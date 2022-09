Email it

Ignacio Ramonet reconoció que la democracia está en crisis porque no ha sido capaz de satisfacer segmentos sociales

El intelectual, periodista y escritor español Ignacio Ramonet, da una versión imparcial de la República Dominicana. Asiduo visitante del país desde hace más de tres décadas para participar en distintos foros y conocedor de la política latinoamericana, asegura que desde el exterior a la República Dominicana se le reconoce la gran expansión económica y estabilidad que ha tenido en los últimos 20 años.

“Desde el exterior, lo que se percibe es que a lo largo de los mandatos de Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora de Luis Abinader, lo que se ha visto es un formidable progreso, de la economía y de la sociedad dominicana. Esto es lo que se ve desde fuera. Se podría decir que en República Dominicana, representa en el panorama como una gran excepción. Primero porque son más de 20 años de una gran estabilidad. Son más de 20 años de progreso constante, de crecimiento. Ningún país latinoamericano ha crecido tanto como República Dominicana”, reconoció Ramonet.

Ambos resaltaron los aportes de los gobiernos de izquierda en América Latina.

Al plantear una visión comparada de la economía dominicana con el resto de la región dijo que es el único país donde la clase media es el sector social dominante. “Es como el sueño de cualquier sociedad. Esa es la característica de las sociedades europeas desarrolladas”, comentó. Agregó que su reflexión no indica que no exista desigualdad en el país. Pero en los últimos 20 a 25 años se han ido reduciendo.

“Yo creo que hay un pragmatismo, o una sensatez, en que si eso funciona. Cualquiera que llegue al poder debe tener algo de eso. De esa fórmula milagrosa para mantener eso el mayor tiempo posible, de manera que la sociedad siga progresando”, subrayó.

El escritor dijo que eso no significa que no sea necesario establecer mejorías y que esa debe ser materia de los partidos políticos.

Menos ideología, más pragmatismo

Las reflexiones de Ramonet fueron a propósito de afirmaciones de que las ideologías políticas son sustituidas por el pragmatismo en los partidos políticos.

Ignacio Ramonet participó en la entrevista especial de elCaribe y CDN, junto al dirigente de izquierda, Miguel Mejía. El encuentro fue encabezado por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez y la directora de CDN, Alba Nelly Familia. Asimismo el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte y la comentarista de Despierta con CDN, Julissa Céspedes. Mejía y Ramonet estuvieron acompañados por el embajador en Vietnam, Jaime Francisco Rodríguez, y Sandra Sarmiento, esposa de Ramonet.

Yanessi Espinal, Héctor Marte, Alba Nelly Familia, Ignacio Ramonet, Miguel Mejía, Nelson Rodríguez y Julissa Céspedes.

“Problemas no pueden ser afrontados desde lógica meramente ideológica”

Sobre la falta de ideología que se afirma que hay en la actividad política en el país y América Latina, el ministro para la integración regional y presidente del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, sostuvo que cuando se hace conciencia de los problemas locales y mundiales se entiende que no pueden ser afrontados desde una óptica meramente ideológica, sea de izquierda o de derecha.

“Nosotros entendimos que lo que se imponía era una unidad multisectorial, plurideológica y pluripartidista, sustentada en una plataforma programática, y hemos cumplido con esa visión”, comentó. Agregó que a pesar de eso, desde su enfoque de izquierda cuando ha tenido que criticar acciones de los gobiernos en los que ha participado, lo ha hecho.



“Si aquí se establece un gobierno enteramente de derecha, no tendrá el soporte popular para poder buscar soluciones a estos problemas, y es desde ese punto de visto que nos hemos adherido a esa política de unidad amplia, diversa y plural que es lo que se está produciendo en toda América Latina. Chávez no llego con unidad ideológica, ninguno de estos gobiernos que han surgido, han surgido con una plataforma meramente ideológica, y nosotros también y el hecho que participemos no indica que renunciemos a nuestra visión estratégica, tampoco somos ilusos ni irresponsables para llegar con el manifiesto comunista debajo del brazo y pedirle al gobernante de turno que aplique eso”, apuntó Mejía.



Ignacio Ramonet dice que la democracia «está en crisis«

El periodista y analista de temas políticos y sociales, dice sin titubeos que la democracia, el mejor modelo de gobierno, está en crisis.

“La democracia está en crisis, hay como un desgaste del modelo democrático, desde el punto de vista político está demostrado que es el mejor sistema, es el peor pero con la excepción de todos los demás; la democracia está en crisis, porque está en crisis la verdad que es algo muy importante en una sociedad; está en crisis la información, la igualdad y la ética en la sociedad”, reflexionó Ignacio Ramonet.



Explicó que para muchos ciudadanos la democracia no les aporta solución a sus problemas y que ahí empieza el cuestionamiento a su eficacia. “Cuando se hace un sondeo, recientemente se hizo uno en Perú, sobre que desea usted, entre tener un empleo con dictadura y autoritarismo, o tener libertad con democracia, y la respuesta del 70% de la ciudadanía, fue quiero un empleo”, subrayó.



Explicó que acontecimientos como lo ocurrido en Estados Unidos en el 2020, cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio, es una muestra de la crisis de la democracia.



“En muchos países, incluso europeos, el autoritarismo se está imponiendo. Entonces hay un regreso del autoritarismo. Bolsonaro (Jair), Bukele (Najib) en El Salvador. Estamos viendo un regreso del autoritarismo y eso es extremadamente preocupante”, advirtió Ramonet.

Sobre la constante de que los gobiernos están perdiendo las elecciones luego de la pandemia del coronavirus, sostuvo que se debe a las dificultades y la crisis económica que dejó el virus.

“Yo diría que la situación de la gente a nivel mundial es una situación de protesta natural. Y hay el deseo en muchas sociedades de cambiar a los que gobiernan, ven otra opción. Se ha visto en los últimos dos años todo el que ha ido a elecciones la pierde el que gobierno, la única excepción fue Ecuador”, comentó Ramonet.

Redes sociales

Los invitados compartieron con ejecutivos de Multimedios del Caribe.

Ignacio Ramonet consideró que el periodismo está atravesando por una mala época por el surgimiento de las redes sociales porque la mayoría de la gente tiene “la ilusión de que se informa por las redes sociales”.

“Las redes no tienen la preocupación de la ética, de contrastar, verificar, buscar varias fuentes para una información. Estamos en un universo y es que en la crisis de la democracia, hay crisis de la verdad y crisis de la información. Porque un ciudadano mal informado, no puede ser un buen ciudadano, un ciudadano que recibe una mala información, crea una relación mal sana”, expresó.

Dijo que es peligroso cuando un ciudadano le cree más a su líder político que a un periodista. Y colocó como ejemplo a los seguidores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mejía defiende la izquierda

El presidente del MIU sostuvo que el regreso de los partidos de izquierda a varios países de América Latina como Honduras, Chile, Argentina y Colombia, es porque la ciudadanía observa que en las gestiones de izquierda se ha producido mayor avance.

Sostuvo que los últimos hechos que han sacudido al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, son producto de una campaña internacional que hay contra ese régimen. Asimismo, de enemigos internos que han intentado afectar esa gestión.

El ministro de integración regional aclaró que tiene una relación de amistad con el presidente Luis Abinader y su familia desde hace muchos años. Que no tiene alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque en el pasado proceso electoral hizo un acuerdo institucional con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se mantiene. Dijo que este no es un momento para hablar de candidaturas ni apoyos a los proyectos de poder, porque el país tiene muchos problemas producto de la pandemia, la guerra y el huracán Fiona.

Ramonet y Mejía comparten en el almuerzo luego de la entrevista especial.

Libro recoge experiencia de la integración

El pasado domingo el dirigente de izquierda puso en circulación su libro “del Caribe a los Antípodas” prologado por Ignacio Ramonet. Este recoge su experiencia sobre la izquierda en América Latina y otros puntos del mundo.

“El libro recoge una serie de vivencias que nosotros hemos tenido con una serie de naciones que hoy se constituyen en un elemento de importancia en la política programática tanto política como económica”, comentó.

Dijo que hace más de 30 años tiene relación con líderes socialistas de todo el mundo como China y Vietnam.

Relató que producto de esas relaciones se ha podido establecer relaciones diplomáticas con países que hace 30 años parecería imposible. “Logramos insertarnos en el nuevo esquema donde el elemento ideológico quedaba en un segundo plano”, reconoció. Dijo que desde el 1996 ha venido promoviendo esas relaciones desde una posición gubernamental para el beneficio económico.