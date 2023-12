Esta Navidad Supérate trae como novedad la entrega de 500 mil bonos navideños vía transferencias digitales

Las festividades navideñas están a la vuelta de la esquina y el Gobierno tiene preparado un amplio plan de ayudas monetarias, de asistencia social y actividades que, de manera simultánea, comenzarán a partir de mañana jueves 7 de diciembre.



Como novedad para este año, el Programa Supérate, que dirige Gloria Reyes, hará una distribución de 500 mil bonos navideños, que se hará mediante transferencias bancarias digitales por un monto de 1,500 pesos para cada beneficiario. Esto se hará a través de dos modalidades: la primera con una transferencia a una cuenta bancaria dirigida a 200 mil personas que poseen este método de pago y, a 300 mil personas restantes vía “Tu Efectivo”, que es una transferencia que se hace al teléfono con el envío de un código que los beneficiarios podrán usar al acudir a los a los cajeros automáticos para retirar el dinero.



Al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN, Gloria Reyes, directora de Supérate, informó que este año el Gobierno ha decidido innovar y focalizar más el programa del bono de Navidad, que beneficiará a los más pobres con transferencias digitales. Estas transferencias, de 1,500 pesos por persona, son independientes de las tarjetas y de otras ayudas sociales.



“Es decir, que tenemos dos modalidades para el pago de transferencia del bono digital. A una parte le llegará a su cuenta y a otra parte le llegará al teléfono un código y ya en esa parte, es importante que estén pendientes y por eso es que era necesario que actualizáramos la página para que los números de teléfono fueran más recientes”, expresó Gloria Reyes durante la entrevista.



Para escogencia de estos 500 mil beneficiarios, Reyes indicó que hace unas semanas se habilitó una plataforma, en la cual se recibieron 670 mil solicitudes, de las cuales solo la cifra seleccionada calificó para esta contribución económica al hacerse una depuración vinculada a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).



Las acciones del Gobierno



Para poner en marcha las acciones de Navidad, Gloria Reyes comunicó que mañana, en actos simultáneos que realizará la Presidencia de la República con el presidente Luis Abinader en el Distrito Nacional y la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago, se hará efectivo el pago de las transferencias bancarias digitales y además, se hará el anuncio de otras acciones de la Navidad del Gobierno.



Entre ellas, la directora de Supérate mencionó el Gabinete de Política Social, que tiene todas las jornadas vinculadas al bono de Navidad con dos millones de tarjetas en eventos simultáneos y masivos. Luego está el Plan Social de la Presidencia que tiene un millón de raciones crudas para entregar vía las ONG, juntas de vecinos y los métodos tradicionales que utiliza esta institución.



Por otro lado, agregó la funcionaria, los Comedores Económicos realizarán más de 2,500 cenas y almuerzos navideños en las comunidades y entregarán también 400 mil raciones crudas de alimentos para la cena de Navidad.



Mientras que, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), tiene cerca de ocho parques temáticos que están en coordinación con las alcaldías en el centro de los pueblos con luces y actividades vinculadas a la época de Navidad. También estarán algunas de las fiestas navideñas que las alcaldías, mediante la Liga Municipal y Fedomu, están promoviendo, según citó la encargada de la entidad de asistencia y protección social.



Asimismo, indicó que el Ministerio de Cultura tiene eventos importantes en la Plaza de la Cultura. De igual forma, la noche de museos y otras actividades familiares, que van dirigidas a su vez a la clase media “que también necesita este tipo de acciones”.



“Yo tengo días diciendo que esta será la Navidad que tenemos años esperando. Tenemos casi cuatro años sin poder disfrutar, sin poder celebrar la Navidad por el covid, por las restricciones de austeridad del Gobierno, y entonces, esta es una Navidad donde las familias podrán disfrutar, podrán celebrar, podrán reencontrarse y algo que nos gusta mucho a los dominicanos, que son las fiestas y entonces eso, el Gobierno ha querido pues recuperarlo y que ya tenemos las condiciones para hacerlo”, resaltó durante la entrevista conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia; la periodista Yanessi Espinal y la comunicadora Julissa Céspedes.



Un millón 500 mil beneficiarios



El Programa Supérate se encuentra inmerso en un proceso de cambio del plástico de la tarjeta mediante la cual cada mes entrega a un millón 500 mil personas un monto de 1,650 pesos como contribución económica del Estado a las personas identificadas por el Siuben. Sobre este particular, Gloria Reyes indicó que, hasta el momento, la entidad ha cambiado un millón de tarjetas y que le resta terminar con 500 mil.



“Estamos en ese proceso. Yo debo recordarles que estamos hablando de la operación financiera de este tipo más grande que hemos visto en la República Dominicana. Estamos hablando de un millón y medio de tarjetas. Ninguna entidad de la República tiene un parque de esta magnitud. Estamos hablando de un número muy amplio y ya vamos por el millón”, indicó.



Este 2023, el Gobierno ha hecho transferencias directas por encima de los 45 mil millones de pesos en todos los programas de este tipo, según precisó la directora de Supérate, que se hizo acompañar en la entrevista de Wailly Lewis, subdirector de Protección Social y Miriam Batista, directora de articulación institucional.



“Supérate tiene un millón 500 mil familias beneficiadas. Eso fluctúa de acuerdo a los criterios de selección y validación que se hacen mensualmente. Es importante que se destaque que todos los meses el programa hace un proceso de cumplimiento y se hace cruce para saber si esas personas están en la Tesorería de la Seguridad Social y si las personas fallecieron y por eso este número puede fluctuar durante el año entre un millón 500, un millón 30 y la última nómina era un millón 510 mil”, explicó.



Transformación con programas de emprendimiento con beneficiarios



Supérate nació con el propósito de ir sustituyendo las ayudas monetarias con políticas enfocadas en sacar a las personas beneficiadas de este tipo de transferencias del círculo de la pobreza. Al hacer una aclaración sobre el aumento y la ampliación que ha tenido el programa en estos tres años en la protección de los ciudadanos, Gloria Reyes argumentó que esto ha ocurrido por el momento de crisis.



“La decisión inteligente que tomó el Gobierno fue evitar el incremento de la pobreza. Incluso, tenemos niveles de pobreza por debajo de la media en Latinoamérica, un 21.4 por ciento. O sea, la efectividad de la creación de empleos y de la ampliación de los programas sociales ha permitido la reducción de la pobreza a pesar de la crisis. Por eso, a pesar de que el propósito principal del programa es, y ha sido en esta nueva etapa, fortalecer la creación de capacidades y la vinculación a las oportunidades laborales y de emprendimiento”, detalló.



En tal sentido, señaló que, enfocada en ese propósito, Supérate ha llevado una agenda dual donde se ha logrado ampliar la protección social, pero al mismo tiempo se han fortalecido los programas de acompañamiento con varias iniciativas de impacto, lo que permitió que muchas mujeres comiencen a entregar sus tarjetas y decir “ya no la necesitamos”.



“El año que viene vamos a tener una graduación de ese tipo donde beneficiarios y beneficiarias formados en las capacitaciones, van a entregarle al Gobierno sus tarjetas (…). Apelamos al cambio de conciencia de los mismos beneficiarios”, manifestó.



No obstante esto, defendió la protección social, y resaltó el alivio que esto representa para las familias. l

Enero 2024 se inicia piloto red cuidadores

La directora de Supérate anunció ayer que en enero del próximo año se iniciará, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, la primera fase de la red de cuidadores de grupos vulnerables. Indicó que comenzará un piloto en los municipios de Santo Domingo Este y Azua con 100 cuidadores y cuidadoras de 1,000 que ya se han formado y certificado con Infotep. Dijo que ya Siuben ha levantado las familias que pueden recibir cuidado en sus hogares y que hay un trabajo coordinado por los ministerios de la Mujer y Economía junto a Inaipi, Conape, Supérate y Conadis como principales entidades ejecutoras.



De los 1,000 cuidadores formados, se trabaja en la composición de servicios de cuidado para que, además de que el Gobierno pueda contratar a los cuidadores también lo hagan las familias privadas. Adelantó que, concluido el piloto, a final del año 2024, se tiene la expectativa de desarrollar un sistema nacional de cuidado.

