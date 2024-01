“Hay que sacar ese ruido (Ley 1-24) del proceso electoral”

El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, consideró ayer que la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tiene tintes autoritarios y que casi raya en coartar libertades fundamentales. En ese sentido, recomendó a las autoridades convocar una legislatura extraordinaria para modificar los artículos que han generado preocupación en esa legislación para “sacar ese ruido del proceso electoral”.



“Hay muchas oportunidades de mejorar esa ley; porque evidentemente, en otra parte, uno diría que esa ley tiene unos tintes autoritarios, casi rayando en coartar libertades fundamentales no solo en la Sociedad de Diarios, pero del sector financiero, del sector privado en sentido general, de los ciudadanos, es una cosa extremadamente grave como para que se le ponga atención”, llamó la atención Ray Guevara.



Expresó que los legisladores y todos los involucrados no deberían esperar mucho tiempo para definir una solución a los artículos que han sido criticados de la ley 1-24.



“Mi recomendación modesta sería, no esperar, eso no puede permanecer más tiempo, mi recomendación es que se convoque una legislatura extraordinaria con ese tema y dos más y se proceda a arreglar, mejorar o eliminar los artículo que han creado un escozor; porque muchas veces tu legislas, no para ti, pero muchas veces se debe legislar para cuando tu salgas del poder”, puntualizó.



Continuó su crítica a la ley 1-24: “Eso no es propio de una sociedad que ha tenido 31 años de dictadura y que ha tenido una serie de gobiernos autoritarios; a mí me consta que el presidente de la República no está de acuerdo con eso, la ley se necesita, es necesaria, pero hay que ponerle más atención porque eso afecta el estado de derecho”, apuntó.



“Lo más rápido es introducir una legislatura extraordinaria y decir, bueno, estos son los artículos, vamos arreglarlo, de manera que el 27 de febrero cuando se inicie la primera legislatura ordinaria del año, ya eso esté resuelto”, insistió.



Ray Guevara dijo que legislación le causa un daño importante al ambiente electoral de cara a las elecciones pautadas para el 18 de febrero y el 19 de mayo de este año.

“Porque la gente se pregunta, pero cómo en un proceso electoral, si hubiese sido la oposición solamente, que tiene culpa de no haber observado eso bien; si hubiese sido la oposición solamente la que hubiese visto ese tema, uno dice que quiso hacerle daño al Gobierno, porque ahora parece que el Gobierno es el único responsable, cuando esos partidos votaron alegremente, aunque aleguen que hubo distorsión, esas cosas yo no las sé; pero yo creo que lo que se impone rápidamente es convocar una legislatura y sacar ese ruido del proceso electoral, ponerse de acuerdo, además están las jurisprudencias del Tribunal”, insistió Ray Guevara.



El expresidente del Tribunal Constitucional dijo que le cree al presidente Luis Abinader cuando dice que no estuvo involucrado en el contenido de esa legislación porque lo dice con sinceridad.



“Evidentemente, en mi modesta opinión, esa ley tiene elementos preocupantes y me siento muy ratificado en mis pensamientos, cuando escuché al presidente Abinader decir ayer (el lunes) que no tiene nada que ver con eso; yo le creo perfectamente, porque habla con toda la sinceridad”, expresó.



También criticó que la Ley 1-24 se aprobara al final de una legislatura a pesar de que tenía cinco años en discusión y varios proyectos habían sido sometidos por distintos legisladores.



“Fíjese como esta ley que tiene ya unos cinco años, es aprobada rápidamente al final de una legislatura, esa es una mala práctica legislativa, las cosas cuando se hacen con prisa, la practica demuestra que pueden tener muchas dificultades, eso pasó con la ley de Partidos, que luego el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucionales unos cuantos artículos de la Ley de Partidos; que después de 15 años de discusión se aprobó en una semana”, apuntó el expresidente del Constitucional.



Llamó a los legisladores a tener más cuidado y no seguir improvisando con leyes que luego son objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional. “Ahora, esas cosas que se improvisan en un hemiciclo, en un momento tienen que ser vistas con mucho cuidado, todo el engranaje jurídico del Estado dominicano porque es lo que garantiza la seguridad jurídica”, expresó.



Dijo que todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico tiene que ser visto con cuidado porque además de la seguridad jurídica es el garante de la convivencia pacífica.



Ray Guevara fue el invitado a la entrevistra especial de elCaribe y CDN

Ray Guevara dijo que está en una etapa de transición luego de 12 años al frente del TC.

Ley es mandato de la Constitución



El expresidente del Tribunal Constitucional explicó que la ley que regula el sistema de inteligencia del Estado es un mandato de la Constitución de 2010.



“Esa ley de seguridad que se refiere especialmente al DNI, es una ley que el artículo 261 de la Constitución de la República en su parte in fine establece como una de esas leyes complementarias; el proyecto no es nuevo, tiene cinco años, es bien inspirado porque realmente en la República Dominicana, en los tiempos que vivimos es necesario consolidar el sistema de información que tiene la República Dominicana”, apuntó Milton Ray Guevara.



Expresó que ahora es mucho más perentorio que se apruebe ese proyecto porque “estamos viviendo una época muy agitada en el mundo, de guerras, de confrontaciones, e inclusive, tenemos una situación con los queridos vecinos donde tenemos dificultades y el sistema de inteligencia dominicano, tiene que estar preparado”.



“De manera que esa ley es bienvenida, y es un mandato, es una de las leyes complementarias que la Constitución previó”, aclaró el jurista. Igualmente, criticó que en el Congreso no sean cuidadosos al aprobar iniciativas que luego chocan con la Constitución.



Ray Guevara recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio a todos los órganos del Estado.



Refirió que esa corte ya ha establecido los criterios para legislar cuando se tocan derechos fundamentales, por lo que no entiende porque los legisladores incurren en inobservancia de esas disposiciones con tanta frecuencia.



Reconoció que el Congreso ha hecho esfuerzo para mejorar. En ese sentido dijo que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como del Senado, Ricardo de los Santos han hecho acuerdos e impulsado estudios para los legisladores en ese sentido.



“Hay una preocupación de ellos por fortalecer el proceso de técnicas legislativas que es necesario”, apuntó.



Criticó que no se hayan aprobado las leyes complementarias de la Constitución catorce años después de proclamada la Carta Magna de 2010.



“Hay un paquete de leyes complementarias para darle garras a la Constitución, lo lamentable es que habiendo pasado 14 años de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010, no hayamos provisto a la Constitución de esas leyes complementarias que le dan fortaleza”, se quejó el expresidente del Tribunal Constitucional.



Dijo que ha observado un desinterés de los partidos con sus bloques congresuales que permita establecer políticas legislativas dedicas a fortalecer la institucionalidad.



Explicó que la Ley que crea la DNI está bien inspirada, pero es necesario analizar las decisiones del Tribunal Constitucional antes de aprobar algunas legislaciones.



“Porque las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado”, refirió el expresidente del Tribunal Constitucional.

“Estoy en una etapa de transición”

Ray Guevara, el primer presidente del Tribunal Constitucional dominicano, duró doce años en el cargo y hace poco más de un mes que entregó la posición, al cumplir el periodo para el que fue elegido. Cuestionado de su nueva perspectiva profesional, dijo que está en una etapa de transición, pero que ya comenzó a impartir docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. “Yo estoy ahora pasando por una etapa de transición lógica luego de 12 años sostenidos de 25 años en la administración pública y 27 en la vida privada”, expresó. Agregó que se está preparando para abrir su oficina de consultoría privada y que le está dedicando más tiempo a su familia y al descanso. “Estoy impartiendo docencia en la Madre y Maestra, con licenciatura otra vez, porque me había quedado con maestría, pero desde que hace tres años volví al grado; estoy preparando el terreno para mi oficina de consultoría”.