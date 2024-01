Mediante sus programas, el Ministerio de Trabajo ha logrado insertar al mercado laboral a 12 mil personas

El Ministerio de Trabajo está cerca de recibir una partida presupuestaria de aproximadamente 30 millones de dólares mediante un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer su programa de inserción laboral enfocado en jóvenes y temporeros.



En la Entrevista Especial elCaribe-CDN, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, presentó los avances del programa “República Dominicana Trabaja”, a través del cual esta gestión ha logrado insertar al mercado laboral cerca de 12 mil personas.



Este proyecto se sostiene en tres pilares. Uno de ellos es la intermediación laboral, de donde se desprenden las ferias de empleos. Otros componentes se orientan a los empleos temporales y a la empleabilidad juvenil, que promueven las facilidades de inserción de jóvenes por primera vez en el mercado formal.



En torno al eje de empleabilidad juvenil, el ministro de Trabajo destacó las ventajas del mecanismo implementado, el cual será fortalecido a nivel de asignación presupuestaria próximamente.



Esta iniciativa consiste en que el Ministerio de Trabajo entrega a empresas los salarios correspondientes a tres meses de jóvenes que se insertan en un primer empleo o el 50 % de los salarios pagados durante seis meses a este segmento. Para ello, se requiere que sean jóvenes preferiblemente entre 18 a 24 años y sin experiencia laboral previa.



“La experiencia que hemos vivido es que los jóvenes que se logran insertar mediante este mecanismo, luego de que concluya el período en el que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, facilita el pago del salario, quedan empleados formalmente”, aseguró el funcionario.



El titular de Trabajo resaltó que bajo los esquemas combinados que implementa la institución, entre estos las ferias de empleo, se han gestionado 50 mil vacantes, de las que ya se han ocupado cerca de 12 mil. Acompañado de la viceministra de Políticas de Empleo, Marie Laure Aristy; y del viceministro de Seguridad Social y Riesgos Laborales, Juan Estévez González; el ministro informó que en lo que va de gestión, la institución ha organizado 376 ferias de empleo. Una feria cada tres días.



Al ponderar su impacto, Luis Miguel De Camps precisó que estas jornadas de intermediación se hacen por todo el territorio nacional y tocan distintas áreas desde posiciones menores de competencia hasta puestos de alta jerarquía.



Señaló que estas ferias se organizan conjuntamente con el Ministerio de la Juventud y con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para que una vez se identifiquen las capacidades que necesitan ser fortalecidas respecto al demandante de empleo, puedan ser suplidas con un programa formativo.



“No podemos dejar que la oportunidad se vaya, sino insertarlos inmediatamente en un programa de capacitación del Infotep con el compromiso de que la empresa una vez cumplido el programa pueda insertarlos”, puntualizó.



Según explicó el ministro De Camps, “República Dominicana Trabaja va a recibir en las próximas semanas de la aprobación del presupuesto un apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo para tener las disponibilidades presupuestarias para aumentar la cantidad”.



Agregó que “una de las funciones principales del Ministerio de Trabajo es poder acercar el empleo a las personas y acercar a las personas hacia el empleo, sobre todo facilitar la capacitación y la inserción laboral de jóvenes y mujeres, dos grupos ocupacionales más afectados por la pandemia e históricamente en la República Dominicana”,



Asimismo, dijo que la institución se encamina hacia la modernización de la bolsa de empleos. Con este avance, procesos como concertar reuniones, citas o entrevistas de trabajo pasarían a realizarse de manera virtual.



Sobre este particular, la viceministra de Política de Empleo, Marie Laure Aristy, sostuvo que el ministerio apuesta a la integración y fortalecimiento de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar los procesos en consonancia con la tendencia que llevan los servicios públicos.



“Es un servicio gratuito que desde el ministerio se brinda a la población, el fomento al empleo que es acercar la demanda con la oferta”, expresó.



El componente de intermediación incluye talleres de técnicas de búsquedas de empleos y consejos de cómo hacer el acercamiento, cómo comportarse en una entrevista y cómo hacer la investigación sobre la empresa requerida.

Empleos creados y recuperados



Al ponderar los logros alcanzados en materia de inserción laboral, el ministro de Trabajo dijo que solamente en el 2022 se crearon cerca de 89 mil empleos nuevos del sector privado, de esos 34 mil fueron ocupados por jóvenes. “Y es en parte gracias a estas iniciativas”, manifestó.



Informaciones suministradas por este ministerio a este medio indican que esta gestión “marca un antes y un después” con más de 403,000 puestos de trabajo creados, razón por la que esta entidad proclama a la administración de Luis Abinader como el “gobierno del empleo”.



“Hoy, del total de la población ocupada en empleos formales privados, 625,924 son jóvenes entre 18 a 30 años, esto representa un 38.12 % de la población total ocupada”, subrayó la institución.



Al responder a las críticas que atacan la política de empleo trazada por este gobierno, De Camps, sostuvo que no solamente se recuperaron los empleos perdidos o suspendidos por la pandemia, sino que se logró hacerlo en solo 13 meses.

Precisó que entre septiembre y octubre del 2021 ya se habían recuperado todos los empleos formales del sector privado.



“De ahí en adelante los empleos formales del sector privado han ido creciendo. Al cierre del 2022, se habían agregado más de 115 mil y al cierre de 2023, se habían recuperado más de 130 mil empleos adicionales”, detalló. “Es decir los niveles de empleo prepandémicos no solo se han logrado, sino que se han superado”, afirmó.



Más de 23 aumentos salariales



Este avance, dijo, se evidencia en la mejora de las condiciones del empleo al tiempo de resaltar que en estos últimos tres años y medio se han producido más de 23 aumentos salariales. En el caso, por ejemplo, del sector no sectorizado se ha cubierto dos rondas.



“Hemos ido consciente y constantemente atendiendo a la mejora de la capacidad adquisitiva del ciudadano. No solamente se han recuperado los empleos, sino que hemos ido trabajando para mejorar las condiciones de los empleos”, puntualizó.

En ese escenario, destacó que en esta gestión, el aumento real promedio anual de los salarios mínimos ha sido de un 17%. “Para que tengan una perspectiva de que significa eso, en el período gubernamental 2012 al 2020, en los ocho años del presidente Medina, ese promedio fue de 12.2 %; y los ocho años comprendidos del 2004 al 2012, del presidente Fernández, ese promedio fue de 9.7%”, comparó.



De manera puntual, en esta administración, los aumentos reales del salario promedio anual en el sector turístico han sido de 11.3%, precisó el titular.



“Hoy en la República Dominicana se tiene el salario mínimo con poder adquisitivo real más alto de la historia, la capacidad de cobertura del salario real mínimo es el más cercano a poder cubrir la canasta básica del primer quintil y eso se ha logrado en apenas tres años y medio”, manifestó. Esto a pesar de la pandemia y de los efectos inflacionarios mundiales por la guerra y otros aspectos adicionales.



“En cuanto a la canasta básica del primer quintil, al cierre del período gubernamental 2004-2012, el salario mínimo más alto cubría el 61.4 % de la canasta básica, que es la más barata, en el Gobierno de Fernández; al cierre del Gobierno de Medina cubría 83.2 %; ahora en menos de cuatro años hemos aumentado en un 92.6 %”, argumentó el ministro de Trabajo en su participación en la entrevista.

Semana Laboral Reducida es voluntaria

Sobre las opiniones encontradas que ha suscitado el plan piloto “Semana Laboral Reducida”, que impulsa el Ministerio de Trabajo junto al sector privado, dijo que se trata de una iniciativa de carácter voluntario, que busca aumentar la productividad y elevar la calidad de vida de los trabajadores con la reducción de las horas de trabajo semanales de 44 a 36. “Si el piloto voluntario arroja informaciones positivas, pues entonces el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, estaría entregándole a la sociedad una base de información que les sirva de sustentación a las empresa y a los trabajadores y que puedan decidir si aplicarla o no voluntariamente”, expresó. Entre los beneficios multidimensionales que se persiguen figura la mejora de la salud física y mental de los trabajadores, reducir el ausentismo laboral, impulsar la economía y beneficiar al medio ambiente mediante la disminución de la congestión y la contaminación.

