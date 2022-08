El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, aseguró que es necesario que la ciudadanía esté informada sobre el significado de la Ley de Mecenazgo ya que es de vita importancia que esta concite el mayor apoyo y respaldo posible.

«El 95% de la gente no sabe lo que es la Ley de Mecenazgo. Y mire, yo siempre he dicho que el problema de las leyes es que no la comunicamos y por eso la ciudadanía desconoce las leyes. Es tal que si nosotros hacemos preguntas al total de la ciudadanía que no conocemos ni el 90% de las leyes», explicó el legislador.

Franklin Romero habló durante el tradicional Desayuno de elCaribe y CDN donde destacó la importancia de la Ley de Mecenazgo.

«Con la Ley de Mecenazgo habrá garantías para los mecenas, para aquellas personas que aportan a los distintos sectores culturales», sostuvo el senador.

La Ley de Mecenazgo Cultural es un instrumento legislativo y jurídico convertido en ley por el Estado Dominicano a través del Congreso Nacional, con origen en la Cámara de Diputados, definido como una ley marco que viene a establecer una conexión productiva y dinámica entre el sistema cultural, económico y financiero del país.

Esta abarca tanto del sector público y privado como de la Cooperación Internacional para la

financiación o co-financiación de proyectos y programas culturales declarados de interés cultural por el Consejo de Mecenazgo (CONME), previa calificación de calidades de los proyectos a cargo, según el Reglamento de Aplicación de la Ley, por los Comités Técnicos de Evaluación (CTE).

De acuerdo a Abil Peralta Agüero, poeta y consultor cultural, estos proyectos deberían estar gestionados, según análisis y conceptuaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por agentes activos de la Economía Naranja.

Esta Ley, en su espectro de atención para beneficiarios, abarca desde los artistas en todos los géneros y expresiones creativas, hasta los diseñadores de software, con énfasis en el financiamiento y co-

financiación de las ASFDL (Asociaciones Sin Fines de Lucro), ONGs (Organizaciones no Gubernamentales), y MIPyMES (Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas), especializadas en la producción, gestión y comercialización de productos y servicios culturales.