Residentes de la organización Sarah Gabriela del municipio Santo Domingo Norte, denunciaron que el mal estado de las calles y la oscuridad de las vías ha convertido al sector en caldo de cultivo para los delincuentes, y aseguran que se registran asaltos a mano armada a todas horas del día.



Varios vecinos afirmaron que han sido víctima de la delincuencia debido al mal estado de las calles, ya que deben transitar a baja velocidad y esto es aprovechado por antisociales para asaltarlos.



Informaron que hace unas semanas, dos asaltantes mataron a un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo.



Otra víctima de la delincuencia fue José Matos, vendedor de embutidos, quien narró a elCaribe que hace unas semanas fue asaltado por dos individuos que viajaban en una motocicleta, llevándose parte de la mercancía.



“Eran las 7:00 de la mañana, parece que me estaban acechando, porque me salieron de la nada. No pude avanzar en la camioneta porque había mucho lodo y hoyos, lo que les dio tiempo a encañonarme”, agregó Matos.



Angela Escoto, miembro de la Junta de Vecinos, señaló que por el mal estado de las calles, unos antisociales la abordaron para quitarle su cartera. “Realmente es un peligro, yo venía despacio por los hoyos, y se me acercó un hombre en un motor,me dijo que le entregue el celular y me sacó una pistola. No tuve mas remedio que entregarle el celular con todo y cartera”, dijo Escoto.



En la entrada del sector Sarah Gabriela, hay un letrero, anunciando el Plan Nacional de Asfaltado que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, cuyo contratista es Inaval Constructora.



Piden retomar trabajos



Rosalina Atidor, presidente de la Junta de Vecinos de Sarah Gabriela, expresó que hace meses iniciaron los trabajos de reparación de las calles, pero sorpresivamente se llevaron las maquinarias.



Agregó que el ingeniero a cargo de los trabajos les informó que la obra estaba paralizada por falta de fondos.



“No entiendo por qué dejaron las calles rastrilladas, ahora cuando llueve las calles están peor y nosotros sufriendo con nuestros vehículos ya que se dañan a cada rato”, dijo Ramón Emilio, residente en Sarah Gabriela.



En tanto que Ivelisse Rosario pidió a las autoridades terminar el trabajo antes de diciembre, o de lo contrario la comunidad reclamará en las calles. Desde hace más de 20 años el sector Sarah Gabriela, ha venido reclamando el arreglo de las calles.



Preocupación por la seguridad de los niños



Isabel Beltrán. es una madre residente en Sarah Gabriela, que expresó preocupación porque, según afirma, los niños del sector llegan tarde a las escuelas debido a que los operadores de transporte escolar temen entrar a tempranas horas por temor a ser asaltados. Asimismo, aseguró que ni siquiera los menores son respetados por los delincuentes. Recordó que recientemente un niño del sector fue asaltado para quitarle un celular.