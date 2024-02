El director Archie López y los actores Cuquín Victoria y Roberto Salcedo fueron invitados al Desayuno

Por primera vez el Desayuno de Multimedios del Caribe es sobre una película que incluso se estrenará dentro de una semana. Se trata de la comedia La tercera edad, dirigida por Archie López y protagonizada por Cuquín Victoria y Roberto Salcedo, autor del guion, quien también regresa a la actuación.



Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, directores de elCaribe y CDN, respectivamente, encabezaron el encuentro en el que también estuvieron Andrés Tovar, coordinador digital, la periodista Katherine Hernández, la editora de Estilo Jessica Bonifacio y la periodista Yanessi Espinal, entre otros.



Archie López expresó que un día recibió una llamada de Roberto Salcedo para reunirse donde le contó que había vuelto a escribir que tenía dos guiones: un drama y una comedia. “Dame la comedia”, le respondió. “Cuando me dijo el tema y el título, dije ¡bueno!”. Ahí mismo comenzaron; y un año y pico después la están estrenando.



Roberto Salcedo, con parsimonia y verbo cuidado, narró que ya había hecho dos películas previamente. “Esa no ha salido todavía, esa la hizo nuestra empresa. Quiero significar que Alfonso (Quiñones) me le cambió el nombre a la película, porque en una entrevista que me hizo, hice referencia al título de la película. Me dijo ‘lo que no me cuadra es el título, que develaría el final’. Le había dicho que se llamaba Trágico final. Él me dijo ‘bueno es que está diciendo que el final es una tragedia’. Es sobre el tema del feminicidio. Personalmente tengo un compromiso social con ese tema. Y quise escribir el drama que padecen dos familias que se ven involucradas en ese tema. Es un guion de una fuerte textura dramática, por el tema que trata. Le cambiamos el nombre ‘Duele decidir’. Esa ya se filmó. Se hizo. No ha salido todavía, pero está lista. Cuestión de fecha para estrenar. Y obviamente escribí La tercera edad, tenía ese compromiso con mi compadre Cuquín de que algún día íbamos a hacer algo de nuevo”, narró.



Rápido, Cuquín Victoria terció: “¡Y claro, esperó la tercera edad!” (Risas). Así que Roberto buscó a Archie López como director, quien le impregnó su propia visión. “Y fue maravilloso porque Archie le agregó al guion algunas escenas que al principio medio me chocaron, pero entendí que estamos viviendo unos tiempos en que el espectador se identifica con esas cosas…”.



Recordó una escena donde les reciben dos muchachas y ellas les invitan a consumir marihuana. “Yo me negué obviamente, primero porque no puedo proyectar esa imagen. Pero se ve muy bien porque el mensaje es que si usted se encuentra en un ambiente donde se esté consumiendo, no tiene que contemporizar con eso, ni uno se tiene que contaminar”, aclaró.

Katherine Hernández, Andrés Tovar, Yanessi Espinal, Archie López, Roberto Salcedo, Cuquín Victoria, Nelson Rodríguez, Alba Nely Familia, Jessica Bonifacio y Alfonso Quiñones.

Mensaje y complicidad



La tercera edad encierra un mensaje que, según Salcedo es que “mientras a usted le quede vida y le quede contenido para esa vida, usted será una persona joven”.



El filme está sostenido por Arturo y Nicolás, dos aspirantes universitarios en la tercera edad. “Pero lo hacen motivados por dos razones: uno muy enamorado y convida a su amigo más extrovertido, y lo arrastra a inscribirse a la Universidad de la Tercera Edad, porque entienden que van a llegar a un ambiente donde ellos piensan que la mujer que estudia allí o es viuda o divorciada o le tiene la ropa recogida al marido para que se vaya. Ellos, pensando que son mujeres que han heredado. Son tan absorbentes en su actuación e inventos para conquistar que se adueñan de la Universidad. Llega un momento en que en la universidad todo lo que se mueve, es en torno a estos dos señores…”.



Según Cuquín, lo de la complicidad, “es un afecto que viene desde muchos años atrás. Que hemos mantenido, inclusive somos compadres. Yo soy el padrino de Robertico. Desde que Roberto se casó, yo estoy ahí. Es una amistad que viene desde muchos años, y eso ha contribuido que se sienta la afinidad en la película, que uno podía salirse de lo que escribía mi compadre, sabiendo él que no iba a alterar el sentido del guion”.



Archie expuso que es muy raro poder juntar a dos actores que tengan esa afinidad. “Ellos no están actuando, ellos son ellos… Estaban en el Motorhome juntos, haciendo cuentos, acordándose de muchas cosas. Por eso Roberto menciona que fue una cosa totalmente familiar…”.



El propio Salcedo evocó las tantas anécdotas que le unen a Cuquín y por eso le fue muy fácil escribir ese guion.



Para Archie fue muy grato, se disfrutó mucho y “eso se impregna en el negativo”. Destacó las tres generaciones de humoristas en el filme encabezados por Cuquín y Roberto, de la Época de Oro; luego una segunda como Juan Carlos Pichardo, Pachulí, varios; luego Las Chicas CDN, Starlin, Elías. Y elenco internacional como Orlando Urdaneta y Scarlet Ortiz. Actores de la talla de Lumy Lizardo Judith Rodríguez, Melymel, Lía Briones, Nani Peña de la vieja escuela.



Archie López es de la opinión de que nunca se había hecho en el país “una película de gente de la tercera edad en tono de disfrute, gozando la vida, desacatados”.



Fue Cuquín Victoria quien resumió el filme diciendo: “Yo creo que el propósito de La tercera edad es ese, aligerar el criterio que hay de que la tercera edad es un viejo en una mecedora, esperando la muerte. Cuando se pueden hacer muchísimas cosas con ánimo y disposición. Y ese es el propósito de esa junta de dos compadres que son de la tercera edad, pero actúan como si fueran muchachos”.

No podía faltar una selfie, ésta para las redes de Archie López.

Sobre la Ley de Cine



Tras ofrecer una mirada a vuelo de pájaro de los adelantos del cine en varios países Iberoamericanos, Salcedo ponderó de manera positiva los aportes de la Ley de Cine. Alabó la calidad de los técnicos dominicanos hoy día. Observó cómo el público dominicano ha ido cambiando, al ver más series en televisión, que se torna más exigente y exige un contenido de mucho más valor que antes.



A una pregunta sobre la reforma fiscal y que se habla de eliminar exenciones, Archie López dijo que estas no dejarán de existir en el cine porque se hizo no con fines económicos, sino cultural. Pero no solo se benefician quienes participan en la película. Su impacto económico es multiplicador se ve allí donde hay rodajes.



La tecnología se renueva constantemente. Aclaró: “Tenemos el 90% de todo, en el país existe de todo, todo tipo de cámaras, luces, cámaras submarinas y aéreas, 8K”. Puso como diferencia con los técnicos de fuera: “La pasión”. Cuando son las 12:05 y hay que comer paran ahí. “Los técnicos de aquí tienen una pasión diferente. Si vas a filmar a una casa la gente se entusiasma con eso; si vas a filmar a un pueblo todo el mundo está feliz”. Y adujo que si es en otro país, la gente protesta porque cierran la calle, se opone. “Estamos viviendo una etapa muy bonita, porque todo el mundo está feliz con la Ley de Cine y cómo impacta en la economía”.



Sobre el público, López explicó que después de la pandemia se ha ido normalizando. Puso como ejemplo un estudio psicológico. Mencionó cómo un solo día había tres conciertos importantes. Y cómo la gente está asistiendo a las películas dominicanas. Asimismo se refirió a cómo han mejorado las películas dominicanas, que están teniendo éxitos en muchos festivales y ejemplificó con “Pepe” de Nelson Carlo de los Santos, primera en llegar a la Selección Oficial de la Berlinale.

Archie: “Ellos no están actuando, ellos son ellos. Claro que actúan, obvio, pero en familia”.

Acerca de la improvisación, Salcedo abundó: “No es tan fácil como pararse ahí a decir cosas. El tema de los límites era medular, nunca cruzar esa frontera donde la familia se sintiese agredida en su casa. Éramos incapaces de usar un doble sentido en la televisión…”. Manifestó que había un cuidado muy marcado. En cambio hoy el lenguaje es más lesivo y soez, que muchos lo consumen y él respeta eso. “Yo apostaría por más formación”.



Preguntado sobre los problemas culturales que agreden a la sociedad dominicana, Salcedo opinó que viene de hace años. “No es posible el desarrollo de un país, al margen de su cultura. No es posible. Fíjense que los países que han logrado importantes avances en materia de desarrollo tienen una base de sustentación cultural muy fuerte, muy sólida”, apuntó.



Recordó que al llegar al Ayuntamiento, el carnaval del Distrito no existía. Mencionó el planteamiento que le hizo al gobierno del PLD de establecer una ruta turística de Santo Domingo con un alto componente cultural, que incluía una visita a la casa No. 25 de la Máximo Gómez, la del Dr. Balaguer, porque entendía que de esa casa se había generado un poder por muchos años.

En medio del Desayuno, un instante para que Danny deje constancia de la mesa.

Roberto Salcedo y la política cultural

“Tuvimos que recuperar el carnaval del Distrito. No se imaginan Uds. la cantidad de talentos que hay al interior de nuestros barrios; la cantidad inmensa de talentos, y no se desarrollan políticas que puedan llegar a esos barrios ni reciben un apoyo importante por parte del estado para que esos grupos puedan desarrollarse y mostrar sus potencialidades”.



“No podemos aspirar a seguir desarrollando un país al margen de su Cultura. Hay que cambiar incluso la visión que tenemos de la propia Feria del Libro. Nosotros entendemos que la misma visión de la feria hay que comenzar a cambiarla, tenemos realidades que no podemos obviar en modo alguno, como la parte tecnológica… ¿Cómo vamos a decirle a nuestra juventud la cultura con la tecnología?… Pienso que la cultura, sin que pierda su esencia, sus raíces, tiene tener una visión más actualizada”.



“Tenemos grandes poetas en el país, Ud. los ve con un empleíto que dan pena. Muchos de ellos sin empleo”. “Creo que el estado dominicano debe prestar aún más la atención a la parte cultural”.

Política cultural

Tenemos grandes poetas en el país, que Ud. los ve con un empleíto que dan pena. O muchos de ellos sin empleo”

Tercera edad

Se trata de una película de gente de la tercera edad en tono de disfrute, gozando la vida, desacatados”