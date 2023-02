El Idecoop ha fortalecido la supervisión y la fiscalización, que según el organismo no existía, y robustece tecnología

En República Dominicana existen 1,982 cooperativas, con un millón 700 mil asociados. Eso es más o menos el 17 % de la población activa.



En general, el cooperativismo mueve cerca de RD$252,000 millones en el país. Son números positivos; lo suficiente para que el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Franco de los Santos, concluya que la actividad está en su mejor momento en el territorio nacional.



“Es interesante el momento que vive el cooperativismo en nuestro país, especialmente con un presidente como Luis Abinader, que conoce el tema y le ha dado elevado interés”, dice el funcionario en el desayuno de elCaribe-CDN.



Recordó que llegó al Idecoop con una meta fijada por el jefe de Estado, quien tiene la visión de que el cooperativismo es una vía expedita para el desarrollo de la nación.



“Por tal razón es que en el cooperativismo, distinto a las otras organizaciones, hay regulación y supervisión y es un medio que ha probado ser eficaz y duradero en la mayor parte del mundo”, expuso De los Santos.



Acudió al encuentro en compañía de Lisette Jiménez, subdirectora ejecutiva, y Rafael Tejeda, director de Fiscalización.



El presidente del Idecoop citó la importancia que tiene el cooperativismo para el desarrollo de la economía social a través de la producción agropecuaria y otros renglones de la economía.

“El presidente Abinader nos dijo que hay que cooperativizar el país en casi todas las ramas de la economía”, recordó.



Dijo que a la fecha, contando desde su designación en agosto del año 2020 hasta el cierre de diciembre de 2022, se han creado (incorporado) 1,301 nuevas cooperativas. La misión principal del Idecoop, como ente regulador, radica en la supervisión, en la fiscalización, la educación y todo lo referente a la vigilancia cercana sobre el manejo de los recursos y la gobernanza de las organizaciones.



“De manera que hay un crecimiento importante en el sector cooperativo en República Dominicana; hay un buen ambiente y debemos recordar que antes no había supervisión, no había educación y en el Idecoop no se conocía que existiera antes ningún programa establecido. Hoy hay programas”, aseguró Franco de los Santos.



Dijo que se ha trabajado duro durante estos dos años y se ha adquirido y contratado a buenos técnicos en la institución, y eso ha permitido avanzar, tanto en el ámbito financiero, como en el de especialidad en supervisión, temas de riesgos y de los diferentes tópicos que aseguran que ese sector está actuando y realizando cada proceso como se debe.



“El Idecoop es como el equivalente a la Superintendencia de Bancos; en este caso para el sector cooperativo”, apuntó.



De las 1,301 nuevas cooperativas incorporadas en la actual gestión que preside Franco de los Santos, había 46 que tenían un largo tiempo en espera, es decir, estaban en proceso, y a esas se les dio atención. Se verificó las que calificaban de ellas (como 22).



Los funcionarios del Idecoop resaltaron que no solo se incorporaron esas cooperativas, sino que se agregaron con un grupo de 72, que fueron las primeras en ser incorporadas en el año 2020.

Según Franco de los Santos, antes para incorporar una cooperativa se duraba entre dos y ocho años.

Un elemento importante resaltado en la conversación es que en las cooperativas los socios tienen el mismo nivel de importancia y contribuyen a la integración familiar. Eso, en adición a las facilidades que otorgan, entre ellos los préstamos a tasas muy blandas.



Una mirada a lo hecho



En el pasado reciente, en la administración de gobierno anterior (Partido de la Liberación Dominicana -PLD-) se prestó mucho dinero a grupos productivos y un requisito casi siempre era que esos grupos se convirtieran en cooperativas. Muchos así lo hicieron y obtuvieron financiamientos con intereses bajos.

Al actual administrador del Idecoop -maestro de profesión, con experiencia en temas organizativos y sociales- se le preguntó qué pasó con esas cooperativas, si aún funcionan, si perdieron su estatus o qué pasó.



Parte de su respuesta fue esta: “Yo no soy muy proactivo para hablar del pasado, porque como dice un amigo mío, el pasado solo sirve para recordar. Pero sí te puedo decir que en esa época se crearon setenta y dos cooperativas y le dieron mil setecientos millones de pesos. Hemos ido a indagar al terreno y apenas catorce de esas cooperativas existen (…)”.



Dijo que “las demás cooperativas de las que el pasado gobierno se mantuvo hablando nunca existieron”.

En otra parte del diálogo expuso que el actual Idecoop le ha agregado valor a la creación de una cooperativa, en el sentido de que, al momento de crearla, debe estar claro qué hará cada una, cuáles son sus proyectos y qué piensa hacer para desarrollar su comunidad y a los socios.



“Eso implica que se realizan, inclusive, análisis de negocios, estudios sobre lo que se puede implementar en el territorio donde se hará la cooperativa y adicionalmente los socios tienen obviamente que participar todos de un programa de capacitación y formación, inherente a los principios del cooperativismo y los valores”, sostuvo.



Indicó que además se instruye sobre el tema de la gobernanza en esas instituciones y se crea conciencia, respecto a que el paso que están dando (el de ser cooperativista) es un paso correcto.



“Eso ha beneficiado bastante a los socios y nos alegra mucho informar que una buena cantidad de esas cooperativas hoy tienen sus propios negocios, participan en sus comunidades de actividades muy importantes y tenemos un programa de fortalecimiento cooperativo”, apuntó.



Con ese programa de fortalecimiento al que se refiere el presidente administrador del Idecoop se ha contribuido a que esas cooperativas puedan convertirse en entes con capacidad para vender al Estado.

Resaltó que en los pueblos hay un programa muy importante, que es el de alimentación escolar. “Casi todos los productos que se sirven en las escuelas vienen del campo y nosotros hemos hecho mucho hincapié en las cooperativas del sector agropecuario”, agregó.



Se refirió con interés a los distintos programas de fortalecimiento cooperativo que se implementan, a fin de que las cooperativas puedan estar listas para vender a las instituciones del Estado y puedan participar en los programas de compras. Entre esas instituciones citó al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), a los Comedores Económicos, a las escuelas y otros.



El Idecoop tiene alianzas con diversas agencias e instituciones del Gobierno que trabajan en el sector agropecuario y en otras instancias y eso ha venido beneficiando a las cooperativas, porque son tomadas en cuenta primero para los planes gubernamentales.



También aprovecha la experiencia internacional mediante el intercambio con entidades del extranjero con las que comparte conocimientos.



Rafael Tejeda, subdirector de Fiscalización, explicó que el Idecoop realmente lo que fiscaliza es la gestión financiera y operativa de las cooperativas, a través de la evaluación y el análisis de los estados financieros y haciendo visitas in sito para evaluar todas las operaciones.



“Ellos, las cooperativas, nos envían los estados auditados y nosotros hacemos las evaluaciones a las informaciones financieras y en función de los hallazgos realizamos las recomendaciones pertinentes”, explicó Tejeda.



Informó que se cuenta con un programa consistente en visitar las cooperativas para evaluar las operaciones y determinar el estatus operativo, la gestión de gobierno y la gestión financiera, de manera que el Idecoop pueda ir decidiendo y recomendando lo que debe ir haciéndose para que la cooperativa vaya fortaleciéndose internamente.



En la actual gestión se ha establecido un proceso de seguimiento y monitoreo de algunos artículos de la ley, que las cooperativas tienen que cumplir. Y cuando el Idecoop hace una evaluación de los estados, elabora una carta compromiso en la que se destaca los aspectos que las instituciones tienen que mejorar.

Para ello se establece un plazo de tres meses y el organismo rector se encarga de supervisar que se está cumpliendo con las recomendaciones y también que se está haciendo a partir de los hallazgos que arrojan las auditorías externas.



“Establecimos un seguimiento para que ellos cumplan con lo establecido en la carta compromiso y también con algunos artículos de la ley, como es el artículo 160, que indica que treinta días después de celebrar la asamblea ellos tienen que mandar una serie de documentos. Damos seguimiento para ver si en ese tiempo ellos están cumpliendo con esos artículos”, expuso Rafael Tejeda.



Las cooperativas se han ido colocando a tono con los tiempos, poco a poco, en materia de modernidad y de tecnología, dijo el administrador de Idecoop.



Creen en la continuidad, pero al llegar había poco



Lisette Jiménez, la subdirectora ejecutiva del Idecoop resaltó que la actual gestión de la institución llegó con la visión, el enfoque y el propósito de la continuidad (del Estado). Una continuidad, que desde su punto de vista, se da cuando la nueva gestión encuentra documentos y una estructura.



“Una de las cosas que llegamos a fortalecer es la institucionalidad. No encontramos flujos, manuales de procedimiento en Idecoop y hubo departamentos importantes, como el de Fiscalización, en el que no encontramos documentación”, aseguró Jiménez.



Partiendo de ese vacío, que según ella había, en la actual administración del Idecoop, se inició un proceso de fortalecimiento, que incluyó la creación de manuales y sistemas automatizados para los procesos internos.



Como parte de las innovaciones que según la funcionaria se han ido produciendo, se creó la Unidad de Riesgo Integral, tanto en lo interno, como para la implementación de la matriz de las cooperativas. Eso ha sido, básicamente, para fortalecer la supervisión, que era una tarea pendiente del Idecoop. “La institución por mucho tiempo estuvo atascada por tener una supervisión muy débil, pero ahora nosotros estamos fortaleciendo esa parte”, dijo.



Hay acuerdos con países avanzados en la materia



Lisette Jiménez explicó que con las cooperativas con mayor riesgo, que son las de ahorro y crédito, se inició la implementación de una matriz, lo cual ha tenido de inicio cierta resistencia.

“Pero gracias a Dios las cooperativas han visto que no solo es que le queremos hacer fuerza, sino que eso a lo interno les permite avanzar”, apuntó.



Planteó que en lo que se ha podido y en el alcance que el Idecoop ha tenido, ha logrado fortalecer la supervisión.



En otra parte del diálogo se resaltó los acuerdos de colaboración establecidos con Puerto Rico, con Murcia y varias regiones de España y la participación que se ha dado con todos los sistemas de Centroamérica. “Pero debemos decir que hemos hecho una separación, cosa que antes no existía, entre el órgano regular y los regulados”, sostuvo Franco de los Santos.



“Antes era la misma cosa, porque cómo es que yo le voy a aceptar a una cooperativa que yo voy a supervisar, que ella me pague los pasajes, que me dé la comida y las habitaciones. No podemos, si voy a fiscalizar”, planteó.



El Idecoop aprobó el mes pasado un catálogo único de cuentas, tal como funcionan los bancos, que sus cuentas están en un catálogo, de manera que la Superintendencia pueda supervisar.