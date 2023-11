La institución privada cita los desafíos que tiene la RD frente a los factores internos y las dinámicas exógenas

Desde el punto de vista de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (Amchamdr) la economía de este país ha tenido un desempeño estelar en la región del Caribe, a pesar de los desafíos existentes a nivel mundial.



El presidente de la institución, Edwin de los Santos, está muy al tanto del acontecer global y dentro del análisis sobre el trayecto seguido por esta nación no pierde de vista los factores internos que se suman y las iniciativas que se han desarrollado para seguir en línea recta.



“Deben considerarse las dinámicas exógenas y sus influencias”, dice De los Santos en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN. Mencionó, por ejemplo, la situación en el Medio Oriente, con el conflicto entre Israel y Hamás, que incide significativamente en los precios de los combustibles y afecta la economía global. Y lo ha hecho cuando se le menciona cómo los hechos negativos a escala mundial se han ido sucediendo uno tras otro.



“Cuando tú ves las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) del crecimiento global, la verdad es que representa un reto para todos los países, incluido el nuestro, de alcanzar la meta de crecimiento de 5 por ciento histórica proyectada”, indica.



Dijo que otro elemento que se mira es el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos y resaltó que –según planteamientos de economistas- “las probabilidades de que no haya un alza de la tasa de interés de la FED puede andar cerca del 99 %, pero hay otros que sugieren que antes de finalizar el año sí podría darse un incremento”.



Si eso que cita Edwin de los Santos se da (una subida de tasas de la Reserva Federal de EE.UU.), podría afectar directamente la República Dominicana, porque afecta la capacidad de compra del estadounidense, que es el principal turista que viene a República Dominicana, y afecta la capacidad de inversión, al tener tasas de interés mucho más altas y pone mucho más presión sobre la economía dominicana, que tendrá que buscar fuentes de ingresos que ayuden a sustituir las bajas tasas de interés”.



El presidente de la Amchamdr es un hombre optimista –y lo sustenta, por ejemplo, cuando dirige la mirada hacia adelante- en lo referente a República Dominicana; pero a la vez conoce las realidades. “Creemos que el país ha tenido una buena disciplina fiscal; una buena disciplina en materia económica, pero no estamos ajenos a todos esos impactos externos que puedan llegar”, expone.



Conversar con De los Santos resulta cómodo; sabe moverse de un lado a otro en el diálogo y su cabeza está lo suficientemente “amueblada” para responder cualquier inquietud periodística que surja. ¿Cómo valora usted el clima de inversión en República Dominicana?, se le pregunta. Su respuesta es precisa: “En los últimos veinte años ha mejorado bastante”, asegura.



“Nosotros, cómo Cámara Americana, hemos sido un gran contribuyente del fortalecimiento institucional, a través de todas las contribuciones que se han hecho en los años. Te diría que en los últimos veinte años se ha notado un fortalecimiento importante, y uno de esos elementos viene dado por la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, en el cual la Cámara Americana jugó un papel preponderante”, reflexiona. Edwin de los Santos acudió al encuentro junto a María Walesca Álvarez, vicepresidenta de la Amchamdr, y William Malamud, vicepresidente ejecutivo.



Por parte de Multimedios de Caribe, participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como Katherine Hernández y Julissa Céspedes, periodistas de la planta televisora, y el autor de este escrito (Martín Polanco).

Macroeconomía y estabilidad



Según el punto de vista de William Malamud, la estabilidad socio-política y económica que ha mantenido República Dominicana ha sido vital y sobresale, si se compara con otras naciones de la región. El vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr incluyó en su análisis el aspecto macroeconómico, en el que República Dominicana ha obtenido buena calificación (dato reconocido por organismos internacionales). Malamud lleva un cuarto de siglo residiendo en el territorio nacional, tiempo que le ha alcanzado para conocer suficientemente este país caribeño.



“La diferencia que hay en el país es impresionante”, asegura, poco antes de traer la aritmética al diálogo para ampliar la conversación.



Calculó que más del 50 % del comercio internacional que realiza República Dominicana es con Estados Unidos, por lo que contar con un buen marco legal permanente es una pieza clave. “El país es estable no solo para la inversión extranjera, sino para la inversión privada, en general”, expuso.



Mientras, María Walesca Álvarez plantea que “nosotros, evidentemente como país, tenemos que observar todas las variables que nos sobrepasan en término de país”. “Pero si en algo ha sido muy exitosa la República Dominicana en estos últimos años, sobre todo cuando se trata de sortear elementos externos que superan al país en sí mismo, ha sido justamente el trabajo mancomunado que ha venido desarrollando el sector privado junto con el sector público”.



Resaltó que “como país hemos sido bastante exitosos en ser ejemplo frente a otros países de la región, en asegurar un trabajo conjunto, de lo que hoy día son esas alianzas público-privadas, necesarias para sortear estas situaciones que superan esos factores externos exógenos que tenemos que ponderar como República Dominicana”.



“Es uno de los temas que precisamente la Cámara viene promoviendo; ese trabajo mancomunado, de alianza…. Esa visión de país, en procura de mitigar esos efectos externos y potencializar los que suman como país. Y creo que eso es algo que se ha puesto muy en evidencia en las últimas crisis que hemos vivido y que República Dominicana ha sido ejemplo, en gran medida justamente por ese apoyo conjunto y ese compromiso del sector privado, de trabajar de la mano con el gobierno para poder sortear estos factores”, apuntó María Walesca Álvarez.



Un dato que quedó claro en la plática de ayer es que la inversión extranjera colocada en República Dominicana está en una trayectoria positiva. El vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr recordó que el pasado año se superó la frontera de los US$4,000 millones y el año en curso el monto apunta a elevarse más.

Edwin de los Santos, María Walesca Álvarez y William Malamud, de la AMCHAMDR. Edwin de los Santos y William Malamud respondieron a cada cada pregunta formulada. Los anfitriones de elCaribe y CDN y los invitados de la AMCHAMDR comparten en la mesa.

Cien años, una fiesta



Este 2023 es un año bastante especial: La Amchamdr cumple 100 años de existencia institucional y lo celebrará por todo lo alto. Ha diseñado una importante agenda que habrá de culminar con un gran concierto musical la noche del 9 de noviembre de 2023, con la Amcham Big Band en el Teatro Nacional.



La Cámara Americana de República Dominicana es la tercera Cámara en el continente que celebra este gran hito, además, es la tercera con mayor cantidad de miembros (tiene un total de 1,600) de toda Latinoamérica y también el gremio empresarial con más socios a nivel nacional.



El espectáculo contará los antecedentes más destacados de la música norteamericana y dominicana y su influencia mutua. La información ofrecida ayer indica que habrá 24 músicos en escena; 19 músicos locales y seis músicos de Berklee College of Music, fomentando la unión cultural. Además contará con la presencia de seis bailarines que irán hilando esta historia de la mano del recurso audiovisual y luminotécnico.



La danza jugará un papel importante dentro del espectáculo contando y apoyando esta gran fiesta llevando a la escena distintos estilos dancísticos.



Es un evento exclusivo para la membresía. Lo que se busca reflejar es cuál ha sido de la música, década tras década, desde años veinte hasta el presente, con composiciones que han marcado las distintas épocas y cómo se han mezclado la música de Estados Unidos con la música de República Dominicana y cuáles han sido las influencias.



Recientemente la Amchamdr celebró su 31 edición de la Semana Dominicana en los Estados Unidos, en donde nuestra delegación agotó una importante agenda con reuniones público-privadas, en torno a temas alineados en algunos casos a nuestras prioridades institucionales y las del país.



La Semana Dominicana es un evento que ha servido por tres décadas para estrechar lazos políticos, comerciales, sociales y culturales entre ambos países. “Yo pienso que cien años es una buena razón para celebrar, especialmente si se analiza las contribuciones que hemos hecho al desarrollo económico del país”, indicó Malamud, al referirse al tema.

Falta más espacio industrial para la IED

Gracias a que la inversión extranjera va muy bien, uno de los retos, frente a ese elemento, es que en República Dominicana se necesita más espacio industrial, explicó William Malamud.



“Vamos muy bien; hay varios proyectos en diferentes etapas de desarrollo para nuevos parques (…). Parques con energía renovable; es un buen camino para el país. La energía renovable es menos vulnerable al precio del petróleo y otros combustibles que han contribuido en parte al déficit comercial que tenemos”, expuso.



Malamud plantea que la mejor estrategia implementada por República Dominicana es enfocarse en lo que hace bien. Y dentro de eso que hace bien, figuran los dispositivos médicos, “que es la exportación número uno de República Dominicana”.



Aseguró que las operaciones de las empresas instaladas en suelo dominicano están en crecimiento; resaltó que hay mucha inversión en el sector de logística. “Hay empresas multinacionales que han ubicado aquí su centro de distribución regional”, expuso.