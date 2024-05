En el encuentro crucial se evaluarán los resultados obtenidos en los pasados comicios; un experto advierte sobre el peligro de no “pasar la antorcha”.

Eel Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunirá hoy para evaluar su desempeño en las Elecciones Presidenciales y Congresuales celebradas el pasado 19 de mayo. El encuentro está pautado para las 10:00 de la mañana en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.



El salón Bienvenido Sandoval, ubicado en el segundo nivel, será el lugar de la reunión por “lo espacioso del mismo y su discreción”, destaca la convocatoria. No obstante, se prepararon otros espacios dentro del edificio donde se instaló un sistema de amplificación para que las ponencias sean escuchadas.



Se trata de la primera reunión oficial de la alta dirigencia del partido morado luego de la contienda electoral, cuyos resultados ponen a la organización en una situación difícil al quedar desplazada como segunda fuerza política del país, con apenas el 10.39 % de los votos (453 mil 468 sufragios) a nivel presidencial y con menos representación en el Congreso Nacional.



Según dio a conocer la Secretaría General del PLD, en esta actividad, a puerta cerrada, se recibirán los informes de las diferentes demarcaciones y se hará una evaluación del proceso electoral pasado.

La convocatoria se da a una semana del torneo electoral en medio del ruido y las conjeturas que ha generado el encuentro, el pasado viernes, entre el candidato del PLD, Abel Martínez, y el presidente de la República Luis Abinader, quien se alzó con el 57.44% de los votos.



La premura y forma en que surgió este acercamiento entre ambos contrincantes provocaron un malestar a lo interno del partido morado que tras el anuncio de la convocatoria emitió un comunicado en el que dejó claro que no había sido notificado sobre esta reunión.



En un primer momento, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, indicó que esta visita se produciría a las 9:00 de la noche del pasado jueves en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana.



Según lo pautado, el jefe de Estado primero sostendría un encuentro con el excandidato Leonel Fernández a las 8:00 de la noche de ese mismo día en la sede de la Fundación Global y Desarrollo (Funglode), el cual se pospuso para el 2 de junio, luego de darse a conocer que el líder del partido opositor Fuerza del Pueblo fue afectado por un virus gripal.



Más tarde, en su condición de director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa anunció a través de su cuenta de X que la reunión entre Luis Abinader y Abel Martínez “no será en ningún espacio político partidario”.



Finalmente, el excandidato del PLD recibió en su casa, del Distrito Nacional, la visita del presidente reelecto con quien, según una nota de prensa, conversó sobre temas nacionales que serán debatidos en el futuro, a corto y mediano plazo, con la participación de los principales actores políticos del país y de la sociedad civil.



Con este panorama y unos pobres resultados en los pasados comicios, la cúpula del partido que gobernó por 20 años el país, de los cuales 16 fueron consecutivos, se reúne hoy en un momento en que recobra peso el llamado a esta organización a la renovación y a definir la participación de su líder, Danilo Medina, en el rol de ente armonizador a lo interno del PLD.



Mirarse en el espejo de otros



A la luz de estudiosos del tema, si el PLD desaprovecha la oportunidad de reinventarse podría entrar en un proceso degenerativo como sucedió con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).



La recomendación del analista Nelson Espinal Báez, experto en asuntos de mediación, es que el Partido de la Liberación Dominicana entre en un proceso de introspección y que no busque afuera su error.

“Cuando un colectivo o individuo pasa por momentos de crisis, lo primero que debe mirar es hacia adentro. Uno de los peores errores que comete tanto el individuo como las organizaciones o grupos es siempre mirar hacia afuera. La primera obligación del Partido de la Liberación Dominicana es verse a sí mismo”, comentó.



Puntualizó que en esa autocrítica, “el partido tiene que tomar conciencia de que los resultados de hoy son consecuencias de las decisiones de los últimos años, y no solo de los últimos dos años, sino de lo que sembraron por décadas”.



En ese sentido, destacó que lo más sensato e inteligente es “pasar la antorcha” a lo interno de la organización, llamado que, aclara, no es exclusivo para Danilo Medina, presidente del PLD y quien gobernó el país en dos períodos consecutivos, sino extensivo a toda la dirigencia del partido.