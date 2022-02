¿Sabías que hay dos tipos de visa de inversionista?

Existen dos tipos de visa de inversionista. Una es una visa de no migrante y la otra es una visa de inmigrante. Por lo tanto, independientemente de que la mayoría de las personas las llaman visa de inversionistas de manera indistinta a estos dos tipos de visado, realmente los requisitos son bastante diferentes, y una tiene requisitos vamos a decir un poco mas exigentes que la otra.

La visa de inversionista E2, es una visa que también tiene como requisito que exista un acuerdo de comercio con los Estados Unidos y el país que va a beneficiarse con la visa de inversionista. Lamentablemente, la Rep. Dominicana no tiene este acuerdo de comercio con los Estados Unidos y por ende una persona que sea solamente dominicana no puede beneficiarse de esta visa de inversionista E2, que básicamente, se basa en que se debe de hacer una inversión de un monto substancial para que comience un negocio dentro de los Estados Unidos.

Los requisitos de esta visa, como es una visa de no migrante, pues son mucho menores de que el de la visa de inmigrante y el monto de la inversión estamos hablando que es de unos US$120,000 mil a unos US$150,000. Como les dije los dominicanos no están directamente beneficiados; pero si tienes doble nacionalidad y que esta segunda nacional califique para la visa de no migrante, entonces un dominicano con doble nacionalidad si podría aplicar para esta visa.

Por otro lado, la otra visa de inversionista que es una visa de inmigrante, realmente es una visa EB%. Esta visa también requiere de una inversión; pero los montos son mucho mayores. Estamos hablando que la inversión debe ser dentro de unos US$500,000 en una zona de bajo desarrollo y por ende de baja empleomanía. Si entonces se considera que es una zona sumamente desarrollada, entonces el monto de la inversión debe ser de un millón de Dólares.

Para la época del presidente Donald Trump, estos montos fueron elevados; pero debido a una acción legal que se estableció en contra de esta medida; las cortes Ferales desestimaron este cambio en las leyes de migración en lo que respecta a esta visa d inversionista. El punto está es que al eliminarse estas nuevas medidas que estableció el Presidente Donald Trump, entonces se ha mandado a que debe crease una nueva legislación o una nueva indicación a como se debe desarrollar este proceso de visa de inversionista y una de las piezas claves de este procesos que son los centros regionales que son los que proveían o tenían ofertas de estos proyectos de inversión, están básicamente detenidos y por ende ahora no se están procesando estas visas de inversionista EB5.

Algo muy importante que debo resaltar en ningún momento yo hablé de nacionalidad a diferencia de la visa de inversionista de no migrante. Lo que quiere decir que cualquier dominicano que cumpla con estos requisitos de hacer una inversión de los montos citados y que los empleos que generen sean de un mínimo de 10 empleados, entonces el dominicano puede libremente aplicar a este visado y beneficiarse de lo que es una residencia permanente.