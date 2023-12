La realización de Imaginativa TV, la semana de la televisión, es una creación suya que lleva 5 ediciones

En 1988, una jovencísima Edilenia Tactuk comenzó a trabajar en El Show de la Noche, asistiendo a Jochy Santos y Jota Eduardo. Allí comenzó todo. Por su historia y sus aportes fue la invitada al Desayuno de El Caribe /CDN, donde fue recibida por el director del periódico, Nelson Rodríguez y con él Andrés Tovar, Katherine Hernández, María Ramos, Yanessi Espinal y quien suscribe.



En aquellos tiempos, su mamá era locutora en Radio Central, como Jochy. Edilenia estudiaba en la universidad. “Fue un inicio muy difícil, trabajaba hasta la 1 de la madrugada y a las 8 tenía la universidad. Pero le agradezco eternamente a Jochy y a Jota Eduardo ese impulso a los 19-20 años”.



Ha llovido desde entonces y ahora es la televisión la que parece ser su pasión. En 2016 comenzó “La semana de la televisión dominicana, Imaginativa”; un proyecto sin fines de lucro, creado por ella para poner sobre la mesa temas que preocupan con relación a la TV y la propuesta de políticas a favor del medio. Así que Imaginativa se trata de “no solo dar una mirada a lo que hemos realizado, al futuro, sino también dar oportunidad a nuevos talentos. Entrenar jóvenes, dar ese empuje hacia los medios de comunicación. En uno de esos primeros paneles participó Alberto Ciurana, que era un productor famosísimo de México, que fue el primer productor de la televisión hispana en Estados Unidos, él dijo algo que nos interesó a todos los que estábamos; él nos dijo ‘la televisión sigue siendo poderosa’. Lo dijo en 2016 y todavía es una frase que podemos sustentarla en 2023. La televisión sigue siendo el medio más poderoso”, aseguró quien fuera productora de Sábado Chiquito de Corporán, entre otros productos de TV.



“A pesar de que tenemos plataformas digitales y que tenemos este matrimonio entre lo digital y la televisión, la parte digital es una herramienta que la televisión debe utilizar para ampliar su espectro de acción”, expuso poniendo a Estados Unidos y España de ejemplos. “Nosotros trodavía no estamos integrando mucho las redes sociales; pero ustedes se deben dar cuenta que todavía hay momentos de televisión, que siguen siendo los preferidos. Lo que hace Alicia lo hace en televisión y provoca un estampido hacia las redes sociales”, ejemplificó.



“Es una unión entre la parte digital y la televisión que se está dando, y que va a continuar y que ambas van a seguir adelante”, sentenció Tactuk.



“Las redes no pueden ignorar la televisión y la televisión no puede ignorar las redes”, dejó dicho, como un principio físico.



La inversión en televisión



Para mantener un canal completo de televisión es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es una industria costosa que se ha mantenido gracias a la lealtad de mucha gente que cree en los medios. Edilenia opina que los productores necesitan más apoyo. Habló de un proyecto que desea desarrollar en la televisión en 2024. Sin el apoyo de las publicitarias, es imposible. “Lo ideal es que tuviéramos otros mecanismos. Necesitamos una ley de televisión, para poder crear los mecanismos de captación de recursos para poder hacer grandes producciones. Porque tenemos que hacer cosas grandes”, dijo y puso de ejemplo a Tuto Guerrero con Dominicana’s Got Talent.



“No estoy de acuerdo cuando alguien dice la televisión dominicana no sirve, porque la televisión dominicana ha luchado durante muchas etapas para ir creciendo”, expresó. Puso como ejemplo el trabajo que hacen los productores en Santiago, así mismo Mariasela Álvarez, Iván Ruiz, Roberto Cavada, el equipo de CDN, Telemicro, etc.



Etapas y una ley



“Creo que estamos en estos momentos viviendo el inicio de una nueva etapa. Así como Solano hizo el programa La hora del Moro, muchísimos años atrás, y de ahí salió Niní Cáffaro, Freddy que era camarógrafo de ese programa. En ese momento esa televisión no era la ideal pero era el inicio de una gran etapa. Yo siento que estamos comenzando una nueva etapa. Significa que vamos a cometer errores, que vamos a tener personas no las ideales en televisión, pero al final se van a quedar los talentos que van a aportar. Y va a surguir una nueva generación. Tiene que surgir ya. ¡Es el momento!”, reflexionó Tactuk, quien piensa que Yaqui Núñez, Corporán de los Santos y Freddy Beras-Goico reúnen todo lo que nos ha pasado”.



Acerca del necesario diálogo para buscar una ley de televisión, Edilenia reconoció a Pinky Pintor, Cavada como impulsores de la necesaria ley. “Creo que es necesario rescatarla, reunirnos e incluir a Tuto, Giancarlo, Yaqui”. E insistió “Para nada quiero atribuirme nada. Ellos y otros impulsaron eso. Hay que darle seguimiento”.



Mencionó a Iván Ruiz, quien tiene una posición muy importante. “Sabe todo lo que nos pasa y todo lo que tenemos que hacer… Conoce perfectamente la industria. Es un elemento importante en este diálogo… Iván está haciendo un trabajo formidable. Nunca antes habíamos visto al canal 4 como está actualmente. Ha dado oportunidad a nuevos talentos, nuevos programas. Está haciendo una era de innovación que el canal 4 nunca había tenido”, afirmó.



Oportunidades



La reconocida productora de eventos como Festival Presidente o Galas de los Soberano manifestó que uno de los ejes de Imaginativa es reconocer el pasado, “porque el pasado nos ayuda a entender el punto donde estamos y hacia dónde debemos ir”. Por ello el homenaje a Anita Ontiveros.



“Yo no veo amenazas, yo veo oportunidad en todo lo que está pasando en los medios”, externó.

Una de las cosas que Edilenia desearía es “tener un canal de talentos de televisión, donde todos esos talentos que entrenamos nosotros pudiésemos producirles programas. Quisiéramos tener un estudio de televisión propio donde poder realizar las producciones que creamos. Son muchas cosas. Para eso necesitamos aliados”, propuso.



“También quiero hacer radio para niños. Hice un proyecto hace 20 años de radio donde logré unir niños de diferentes países para hacer radio. Quiero volver a ese proyecto”, expuso la que fuese productora de Sábado Chiquito de Corporán entre los años 90-91 del pasado siglo. Adujo que hay muchos países de Latinoamérica que las tienen. De hecho, Edilenia recordó un premio Emmy recibido por la emisión de un programa dedicado a los niños, durante 12 horas, en el marco de Sábado chiquito y Sábado de Corporán, Lamentablemente no existe ese programa archivado.



Edilenia afirmó que tenemos muy pocos programas infantiles; sugirió que los canales asuman la responsabilidad de brindar una o dos horas semanales para el público infantil. “Ahora mismo el canal 4 es el que más contenido hace para niños”. Llamó así mismo a las marcas e instituciones a que dediquen recursos para esas programaciones educativas, dedicadas a la grey.



¡Divertido de nuevo!



Acerca del desaparecido programa Divertido con Jochy dijo rotundamente “¡lo extraño!”. Edilenia produjo el programa por espacio de 12 años.



A una pregunta sobre si le pesaba, explicó que “No. Esas son cosas que pasan en el medio, que dos personas no estén de acuerdo y terminen la relación de trabajo, es normal… Aparte de mis experiencias con el Premio Soberano, yo creo que Divertido me permitió hacer cosas que yo no había hecho antes. Jochy Santos es adorable trabajar con él; dice sí a todo. Siento que fue una escuela para mí. Lo extraño como programa. ¡Me encantaría que pueda surgir una oportunidad para hacer Divertido de nuevo!”, declaró.



¡Las noticias!



Edilenia es de la idea de que los técnicos de televisión tengan mayor presencia en Imaginativa, mencionó a los camarógrafos y los editores.



Según ella, “estamos haciendo una televisión adaptada a las condiciones que tenemos ahora mismo. Nuestro fuerte son las noticias. Creo que donde más desarrollo tenemos. ¡Ustedes hacen una cobertura! Tienen gente en Barahona, en Puerto Plata, en Ázua… ¡Eso es tecnología!… En el momento de elecciones, de toma de posesión, uno puede percibir ese despliegue tecnológico… Creo que lo que más se está destacando es la producción de noticias”, dijo. “Pero nos hacen falta más programas de entretenimiento, como Corporán, como Freddy, programas más familiares, de fin de semana, que pueda tener ese despliegue de talentos”.



Manifestó su creencia en que RTVD tiene la misión de “crear programas educativos, como lo va haciendo. Si ven que las cosas funcionan, los demás se van a integrar a esa política”, estimó.



“Voy a hacer teatro musical con mi hija”

Edilenia Tactuk vino al Desayuno de El Caribe y CDN acompañada de su hija Alicia Cabrera Tactuck, recién graduada de dirección teatral en Nueva York. “Hay algo que no he dicho y es lo próximo que voy a hacer.



Lo próximo es algo muy especial para mí, porque me voy a unir a mi hija en la producción. Voy a hacer teatro con mi hija. Y realmente eso es una cosa diferente para mí. Mi hija se graduó de diseño y producción de teatro en Nueva York. Ya está aquí. Y luego de unos ocho años esperando los derechos de un musical de Brodway, ¡ya los tenemos!”, expresó.



“Y vamos a hacer un musical el año que viene, para niños”.



“Esta va a ser mi primera experiencia en teatro y su primera experiencia como co-directora, porque lo va a dirigir con un director que viene de Nueva York”, anunció.



“Yo me siento muy orgullosa. Este era un sueño de hace mucho tiempo y ya va a ser realidad este próximo año. O sea que vamos a hacer teatro. Estamos en conversaciones con el Teatro Nacional con el tea de las fechas”, sostuvo.



Edilenia Tactuk no quiso ofreccer el título del musical que realizarán. SIn embargo dio pistas: “se trata de uno de los musicales de Brodway para niños, más hermosos. No solo por la puesta en escena, sino por los mensajes que encierra, de cómo una niña pudo superar conflictos familiares y cómo se refugió en la lectura y cómo salió adelante”.



Edilenia, orgullosa de su hija, dijo que ésta siempre ha estado a su lado, desde niñita, en todo lo que ha hecho. “Siempre me acompañó a todos mis eventos. Desde los 11 años ella siempre estuvo conmigo. Así que ella ha hecho Teatro Nacional, Estadio Olímpico, Gran Teatro del Cibao, Telemicro, SOberanos, todo lo que he hecho. Y en Imaginativa Alicia diseñó la línea gráfica, todo el contenido de pantalla y además trabaja conmigo producción”.