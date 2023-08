El titular Salud Pública plantea que fármacos para artritis reumatoide pasen al sistema de seguridad social

El ministro de Salud Pública consideró que la carga económica del Programa de Medicamentos de Alto Costo debe estar equilibrada entre el Estado dominicano y las administradoras de riesgos de salud.



Daniel Rivera es consciente de que no todos los tratamientos de enfermedades crónicas podrán ser cubiertos por la seguridad social, no obstante considera que hay determinados fármacos para patología específicas que sí pueden ser asumidos completamente por esta vía.



“Qué es lo que queremos, que enfermedades como artritis reumatoide pasen a la seguridad social y sean cubiertas. Ahí hay un total de 980 pacientes que consumen más o menos mil millones (al año), pero la artritis es más manejable con un medicamento único. Bueno, se puede ir poco a poco reasignándolo completamente a la parte de las ARS”, planteó.



Las personas que padecen artritis reumatoide ocuparon el segundo lugar en el ranking de patologías que requieren medicamentos de alto costo en el 2022. Ese año figuraban 1,518 pacientes con esta condición dentro del programa.



Sobre el particular, el doctor Rivera sostiene que el fármaco para contrarrestar la artritis reumatoide es de los primeros dentro del catálogo que debe pasar a la seguridad social, tras estimar que el tratamiento invertido por cada afectado mensualmente cuesta alrededor de RD$75,000.



“Yo creo que ya debe haber un equilibrio en el sistema”, consideró el galeno. En esa dirección, agregó: “Hay personas que no dan uso a su seguro, hay que buscar que ese dinero sea dirigido a quienes lo necesiten”.



Actualmente, el Programa de Medicamentos de Alto Costo cuenta con un presupuesto de 8 mil millones de pesos al año para garantizar tratamientos gratuitos a 16,530 personas.



Para reforzar su planteamiento, el ministro de Salud precisó que de la inversión anual destinada a este capítulo de política social, RD$4,851 millones se concentran en un grupo de 1,643 pacientes. Este monto es superior a lo invertido en el 2022 por Promese/CAL en la compra de insumos y medicamentos para abastecer los hospitales del Servicio Público Nacional de Salud y la Red de Farmacias del Pueblo, que ese año fue de RD$4,111 millones 855 mil.



En los casos de cáncer de mama con metástasis, el tratamiento anual puede llegar a costar mínimo tres millones de pesos por cada paciente. Más costosos resultan los fármacos para tratar la enfermedad de Gaucher, que alcanzan los RD$17 millones al año por persona.



Respecto a las coberturas de las ARS, el ministro de Salud indicó que una vez se agotan los fondos destinados a los medicamentos de alto costo, el Estado socorre a esas personas que necesitan completar sus tratamientos y así se evita una regresión del padecimiento o un desenlace fatal.



Uno de los desafíos, según dijo, es crear la conciencia de que estos pacientes deben regresar al sistema de la seguridad social, inmediatamente, al año siguiente para continuar con sus terapias hasta agotar los recursos asignados.



Más allá del debate de quién debe soportar el mayor peso económico del referido programa, el titular del órgano rector de salud, en su participación en la entrevista elCaribe-CDN, envió un mensaje a los 16 mil pacientes que reciben fármacos activamente de que sus tratamientos están garantizados.



“Nunca va a ser algo pesado salvar vida. El presidente de la República, la primera dama, Raquel Arbaje; y la vicepresidenta viven vigilantes de que se les dé el trato especial a esas personas”, expresó.



Como muestra, refirió al Plan Estratégico Nacional de Salud 2030. Uno de sus objetivos se enfoca en el fortalecimiento del Programa de Medicamentos de Alto Costo. Las acciones están dirigidas a robustecer los procesos, tales como políticas de ingreso y salida de pacientes, entrega de medicamentos y procedimientos de compras.



El referido documento establece que “este programa no posee una estructura administrativa acorde a las necesidades”.



Con esta transformación se pretende promover el desarrollo para las políticas de acceso a medicamentos de alto costo y otras tecnologías sanitarias, así como monitorear los procesos relacionados a las buenas prácticas de almacenamiento, suministro, dispensación y administración de estos fármacos. Asimismo, plantea el establecimiento de alianzas estratégicas, métodos de compras innovadores, definición de roles y necesidades concretas del personal.



Sobre la inversión general estimada del proyecto sostiene que “la asistencia técnica directa a siete años podría ascender a montos superiores a los RD$22 millones de pesos para la gestión de recursos en renglones tales como consultoría para el diagnóstico de la situación del Programa de Alto Costo, las gestiones para los trabajos un comité interdisciplinario y política nacional de ingreso, entre otros”.



Prevención y promoción



En su participación en la entrevista elCaribe-CDN, el doctor Rivera enfatizó en la importancia de la prevención representada en un diagnóstico temprano mediante exámenes y chequeos rutinarios. “Por qué no hacerse la mamografía a tiempo, por qué me tiene que llegar gente con cáncer de mama metastásico. Entonces van a Alto Costo y entre prácticamente 500 pacientes con cáncer de mama metastásico se van RD$1,100 millones”, subrayó.



En el caso de la población masculina, lamentó que persista la resistencia a la realización de exámenes médicos y como consecuencia se refleje en el aumento de ingreso de pacientes con cáncer de próstata y de colon con metástasis.



“Nosotros creemos que si seguimos invirtiendo en lo que es la prevención, promoción y educación y estas intervenciones puntuales que hacemos como Ministerio de Salud vamos a lograr que poco a poco podamos cambiar los indicadores”, sostuvo.

Héctor Marte, Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez, Daniel Rivera, Félix M. García C, Alba Nely Familia y Katherine Hernández. Titular de Salud junto al consultor Reynaldo Peguero y el viceministro Miguel Rodríguez. Daniel Rivera habló de los objetivos del Plan Estratégico de Salud 2030. Funcionarios de Salud Pública comparten impresiones con ejecutivos y periodistas.

Ruta de la Salud impacta a 300 mil



Una de las iniciativas lideradas por el Ministerio de Salud enfocada en la prevención es la Ruta de la Salud, iniciativa que en los últimos dos años de implementación ha impactado de manera directa a 300 mil ciudadanos.



Se trata de un esfuerzo coordinado entre las distintas autoridades sanitarias y gubernamentales provinciales, con el apoyo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos PMA)de las Naciones Unidas.



En estas jornadas celebradas los fines de semana en diferentes localidades del país se ofrecen a la población 35 servicios en las áreas de ginecología y obstetricia, mamografía y sonografías, chequeos urológicos, pediatría, odontología, salud mental, donación y tipificación de sangre.



El programa incluye encuentros con adultos mayores a quienes se les entrega kit de alimentos conforme a sus necesidades nutricionales y se les colocan las dosis de vacunación que requieren. Los operativos que comprenden conferencias y charlas también están enfocados en las embarazadas a fin de que comprenda la importancia de las revisiones médicas.



“Luego de que se hace el chequeo, se inaugura y todo el mundo se compromete, hacemos la caminata de mínimo una hora por la ciudad con todos los que puedan participar, políticos, escuelas, sociedad civil para que sepan que el mejor tratamiento es caminar”, destacó.



De acuerdo con lo expresado por el ministro, uno de los objetivos de la Ruta de la Salud es levantar un diagnóstico de la realidad actual de las coberturas de las vacunas y la prevalencia de ciertas enfermedades como la hipertensión. En términos generales, el doctor Rivera consideró necesario seguir invirtiendo en la promoción de un estilo de vida saludable en la población. En este interés, se enmarcan los programas Escuelas Saludables y Municipios Saludables.

12% de llamadas refleja ideas suicidas

Un tema que no pasó por alto el ministro Daniel Rivera es la salud mental a propósito de la tasa de suicidio y aumento de los casos de pacientes depresivos. Para tales fines, recordó que la institución cuenta con un centro de llamadas. Precisó que la mayor cantidad de atenciones telefónicas corresponde a personas con edades entre 21 a 29 años. El 56 % de las llamadas proviene de individuos que manifiestan angustia y tristeza. El 12 % de los que llaman tiene ideas suicidas. Para ofrecer este servicio, el Ministerio de Salud dispone de la línea telefónica 809-200-1400. El servicio es anónimo y se ofrece sin distinción de edad y sexo a quienes necesitan de esa ayuda.



El titular de Salud Pública estuvo acompañado de Miguel Rodríguez, viceministro de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud; y de Reynaldo Peguero, consultor senior del Plan estratégico Nacional de Salud.