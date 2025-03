Comerciantes rechazan llamado a huelga en San Francisco de Macorís

Tras el llamado a huelga convocado para este martes 25 y miércoles 26 en San Francisco de Macorís, comerciantes y comunitarios mostraron inconformidad.

Los negociantes del mercado municipal calificaron la convocatoria como un “atraso” para el país por su impacto negativo en la economía; por lo que aseguraron que continuarán con sus labores.

“Yo no apoyo huelga…El dominicano tiene que concientizarse y buscar otro método para hacer paros, esta no es la forma correcta. Debe haber una solución más inteligente donde no se nos cohíba de trabajar y desplazarnos”, manifestó Félix Díaz, vendedor de frutas.

Un ambiente tenso desde ya se vive en esta ciudad. Los movimientos populares convocan desde las 6:00 de la mañana de este martes hasta las 6:00 AM del jueves.

Un amplio contingente de los diferentes miembros castrenses ya se encuentra en las principales calles del municipio cabecera, con el propósito de salvaguardar el orden público.

Los convocantes y algunos comunitarios se mostraron inconformes con las promesas incumplidas del Gobierno actual y tienen altas expectativas de esta convocatoria.

“Las autoridades nos desafían, en vez de buscar soluciones… Esa militarización es una actitud cobarde, perversa de parte del gobierno de Luis Abinader, nosotros solo exigimos nuestro derecho para que nos construyan obras para el desarrollo”, expresó Raúl Monegro, vocero Frente Amplio De Lucha Popular (Falpo).

Dentro de las reivindicaciones exigidas figuran la terminación del hospital, asfalto para zonas rurales y urbanas, la carretera San Francisco- Río San Juan, la construcción del puente Bijao, la Plaza de la Cultura, un edificio para los laboratorios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto SFM.

Asimismo un asentamiento agrario para los campesinos y medidas contra las intoxicaciones de los estudiantes de las escuelas que están cerca de parcelas arroceras.

Aseguran están trabajando

La gobernadora provincial, Ana Cortés, aseguró que están abiertos al dialogo y pidió paciencia a los ciudadanos, ya que algunas de las exigencias están en proceso de ser resueltas.

“Ellos solicitan nueve reivindicaciones y cumplimos con cinco, estamos trabajando. Nos encontramos realizando los levantamientos correspondientes… Debe haber flexibilidad entre las partes…Algunas reivindicaciones son a largo plazo y no pueden hacerse de inmediato”, explicó la representante del Poder Ejecutivo.

Cortés pidió a los huelguistas mantener la prudencia y no alterar el orden público.

En las próximas horas al menos 1,000 militares serán desplegados. Incluyendo fuerzas élites, vehículos antimotines y aeronaves.