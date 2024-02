Expresa que desde el año 2015, la LDF ha registrado un crecimiento cuantitativo y cualitativo

El crecimiento que ha experimentado la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) desde su surgimiento en 2015, hasta la fecha, ha sido permanente, tanto a lo interno como externo. Nueve torneos de primera división con gran éxito, servir de plataforma para la exportación e importación de jugadores hacia otros países y ser referente para otras ligas del extranjero son partes de ese trabajo constante de un grupo de hombres y mujeres que, a lo largo de todo ese tiempo, han tenido como único norte, continuar elevando ese nivel.

“Es indudable que desde el 2015 a la fecha, la liga ha registrado un crecimiento cuantitativo y cualitativo, porque no solo hemos crecido en número de partidos, también hemos crecido en número de equipos participando en partidos de la Concacaf. Por igual, las directivas de cada uno de los clubes están mucho más fortalecidas. El trabajo cualitativo referente al cuerpo técnico de los clubes está mucho más formado y de forma general, las plantillas tienen más calidad y mayor presencia de jugadores tanto nacional como de extranjeros”, dijo Carlos Ramírez, director técnico de la LDF en el Desayuno de elCaribe y CDN.



En 2015, la LDF celebraba su primer torneo con la presencia de diez clubes: Bauger FC, Moca FC, Club Atlético Pantoja, Atlántico FC, Cibao FC, O&M FC, Club Barcelona Atlético, Atlético Vega Real, Atlético San Cristóbal y Delfines del Este FC.



Desde ese entonces la permanencia de casi todos estos clubes ha sido permanente en los restantes torneos ha sido palpable. Ese crecimiento participativo se produjo en 2018 con la integración de dos nuevos clubes: Inter RD, de Monte Plata, Jarabacoa FC, y Atlético San Francisco, de la provincia Duarte.

En el ámbito internacional se cita la presencia de equipos como Cibao FC, O&M FC, Atlético Pantoja, Vega Real con cupos en la Copa Caribeña de la Concacaf, así como en la Concacaf Caribbean Club Shield. “Ahí está el ejemplo de Moca FC jugando en la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville SC y que no es fácil llegar hasta esta fase. La presencia de cada uno de esos clubes en torneos de la Concacaf han sido relevantes”, señaló Ramírez.



Además de Ramírez, estuvieron presentes en el Desayuno de elCaribe y CDN, Jorge Allen Bauger, director ejecutivo de la LDF; Genald Senior, vicepresidenta y presidenta del Club Atlético Pantoja; Manuel Rodríguez, de Mercadeo y Operaciones, así como de Génesis Betancourt, de prensa y redes sociales.

“Es indudable que hoy la liga está mucho más fortalecida, desde el punto de vista organizativo (como institución propiamente), buscando una autonomía dentro de lo que es el fútbol a nivel internacional”, puntualizó Ramírez. Destacó, asimismo, el partido que sostendrán el Atlético Pantoja y su similar de Atlántico FC el domingo 3 de marzo a las 3.30 de la tarde en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata, para definir el tercer club clasificado de la LDF para las competencias internacionales de la Concacaf del 2024.



La celebración de este encuentro entre capitalinos y puertoplateños, servirá también como arranque del fútbol profesional este año 2024 y será el primer juego a realizarse en el estadio de la ciudad de Puerto Plata, luego de la colocación de grama artificial en la superficie del recinto. Ambos clubes terminaron igualados en puntos a todo lo largo de la temporada 2023. Tanto Pantoja como Atlántico sumaron 40 puntos, esto contando la fase regular, liguilla y ronda semifinal.



En el Desayuno de elCaribe y CDN estuvieron presentes Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Albanelys Familia, directora de CDN y CDN Radio; Frank Camilo, director de CDN Deportes, así como de periodistas de Multimedios del Caribe.



Exportación de jugadores



Al llegar a su décima temporada, la Liga Dominicana de Fútbol ha tenido un crecimiento importante: la calidad de sus jugadores. El arribo de entrenadores y futbolistas de diferentes partes del mundo han aportado al crecimiento de una generación de calidad en la LDF, lo que se puede reflejar en la exportación de jugadores al extranjero.



Jorge Allen Bauger, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol se refirió a cómo inició la llegada de agentes y scouts que se fijan en la liga para la captación de talento.



“Vieron la cantidad de jugadores dominicanos que están en el fútbol boliviano. Fue una coyuntura. Iván Cerda, argentino que jugó con Atlántico FC, conoció el fútbol dominicano y empezó a tocar puertas, señalando que en el país hay mucho talento”, dijo Bauger.



Y es que, según el ejecutivo del fútbol dominicano, esto es una oportunidad para que la LDF siga con su crecimiento, insertándose en la industria mundial del fútbol. “Lo vemos como una oportunidad, no como algo negativo, porque se están fijando en la Liga Dominicana de Fútbol”, agregó.



Para esta temporada Cibao FC anunció la salida de varios jugadores, que llevarán su talento al fútbol de Bolivia, tales como Carlos Ventura, Yohan Parra, Jean Carlos López, Erick Japa, Daniel Flores y Diefri Mensú. Además Víctor Morales, del Atlético Vega Real y del Atlético Pantoja Ronaldo Vásquez. Vásquez anteriormente tuvo un recorrido por el fútbol de medio oriente, al jugar con el club Hapoel Tel Aviv.



Criollos en el fútbol internacional



Varios son los casos del crecimiento de futbolistas que han iniciado jugando con alguno de los clubes de República Dominicana y actualmente brillan en otro país.



El miembro de la selección nacional Edarlyn Reyes, quien fuera el primer jugador dominicano en anotar un gol en un partido de la Copa Libertadores de América, uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Lo hizo con su equipo, el Always Ready, de Bolivia, frente a Deportes Magallanes de Chile, en 2023.



Reyes, nativo de Salcedo, inició su carrera profesional con Cibao FC. Fue tal el impacto de este joven delantero que llamó la atención del fútbol boliviano, contratado inicialmente por el Real Santa Cruz. Además jugó en los Emiratos Árabes Unidos.



Dorny Romero es otro que brilla en Sudamérica. En el partido de ida de la fase 2 de Copa Libertadores del 2024, anotó dos goles en la victoria de su equipo Always Ready 5-1 sobre el Sporting Crystal de Perú. Dorny es el único jugador dominicano con más de un gol en este torneo.



“Dorny es nativo del Seibo, jugó para Delfines del Este y el profesor Albert Benaiges lo lleva a Cibao FC bien jovencito”, comentó Bauger. “Nos sentimos contentos por él, primero porque es un gran chico y a nivel deportivo todavía puede seguir”, agregó, destacando que anotó más de 25 goles en la temporada 2023 en Bolivia.



Otros jugadores que participan en el fútbol boliviano son los defensas César “Danco” García y Bryan López.



Confianza en la LDF



Los movimientos de estos jugadores también ha generado confianza en la LDF y se refleja con la llegada de atletas de buen nivel.



El caso más reciente se da con la llegada de dos miembros de la selección dominicana a Cibao FC. Se tratan de Luismi Quezada y Michael Sambataro.



Quezada es un dominicano que nació en España y que viene de la cantera del Real Madrid, mientras que Sambataro nació en Argentina y jugó para las inferiores del River Plate. Ambos podrán captar la atención de otras ligas internacionales con su accionar en República Dominicana.



“Hemos tenido la presencia de jugadores como el Lobo Guerra, venezolano, campeón de Copa Libertadores; Carlos Carbonero, quien jugó con River Plate, y ahora se da el caso de Luismi Quezada. Víctor “El Mambo” Núñez, es también otro jugador dominicano que ha logrado posicionarse en el fútbol extranjero, siendo el goleador histórico de la Liga de Fútbol de Costa Rica”, recordó Allen Bauger.



Torneo arranca el 8 de marzo



La Liga Dominicana de Fútbol se prepara para celebrar su décimo torneo, pautado para arrancar el 8 de marzo próximo con la presencia de ocho equipos: Cibao FC (tetracampeones de manera consecutiva), Moca FC (subcampeones), Club Atlético Pantoja, Atlántico FC, O&M FC, Atlético Vega Real, Atlético San Cristóbal y Delfines del Este FC. Jarabacoa FC, que recesa en este 2024.



El formato de competencia tendrá una fase regular a tres vueltas, lo que garantiza un mínimo de 21 partidos a todos los clubes. Dicha fase se jugará de marzo a julio del presente año. Luego los seis mejores clasificados de la fase regular pasan a la Liguilla, en formato de todos contra todos a ida y vuelta. A partir de ahí van a semifinales los mejores cuatro equipos y sus ganadores a la gran final de la LDF 2024, siempre con partidos de ida y vuelta.



Para la temporada 2024 se tienen programados un total 84 partidos de fase regular, 30 partidos de Liguilla, cuatro de semifinales y dos de la final, esto suma un total de 120 encuentros para la venidera campaña.



“Será un torneo atípico, dada la casualidad de que cuatro equipos (los que quedaron entre los mejores del torneo pasado) jueguen 11 veces como local y diez como visitantes y al inversa con los otros cuatro (que finalizaron en los últimos puestos) con diez partidos como local y 11 como visitantes”, indicó el director técnico de la LDF.



El partido inaugural será en la casa de los actuales campeones, Cibao FC, en donde enfrentará a Delfines del Este.



Además, en la jornada uno de la Liga Dominicana de Fútbol correspondiente a este 2024, también se verán las caras: Club Atlético Pantoja frente a Atlético Vega Real, Atlántico FC vs Atlético San Cristóbal y Moca FC visitará a O&M FC en San Cristóbal.



Sedes de los clubes para este torneo

Para esta nueva temporada, Cibao FC tendrá como sede su estadio, Cibao Fútbol Club, ubicado en los terrenos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de los Caballeros. En tanto, Delfines del Este accionarán en el estadio de fútbol del Parque del Este; Atlético Vega Real en el estadio El Cóndor de La Vega; Atlántico FC en su remozado estadio Leonel Plácido de Puerto Plata, y el Atlético San Cristóbal en el estadio Panamericano de San Cristóbal.



Mientras que los capitalinos Club Atlético Pantoja y O&M FC jugarán en el estadio Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD). De su lado, Moca FC jugará como dueños de casa en el polideportivo Moca 85, de la provincia Espaillat.



“En el caso de Moca FC, su primer partido lo jugarían en su estadio, pero como están en proceso de trabajos en cuanto a su drenaje, lo hará en el Panamericano como visitante ante O&M FC el sábado 9 de marzo”, dijo Bauger.