ambas partes. Normalmente, la FAA envía dos o tres inspectores y éstos realizan una revisión puntual de lo denominado “elementos críticos”, que son ocho.



Es lo que dijo Héctor Porcella. En los ocho elementos críticos que refiere, los expertos que vienen repasan los niveles de cumplimiento; cómo el país se desempeña y cómo aborda los cumplimientos, en base a esos elementos críticos.



República Dominicana desde el año 2007 recuperó la categoría 1, que es el nivel más alto que otorga Estados Unidos, para asegurar que las aerolíneas que pisan suelo norteamericano cumplen con todo el tema de seguridad operacional.



“Desde el año 2007 el país no ha tenido ningún tipo de revisión ni de auditoría, incluso de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es una agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de establecer normas y regulaciones internacionales para la aviación civil”, explica Porcella.



Hay un punto que el funcionario “acentúa” en el diálogo y lo hace con razones de peso: “En el momento en que el país recuperó esa categoría uno, para volar a Estados Unidos, no tenía la cantidad de aerolíneas nacionales de ahora. Siete”.



Es natural que Estados Unidos quiera asegurarse que aquí todo marcha acorde con los estándares internacionales. Lo propio hace con otras naciones que tienen vuelos a suelo estadounidense.



Sobre la OACI, el director del IDAC explicó que esa institución no categoriza, sino que eso lo hace la FAA. La principal misión de la OACI -creada en 1944 y con sede en Montreal, Canadá- es promover la seguridad y eficiencia del transporte aéreo internacional.



Para lograrlo, desarrolla estándares y recomendaciones que los países miembros deben adoptar y aplicar en sus regulaciones y prácticas aeronáuticas. Esos estándares abarcan temas como la seguridad de vuelo, navegación aérea, protección del medio ambiente, facilitación de pasajeros, planificación y gestión del espacio aéreo. “Si no hemos sido revisados desde el 2007, eso iba a venir tarde o temprano. En foros internacionales he conversado con la OACI y con personal de la FAA, de que eventualmente es necesario que este país sea evaluado”, apuntó.



Y dejó claro que una recertificación sobre los niveles de cumplimiento en materia de seguridad operacional, viene a sumar, por tratarse de transparencia, de actuar con responsabilidad y de no tapar “cosas” que tal vez pudieron haber estado ocurriendo (no dijo que ocurren), para evitar accidentes e incidentes.



“Yo estoy confiado plenamente de que nosotros vamos a hacer una buena auditoría, conjuntamente con la FAA, de todo nuestro sistema de aviación civil”, indicó el director del IDAC, con certeza y optimismo. Un optimismo que le lleva a asegurar que el sector de la aviación, que es fundamental para seguir robusteciendo el turismo, seguirá volando alto.



“Usted ha dicho que la evaluación que se hará está enfocada en la seguridad operacional, pero cómo coordinan ustedes con los operadores de los aeropuertos para el momento de la auditoría”, le preguntó la directora de CDN, Alba Nely Familia, al funcionario del IDAC.



La respuesta de Héctor Porcella fue esta: “Los aeropuertos no se involucran tanto en eso. La seguridad operacional se refiere al cumplimiento de las normativas de las líneas aéreas dominicanas. Y debo precisar que la revisión de la que hablamos se refiere a aerolíneas que vuelan a Estados Unidos”.



Un derecho que hace valer



Estados Unidos quiere ver cómo el sector de la aviación trabaja la vigilancia operacional, cómo se documentan los incidentes, cómo se cumplen las normativas, cómo se entrena el personal técnico, la preparación para hacer una mejor y más eficiente vigilancia y cómo está la supervisión del sistema operacional.



“O sea, en lo que ellos más se enfocan es en los temas de seguridad operacional. Eso recae en el IDAC, específicamente en la Dirección de Normas de Vuelos (…). Lo que es el tráfico aéreo, por ejemplo los controladores aéreos y navegación aérea, eso no se toca mucho. Se va a revisar la legislación, y tenemos una legislación muy buena y muy bien elaborada”, sostuvo.



Porcella acudió al encuentro en compañía de Gender Damián Castro Pared, director de Vigilancia de Seguridad Operacional del IDAC; Pedro Alberto Piña, director de Normas de Vuelo; Bernarda Franco, directora Legal, y Luis José Chávez, director de Comunicaciones.



Del lado de elCaribe y CDN estuvieron Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, directora y director, respectivamente, y un staff de periodistas de ambos medios de comunicación.



Escuchado atentamente por cada uno de ellos, Héctor Porcella reconoció que cuando el país recuperó la categoría uno, en el año 2007, se hizo muy buen trabajo con la legislación. El país ha mantenido esa categoría que cita el funcionario.



“Si de la auditoría llegaran a surgir observaciones, vamos a esperar cuáles serán. Pero quiero profundizar en que no hay razones para tener miedo a una auditoría, y más si somos instituciones públicas; cuando es una institución de seguridad nacional y cuando se trata de una actividad de alta importancia, porque hay vidas humanas de por medio”, expresó.



Y agregó: “Estamos hablando de puntos vitales para los vuelos. Si el riesgo es más pequeño, más seguridad tenemos, tanto los pasajeros norteamericanos que vienen a República Dominicana en condición de turistas, como los dominicanos que van a Estados Unidos”.

Martín Polanco, Gender Damián Castro, Bernarda Franco, Alba Nely Familia, Nelson Rodríguez, Héctor Porcella, director del IDAC; Félix M. García C., Julissa Céspedes, Pedro Piña, Luis José Chávez y Katherine Hernández en la parte preliminar de la Entrevista Especial de elCaribe-CDN.

Si el camino es correcto, mejor



Desde el punto de vista del director del IDAC, el país debe estar abierto a la inspección regular. “No es tan frecuente que la FAA deje a un Estado más de 15 años sin revisarle. Eso me llamó la atención y por eso hemos venido preparándonos, contratando inspectores internacionales y revisando siempre nuestro sistema, para cuando llegue la oportunidad nuestro sistema esté bien robusto y bien fortalecido en cuestión de seguridad operacional”, dijo Héctor Porcella.



Resaltó que desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader el país ha tenido un auge en la aviación civil, que –de paso- aporta bastante para el crecimiento del turismo, uno de los pilares de la economía. Citó que hay siete aerolíneas operando vuelos internacionales.



Las líneas aéreas se categorizan en dos reglamentaciones aeronáuticas, que son el RAD 135 y el RAD 121. Este último es para líneas aéreas que quieren hacer vuelos con una gran cantidad de pasajeros. Es una suerte de “sombrilla” para las aerolíneas que utilizan aeronaves con capacidad para transportar más de 30 pasajeros. De ese tipo de empresas aeronáuticas hay cinco en el país, según el IDAC. Las restantes dos poseen aeronaves con capacidad para transportar 20 pasajeros o menos. Las siete empresas realizan vuelos internacionales, tanto regulares como chárter.

El sistema de aviación del país es sólido

Desde el Gobierno, a partir de 2020, indica el IDAC, se han hecho las inversiones para actualizar a los inspectores y dotarlos del entrenamiento, que es obligatorio para el cumplimiento de las normativas. “Inmediatamente contratamos a nuestro asesor internacional Javier Rodríguez, que fue uno de los protagonistas para que el país recuperara la categoría en el 2007 (…). Con este crecimiento en los últimos tres años, con tantas líneas aéreas creciendo y con el volumen de tráfico aéreo que tenemos, que ha roto los parámetros y récords anteriores, el país llama la atención”, resaltó Porcella. Partiendo de su aritmética, en 2022 República Dominicana registró 125,000 operaciones aéreas, “mucho para un país como este”, y en 2023 se espera superar esa cantidad. “Debemos estar claros de que tenemos una responsabilidad arriba y que esa responsabilidad conlleva inversión, entrenamiento, tecnología y fortalezas”, apuntó.

Fortalezas que hay

Yo les aseguro a ustedes que en el país vamos a estar listos cuando venga esa auditoría, y como estamos listos no debemos tener miedo”.

Un número clave:

La aviación civil se regula por diecinueve anexos, incluida la ley, que es el anexo uno, y de esos diecinueve hay ocho elementos críticos”