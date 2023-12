Se muestran a favor de la independencia de los poderes, defensores de la soberanía, de los derechos y la equidad.

Los cinco nuevos jueces escogidos para el Tribunal Constitucional (TC) y que se integrarán a esa alta corte a partir del 28 de diciembre, se muestran como abanderados de la independencia de los poderes, defensores de la soberanía, de los derechos ciudadanos y de las mujeres, así como de la equidad de género.



Así lo plantearon durante sus entrevistas ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, que fue elegido como el nuevo presidente del TC, además de Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Amilcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez y Army Esperanza Ferreira Reyes.



Durante su entrevista ante el CNM, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier fue enfático en resaltar el respeto que se debe guardar a las competencias de cada uno de los poderes del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) como órganos que pertenecen a lo que se conoce como “el poder jurisdiccional del Estado”. Sobre este aspecto mencionó que el “manejo del tema es simplemente respetar las competencias, y un diálogo constante jurídico y que el debate de las ideas y del derecho sea lo que prime en esas discusiones”.



“Lógicamente, ha habido algunas fricciones y confrontaciones jurídicas, no personales, entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia en uno u otro caso que ni siquiera ha trascendido. Nosotros lo conocemos porque estamos en uno de los órganos encontrados, pero el choque de trenes creo que es imposible que se dé, o se puede evitar mejor dicho, siempre y cuando cada órgano respete las competencias del otro. A mi juicio, tanto en la Constitución como en la ley adjetiva están muy claras las competencias de uno y otro órgano y siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se inmiscuya en temas de legalidad, que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial, no habrá problemas, pero así mismo siempre y cuando el Tribunal Constitucional ejecute las decisiones del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para la Suprema Corte de Justicia”, expresó Napoleón Estévez Lavandier.

A juicio del ahora presidente del TC, hay casos en los que el derecho es interpretación y, por tanto, es trabajo del juez, por ejemplo, saber si algún precedente del máximo órgano encuadra o se enmarca dentro del caso que esté evaluando. “Ya ese positivismo a ultranza que teníamos ya no existe. O sea, ciertamente hay casos en los que el aplicador del precedente que generalmente lo van a ser los jueces del Poder Judicial no solo de la Suprema Corte de Justicia, el que va a aplicar el presidente del Tribunal Constitucional tiene que hacer una labor de interpretación de si ese precedente encuadra, enmarca, dentro del caso de la especie que se está evaluando, no es que lo aplica automáticamente”, explicó.



Soberanía y derechos colectivos



Fidias Federico Aristy Payano, por otro lado, se muestra a favor de la defensa de la soberanía dominicana, condenando la intromisión en los poderes y las injerencias de otros países aen esta nación. Al mismo tiempo, se considera como fiel defensor de los derechos ciudadanos, los intereses colectivos y las libertades públicas.



“Yo entiendo que, desde el Tribunal Constitucional, como instrumento garante del cumplimiento de las disposiciones sagradas en esta, la más alta normativa de la que dispone nuestro sistema, nuestro sistema democrático, puedo contribuir a lo que siempre me he propuesto a través de toda mi existencias y es a la preservación de los derechos ciudadanos, de las libertades públicas, a la defensa de los intereses colectivos y de los intereses de los más desvalidos que son, sin lugar a dudas, tradicionalmente olvidados”, manifestó durante su evaluación en el CNM.



Objetividad, razonabilidad y templanza



Mientras que Armi Esperanza Ferreira Reyes, desde su exposición ante los miembros del CNM planteó su posición de que los jueces del Tribunal Constitucional deben tomar todas sus decisiones respetando los tres poderes del Estado y en base al ejercicio de la objetividad, la razonabilidad y la templanza.



“De allí, el juez constitucional tiene que comprender tres cosas: primero, su límite competencial; segundo, su límite de procedimiento y tercero, su límite de interpretación y todas las decisiones deben de ser tomadas sobre la base del respeto al núcleo competencial de los tres poderes del Estado. Las decisiones también deben estar basadas en el ejercicio de la objetividad, de la razonabilidad y, por supuesto, de la templanza. Todo esto, por supuesto, conjugado con la nobleza y la humildad necesaria para verse a sí mismo no como el amo de la Constitución, sino como lo que es, un servidor público del Estado dominicano”, indicó Ferreira Reyes.



Derechos de género y las mujeres



Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez, en cambio, se refirió a los aportes del TC en equidad de género, manifestó su interés en trabajar desde esa alta corte en los derechos de las mujeres y de género.



“Si a mí me tocara ir al Tribunal Constitucional, yo trataría de seguir desarrollando los derechos fundamentales que protegen al pueblo dominicano. Como ustedes bien saben, este es un país todavía en desarrollo, pobre y poco a poco hemos ido trabajando y conquistando esos derechos y el TC es justamente unos de los pilares del Estado Social, Democrático y de Derecho, entonces está, entre otras funciones, para eso, para seguir apoyando, para seguir desarrollando los derechos que sean accesibles a la mayoría de la población. Yo trabajaría en ese sentido, seguiría también el camino que tiene el tribunal de seguir consolidando los derechos de género y los derechos de las mujeres”, expresó Inoa de Sánchez en su entrevista.



Los tres poderes del Estado



El también elegido juez del TC, Amaury Amílcar Reyes Torres, en su intervención ante el CNM se refirió a la separación de los tres poderes del Estado, dejando clara la importancia de esto para la democracia de un país. El abogado valoró la colaboración en el trabajo de observación a las leyes que tienen el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.



“Lo importante en el principio de la separación de poderes es que se trata de una relación no solamente de separación de funciones, pero sino también de pesos y contrapesos. Eso se refiere de que no solamente existe cada órgano con sus funciones, también cada órgano o ente va a realizar las funciones de control del otro órgano o ente dentro del aparato gubernamental y sumado a esto van a colaborar en cada uno de estos en el ejercicio de sus funciones”, puntualizó.



Siendo uno de los jueces más jóvenes en el TC, Reyes Torres expresó que en él no solo se encontrará a una persona que conoce en profundidad los procedimientos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Constitucional sino que se hallará a un profesional que maneja a “grandes rasgos” los criterios o precedentes esenciales del máximo órgano de la República Dominicana, que cree en el desapego y en el servicio público, dejando a un lado “cualquier agenda personal, siempre a favor de la institucionalidad”.



¿Cómo estará ahora la composición del TC?



Los nuevos jueces del Tribunal Constitucional Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Amílcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez y Army Esperanza Ferreira Reyes, reemplazarán a Milton Ray Guevara, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos, Justo Pedro Castellanos y Rafael Díaz que cesan en sus funciones el miércoles 27 de diciembre, tras haber permanecido 12 años en la alta corte.



El próximo 28 de diciembre los nuevos jueces serán juramentados y completarán la matrícula de los 13 magistrados que componen el TC. Desde ese día se unirán los magistrados Domingo Antonio Gil, Alba Luisa Beard Marcos, María del Carmen Santana de Cabera, José Alejandro Ayuso, Miguel Aníbal Valera Montero, Manuel Ulises Bonelly Vega, José Alejandro Vargas y Eunice Vásquez Acosta. Tras la posesión de los nuevos jueces, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta fungirán como primero y segunda sustitutos del magistrado presidente, respectivamente.