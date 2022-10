La Organización Mundial de la Salud sitúa la letalidad de la enfermedad en el país en un 60 por ciento

El Instituto Oncológico doctor Heriberto Pieter recibe anualmente alrededor de 500 casos nuevos de cáncer de mama, el cual es el de mayor incidencia en el país y uno de los más mortales, porque según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel nacional la tasa de letalidad ronda el 60 por ciento.



Sin embargo, de acuerdo con la doctora Rosa Haydee Vasallo, directora médica del centro de salud, con la detección temprana de la enfermedad y un tratamiento adecuado, quienes sufren la patología tienen mayor probabilidad de sobrevivir al padecimiento que aparece con mayor frecuencia en la mujer.



“Todo a tiempo tiene solución, las pacientes que llegan con un diagnóstico temprano lo superan de una forma increíble”, afirmó la presidenta de la Liga Dominicana contra el Cáncer, Julia Guerra en la entrevista especial de elCaribe y CDN, en la que participaron Nelson Rodríguez, director de este diario; Héctor Marte, jefe de Redacción de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN, y las comunicadoras Julissa Céspedes y Katherine Hernández.



Destacó que en la actualidad con las mamografías y sonomamografías se puede diagnosticar a tiempo la afección, por lo que el chequeo médico no debe causar temor para confirmar o descartar la enfermedad.

En ese sentido, llamó a la población a crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama para salvar vidas.



Según Haydee Vasallo, debido a las campañas que se han estado realizando en el país en los últimos años, las personas que llegan al Heriberto Pieter con la patología tienen una etapa clínica temprana, lo que contribuye a que el tratamiento que se les brinda tenga mejores resultados.



Informó que las mujeres con historia de cáncer de mama en sus familias pueden desarrollar la enfermedad, que también se puede originar con el uso de algunos anticonceptivos y cuando se utiliza terapia de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas.



Asimismo, indicó que las féminas que sufren sobrepeso en la menopausia también corren el riesgo de resultar afectadas con el padecimiento, por lo que es importante tener una nutrición saludable tal como lo recomienda la Academia Americana de Cirujanos, se deben controlar las grasas y los hidratos de carbono.



No obstante, resaltó que la vida activa y la lactancia materna disminuyen las posibilidades de tener la afección que en países desarrollados es más frecuente en las mujeres de más de 60 años, pero en los que están en vías de desarrollo como la República Dominicana, es más común en las que están entre los 40 y 50.



Dijo que además del cáncer de mama, el de próstata y el de cérvix también tienen una alta prevalencia en el territorio.



Sobre la liga



La Liga Dominicana contra el Cáncer tiene 80 años y su brazo operador es el Instituto Oncológico doctor Heriberto Pieter. Es una institución sin fines de lucro que desde su fundación le ha dado respuesta al país en todo lo relacionado contra el cáncer.



Así lo informó la presidenta de la entidad, Julia Guerra, quien declaró que el organismo trata de brindar a los pacientes que acuden al hospital lo mejor que existe para combatir los tumores cancerígenos.



“A las personas humildes les estamos ofreciendo lo mejor, porque tenemos todos los medicamentos que existen, los equipos más modernos y profesionales excelentes”, expresó.



Manifestó que en el centro de salud que tiene alrededor de 850 empleados, de los cuales 200 son médicos, reciben diariamente entre 2,000 y 2,500 pacientes, cifra que estaba más elevada antes de la llegada de la pandemia del covid-19 en 2020.



Detalló que para disminuir la presencia de personas en el establecimiento sanitario que está en la avenida Correa y Cidrón, abrieron un centro de diagnóstico en la antigua casa del extinto presidente de la República y líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Joaquín Balaguer, que está situada en la Máximo Gómez donde se hacen chequeos de mama, papanicolaou y otros procedimientos médicos.



Explicó que el hospital se maneja con capital privado, pero reciben mensualmente del Gobierno una subvención de cinco millones de pesos, monto que considera muy pequeño para lo que significa la enfermedad, e indican que en ocasiones han tenido pacientes con medicamentos que cuestan medio millón de pesos por mes.



“Trabajamos de forma independiente, siempre abiertos a todas las leyes y normas de Salud Pública, o sea cumpliendo con todo”, añadió.



Destacó que el sostenimiento del centro asistencial lo paga la institución que dirige, así como las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



Agregó que los recursos que obtienen a través de los servicios que ofrecen a los pacientes, también ayudan a que se mantenga el hospital.



“Le cobramos a quien pueda pagar, tenemos unos precios bajos en consulta y laboratorio, los mismos medicamentos lo vendemos al costo, el por ciento que le podemos poner de beneficio es mínimo, pero el volumen de pacientes nos permite hacer el trabajo que hacemos”, puntualizó.



Trabajo social



Guerra declaró que acuden en auxilio de aquellas personas que no pueden costear el tratamiento contra el cáncer. “Tenemos un departamento de trabajo social que hace una evaluación socioeconómica del paciente y vemos sus necesidades”, precisó.



Manifestó que como institución, buscan que las personas que llegan al Oncológico no dejen su tratamiento por falta de dinero u otras situaciones.



Dijo que cuando es necesario hasta cubren el pasaje de los pacientes del interior y les alquilan una habitación para que se puedan quedar en Santo Domingo.



Valoró el Programa de Medicamentos de Alto Costo que tiene el Gobierno para ayudar a las personas con enfermedades crónicas a contrarrestar la condición que padecen, pero señaló que el mismo necesita más organización.



En ese orden, reveló que en ocasiones tienen que brindar a los pacientes las medicinas, porque cuando acuden a buscarlas a las farmacias que los distribuyen no aparecen.



Acciones preventivas



Cumpliendo con las funciones de la institución, que son prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, Guerra señaló que llevan mensajes a la población para que sepa cómo actuar ante la aparición de los tumores cancerígenos.



Informó que durante todo el año realizan charlas de prevención en empresas privadas y entidades gubernamentales, y desarrollan operativos en diferentes comunidades del territorio nacional.



En este mes de octubre tienen la campaña “Por Amor a Ellas”, que tiene el objetivo de concientizar a la población, sobre todo a las mujeres, sobre el cáncer de mama.



Presencia nacional



Julia Guerra expuso que tienen el interés de llevar extensiones del Instituto de Oncología doctor Heriberto Pieter a demarcaciones del interior, idea que también comparte el presidente Luis Abinader, pero por circunstancias y falta de recursos no ha sido posible. Indicó que en la parte sur y este se necesita la instalación de hospitales de especialidad oncológica debido al gran número de personas residentes en comunidades de esas regiones, que tienen que trasladarse a la capital en busca de atenciones para combatir todo tipo de cáncer.



Informó que desde el Poder Ejecutivo se han entregado propuestas a la Liga Dominicana contra el Cáncer para la construcción de un nuevo hospital en la terminal de autobuses que se hizo en Santo Domingo Este y en el hotel Guarocuya de Barahona, pero intereses personales y políticos han hecho imposible que la organización le pueda dar forma a la idea.

Escuela para formar a nuevos oncólogos

La Liga Dominicana contra el Cáncer también dirige la Escuela Nacional de Oncología, que tiene como misión capacitar a nuevos especialistas en el área. La doctora Rosa Haydee Vasallo destacó que en el centro de estudio se forman la mayoría de los médicos oncólogos del país, que salen con una maestría con el aval académico de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu). “Tenemos la residencia de cirugía oncológica, ginecología oncológica y oncología clínica, ahora comenzamos de nuevo la de radio oncología y también formamos patólogos oncólogos”, expresó. Asimismo, declaró que les enseñan oncología a los estudiantes de nivel de grado de la carrera de medicina. Manifestó que la escuela tiene una unidad de investigación, que con el apoyo de la industria farmacéutica hace investigaciones sobre la materia. Muestra de eso es que están estudiando los cánceres de pulmón, de mama, y la leucemia linfocítica crónica.

Hospital

La mayoría de pacientes que padecen cáncer en la República Dominicana van al Instituto Oncológico doctor Heriberto Pieter. ”

Dato

Los hombres tienen menos probabilidad de tener cáncer de mama. La frecuencia es de alrededor de 1 a 1.5 por ciento.”