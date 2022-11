Diplomática dice este país es fiable; cooperación al lado dominicano es superior a los mil millones de euros

La Unión Europea (UE) considera a la República Dominicana como un gran socio; un socio afín y muy alineado, con el que comparte muchos valores y la visión respecto a cómo quieren ambos estar en el mundo.



No es casual que eso sea así, los dos tienen una relación multidimensional de décadas, que incluye el aspecto político, lazos comerciales, un capítulo de cooperación y un claro enfoque sobre los vínculos culturales.



Como punto reciente, que muestra lo íntegro que es República Dominicana para la Unión Europea, y la visión compartida que tienen sobre el multilateralismo y la política exterior, la embajadora en República Dominicana, Katja Afheldt, resaltó ayer que se ha apreciado mucho la posición decidida de la parte dominicana, de condenar la invasión de Rusia en Ucrania.



“Eso para nosotros fue muy importante y nos ha mostrado que la República Dominicana es un socio muy fiable”, apuntó la diplomática en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



Para la UE, la República Dominicana es a la vez el socio más importante en el Caribe y el tercer socio económico más importante. “Entonces, quiere decir que tenemos lazos económicos muy estrechos y eso es sobre todo por el Acuerdo Económico que tenemos con el Caribe en su totalidad. Pero la República Dominicana es el país que ha sido más de las oportunidades que ha ofrecido ese acuerdo”, aseguró Afheldt en el encuentro.



Acudió acompañada de Luis Araque, jefe de Comercio de la Unión Europea en República Dominicana, y María González Mata, jefa de Cooperación.



En la parte inicial del diálogo estuvo presente Priscilla M. Torres, oficial de Prensa.



La embajadora calculó que desde la entrada en vigor del referido Acuerdo Económico, el comercio ha remontado en 160 %. “Eso es enorme, pero pensamos que todavía podemos incrementar nuestros lazos comerciales y las inversiones también. República Dominicana ofrece un gran potencial”, resaltó.



Y agregó: “En el turismo estamos muy presentes, pero hay otras áreas como las energías renovables y transporte sostenible, en las que en Europa tenemos un gran capital de inversión que puede ser interesante para el país también”.



La cooperación que ha ofrecido la Unión Europea para República Dominicana en los últimos 30 años sobrepasa los 1,000 millones de euros.



Se trata de donaciones o de recursos no reembolsables. La Unión Europea tiene un programa por país, pero además de eso tiene muchos otros programas (regionales, de ayuda humanitaria y otros).



“Trabajamos bien con República Dominicana para movilizar fondos de otros programas. Y dentro de ellos tenemos uno sobre cambio climático, mediante el cual apoyamos la resiliencia de los países frente al cambio climático”, indicó.



Ese programa al que hace referencia fue diseñado para América Latina. “República Dominicana fue el único, el primer país del Caribe que entró en ese programa, porque hizo una buena presentación de sus necesidades. Vamos a continuar trabajando con la República Dominicana”, planteó.



Citó otro esquema regional, que antes fue para Latinoamérica y ahora también para el Caribe, en el que República Dominicana es el único que ha entrado.



Se trata del “EUROsociAL, un capítulo emblemático para la Unión Europea. La embajadora resaltó que la aspiración de crear sociedades solidarias y la cohesión social son principios fundamentales de las políticas de la Unión Europea“.



Planteó que la lucha contra las desigualdades, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, es una ambición que la UE con sus socios en América Latina, y la República Dominicana en particular.



“Procuramos siempre crear sociedades más inclusivas y ayudar cada vez más a las mujeres a entrar más en la cadena productiva (…). Tenemos también programas de derechos humanos”, explicó.



En el caso del programa de apoyo a las mujeres ya se trabaja en él. “El tema de género lo hemos trabajado por muchísimos años y hemos trabajado con mujeres a través de nuestro programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y de micro créditos y estamos trabajando en un programa de cinco millones de euros, sobre violencia de género”, informó.



País de renta media



De otro lado, en respuesta a preguntas formuladas, dijo que por el hecho de que República Dominicana pasó a ser un país de renta media quizás las ayudas han disminuido un poco, pero al mismo tiempo eso ha abierto otras posibilidades e instrumentos de apoyo, que ahora están mucho más adecuados a lo que necesita el país”.



Citó, a modo de ejemplo, el programa Twinning o hermanamiento, destinado a apoyar la implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial.



“Es un instrumento que desarrollamos en los años noventa, para acompañar a países como Polonia y Hungría, que querían entrar en la Unión Europea. Para acompañarlos en ese proceso creamos ese programa de Twinning, y ahora lo hacemos aquí. República Dominicana es el primer país donde lo hacemos fuera de nuestra zona”, expuso.



En otra parte de la conversación informó que se discute un programa para tratar de apoyar a República Dominicana en temas de “green bond” o bono verde, que es una manera de movilizar dinero en condiciones competitivas y más ventajosas que las que se podrían encontrar en el mercado para inversiones que son verdes.



Y dentro de ellas entran, por ejemplo, las energías renovables y movilidad sostenible. “Son temas que podrían financiarse con green bond, que no es una denominación fija. Hay green bond de todo tipo, pero estamos en un proceso en el que la Unión Europea define cuál es un green bond de verdad”, dijo.



Y dejó claro que se está en capacidad de apoyar a República Dominicana en esa materia, con experiencia o expertise, para que se posicione en ese tema.



Esas cuestiones que refiere son temas o modalidades de cooperación que tiene la Unión Europea y que podrían ser más adecuadas al estado de este país.



Desde su punto de vista, hay retos en República Dominicana que necesitan mucho dinero y hay que ver cómo movilizarlos desde afuera, porque el país no tiene esos recursos. Dijo que eso podría ser a través de socios como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, o vía el mercado global.



Advirtió que si República Dominicana va de cuenta propia en busca de esos recursos, posiblemente pagaría muy caro. “Si va con esos esquemas, que le permiten préstamos en condiciones más baratas, eso es muy importante para el país. Y le permitiría enfrentar esos problemas de infraestructura, de la conformación energética y de la transformación medioambiental”, indicó.



Katja Afheldt, que lleva trabajando poco más de un año en República Dominicana, (llegó en septiembre de 2021), y apenas empieza a conocer el país y sus interioridades, posee un máster en Dirección de Empresas, de la Universidad de Hamburgo, 1989, y diplomado en Relaciones Internacionales-Universidad Libre de Bruselas, 1993.



Está acostumbrada a conocer nuevas experiencias, y partiendo de ello asegura que en República Dominicana hay muchas oportunidades.



Ha trabajado en distintas instituciones europeas y se incorporó a la Comisión Europea en 1993.



En la Comisión Europea, ocupó varios cargos, trabajando en asuntos relacionados al comercio, cooperación y aspectos políticos de las relaciones del Servicio Exterior de la Unión Europea con Rusia, Europa del Este, Asia, África, América Latina y el Caribe.



Entre otras posiciones, fungió como jefa de División Adjunta para las relaciones con el Caribe (2001-2010) y estaba encargada de negociar los aspectos de desarrollo en el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el Cariforo.

La embajadora citó que la Unión Europea ha apoyado áreas como las microempresas. Katja Afheldt, Luis Araque y María González Mata respondieron preguntas diversas. En el encuentro se conversó sobre temas como el cambio climático y el sector judicial.

Un comercio por 3,428 millones de euros

Las cifras que maneja Luis Araque, jefe de Comercio de la embajada de la UE en la República Dominicana, indican que el intercambio comercial bilateral alcanzó en 2021 la cifra récord de 3,428 millones de euros.



Cuando se habla de intercambio comercial, se hace referencia a lo que exporta la UE a República Dominicana y lo que exporta ésta a la UE. Adicionalmente, hay otras cifras significativas, como el hecho de que ese máximo en el intercambio supone un aumento de 160 %, del comercio bilateral que se tenía cuando se firmó el Acuerdo de Asociación Económica (EPA). “El comercio bilateral entre ambos lados se ha más que doblado. Eso demuestra que el acuerdo ha sido muy útil a ambas partes”. dijo.



Resaltó que desde un punto de vista cualitativo, lo más significativo en la evolución del comercio bilateral, aparte de la tendencia creciente, es la diversificación de las exportaciones dominicanas.