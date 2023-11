Hola mis amigos de Caribe Migración, hoy vamos a hablarles sobre la Visa de Habilidades Extraordinarias. Esta Visa realmente es poco comprendida y usualmente las personas piensan que la Visa de Habilidades Extraordinarias es solamente para Actores, para Productores de Televisión o de Películas, para Modelos y si acaso para personas que son Presentadoras de Televisión pero esto no es así.

La Visa de Habilidades Extraordinarias para los Estados Unidos también incluye a personas de Negocios. Una mujer o un hombre de negocios también podría calificar para este visado.

Igualmente dando otro ejemplo; un Periodista que no sea Presentador de Noticias también podría calificar, el tema es que la persona en su área de trabajo tenga reconocimiento y si eres dueño o dueña de un negocio y tienes un alto reconocimiento en tu país, no necesariamente tiene que ser a nivel internacional, sino nacional pues la persona podría calificar para la Visa de Habilidades Extraordinarias.

Esta Visa tiene en resumen unos 7 (siete) puntos importantes a considerar pero una persona que Califique a 3 (tres) ellos entonces podría aplicar para este visado de Habilidades Extraordinarias.

Otra cosa a destacar, es que existe un Visado de No Migrante y otro de Inmigrante y dependiendo del perfil de la persona podría ser que pueda ir directamente a la aplicación de su Residencia y no tenga que aplicar para una Visa de No Migrante primero.

La ventaja de aplicar directamente a la residencia es que la persona realmente no necesita una propuesta laboral sino que tiene suficiente evidencia que indique que va a trabajar en esa área. A esto le llamamos un Self Petition, dígase que esta persona puede aplicar ella misma o él mismo sin necesidad de tener un empleador o un patrocinador dentro de los Estados Unidos.

Bueno mis amigos esto es todo por el día de hoy. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo. Soy tu abogada Jenniffer Meléndez y me puedes contactar por [email protected]