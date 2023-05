El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia del programa de Reunificación Familiar y los programas de Paroles Humanitarios que también están ahora mismo funcionando. Se ha generado bastante confusión y básicamente son dos programas de Parol, realmente están creados bajo la misma Sección de la Ley, pero tienen fines diferentes.

El Programa de Reunificación Familiar es un programa que recientemente fue publicado bajo la administración de Biden dónde indica que las personas que tienen una petición pendiente van ha poder venir a los Estados Unidos de manera anticipada y esperar que sea aprobada dentro de los Estados Unidos y hay unos países que se van a beneficiar de este programa. Realmente todavía no se sabe cuál va ha ser el proceso pero ciertamente indica que para uno beneficiarse de este programa debe de recibir una invitación y luego se hará el proceso de recibir éste Permiso de Viaje o Parol que va a permitir que la persona esté dentro de los Estados Unidos y pueda esperar por su proceso aunque no tenga aún la fecha disponible.

Los países que se van a beneficiar son: Cuba, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y también Haití. Esos son los países que se han publicado. Todavía no existen instrucciones sobre cómo va a funcionar, dice el mismo comunicado que a partir de Junio del 2023 dígase el mes que viene, donde se van a dar instrucciones de cómo va a ser el proceso.

Hasta ahora no ha habido más información sobre este proceso y cabe resaltar que República Dominicana no está en el listado de estos países. Definitivamente sí es cierto que la noticia indica que hay intención de ampliar el listado de estos países pero todavía no se ha indicado cuáles son.

Por otro lado tenemos lo que es el Parol Humanitario, donde se están beneficiando ciertas nacionalidades. Este Parol Humanitario beneficia a los Venezolanos, Cubanos, Haitianos y Nicaragüenses y pueden aplicar a este Permiso de Viaje pero temporalmente, ahora mismo se dice que es un periodo de dos años, y esta persona podrá solicitar a un permiso de trabajo dentro de los Estados Unidos y para poder aplicar necesitan de un patrocinador. Es un proceso totalmente diferente con un fin totalmente diferente.

Entonces, otra cosa que se debe resaltar es que tampoco me se menciona República Dominicana como país con este beneficio a este Parol y estoy haciendo énfasis en esta información para poder educar a todas las personas que me vean/ lean especialmente a Los Dominicanos ya que por el momento no está siendo beneficiados de estos procesos. Igualmente hay personas que están confundiendo lo que es el Parol Humanitario que te permite trabajar con lo que es el Programa de Reunificación Familiar que todavía se desconoce que esta persona puede aplicar un permiso de trabajo hasta que su reunificación sea aprobada lo más probable es que sí pueda trabajar pero no podemos adelantarnos a las pautas

Bueno mis amigos esto es todo por el día de hoy. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo.

