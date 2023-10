En el desayuno de elCaribe y CDN, informó también de una alianza público-privada para el Quisqueya

A mediados de septiembre pasado, la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) anunciaba que para esta nueva temporada otoño-invernal 2023-2024 una serie de nuevas implementaciones con la finalidad de agilizar más los encuentros.



Una de esas novedades es la del reloj, que ha tenido opiniones a favor y en contra. Esta nueva modalidad será puesta en marcha hoy (no de manera oficial) en el partido entre las Estrellas Orientales y los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de La Romana a las cinco de la tarde.



Así lo dio a conocer Vitelio Mejía, presidente de Lidom, durante el tradicional desayuno que realizan elCaribe y CDN.



“Ya este sistema está instalado en los Estadios de Santo Domingo (Quisqueya) y San Pedro de Macorís (Tetelo Vargas). El uso del reloj será puesto en marcha por primera vez en el partido de práctica de este lunes (hoy) en La Romana. Allí lo vamos a implementa el uso del reloj”, dijo Mejía.



Para este nuevo sistema de acortar los partidos, los lanzadores contarán con 15 segundos para realizar sus envíos y 20 segundos con corredores en bases; mientras que los bateadores tendrán ocho segundos para ingresar a la caja de bateo.



Esta modalidad del reloj fue implementada en esta temporada en el Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred.



“En MLB se usa una especie de cronómetro, que al final es un medidor controlado por un computador, por lo que nosotros usaremos monitores. Habrá dos personas que se encargarán de esa parte. Ellos dos estarán solamente para todo ese proceso del reloj. Ese será su trabajo. Cada estadio tendrán dos operadores con sus procesadores y computadoras”, añadió. “Lo que sí puedo decir es que es un sistema complicado y si no lo empezamos no lo vamos a hacer nunca”.



Señaló que estos monitores estarán colocados al lado de cada dugout de los equipos y dos en la pared de los jardines de cada uno de los estadios. “Estarán en el left field, en el right field y al lado de cada dugout, cerca del home plate”, sostuvo. Mejía precisó que, para el torneo, que comenzará el próximo 19 de octubre, también se plantean cambiar el tamaño de las almohadillas de 15 a 18 pulgadas.



Asimismo, se limitará cantidad de veces que un lanzador puede lanzar a las bases para intentar retirar a un corredor, entre otras de las reglas aplicadas en el béisbol estadounidense para disminuir el tiempo de duración de los juegos.



El torneo 2023-2024 iniciará el 19 del presente mes con tres encuentros, teniendo el Estadio Quisqueya el escenario inaugural del certamen que está dedicado a la veterana cronista Onfalia Morillo. En el viejo parque del Ensanche La Fe, los actuales campeones nacionales y del Caribe, Tigres del Licey recibirán la visita de sus vecinos Leones del Escogido. En el Estadio Cibao, de Santiago, se enfrentarán los Gigantes del Cibao ante las Águilas Cibaeñas, mientras que en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, Los Toros del Este chocarán ante las Estrellas Orientales.



Durante el encuentro con periodistas de Multimedios del Caribe, Vitelio Mejía estuvo acompañado de Satosky Terrero Galarza, director de prensa y comunicaciones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.



Alianza público-privada



Todo luce indicar que el tema de un nuevo Estadio Quisqueya podría estar en marcha en cualquier momento. Así lo informó Mejía, quien adelantó que los trabajos serían ejecutados mediante una alianza público privada.



“La última noticia que tuve es que se está trabajando en el tema de la titulación, porque para una alianza público-privada tienes que tener la titulación, que en este caso el dueño es el Estado para que este tenga un derecho registrable desde el punto de vista legal”, expresó.



Manifestó que hasta desconoce la parte privada que estarían interesados en invertir y administrar en la remodelación del Estadio Quisqueya Juan Marichal, cuya instalación fue inaugurada el 23 de octubre de 1955 a un consto de 3.5 millones de pesos en ese entonces. “Me imagino que la parte privada sería gente interesada en la pelota”, indicó Mejía.



Recientemente, el ministro de Deportes y Recreación (Miderec), ingeniero Francisco Camacho, informaba de este anuncio y que sería oficializado por el presidente de la República, Luis Abinader de una moderna instalación deportiva a través de esta alianza.



“Será algo innovador, con plazas, hoteles, un verdadero estadio como lo merece la República Dominicana. Es un proyecto que está avanzado. En breve tiempo el Presidente lo anunciará. Esto nos permitirá celebrar en el país juegos de Grandes Ligas y del Clásico Mundial”, destacó Camacho en mayo pasado.



Se recuerda que en el gobierno de Leonel Fernández, en 2009 y a través del gerente general del Banco Nacional de la Vivienda, el arquitecto Joaquín Gerónimo, sirvió de promotor del proyecto “Complejo Deportivo y Cultural Juan Marichal”, que constará de la remodelación total del Estadio Quisqueya, así como de un hotel, un complejo habitacional, locales de oficinas y comercial y un museo histórico de béisbol, a un costo superior a los 115 millones de dólares, pero el mismo no llegó a concretizarse.



“Para tener un Estadio Quisqueya como lo exigen estos tiempos, con al menos seis mil butacas más, se necesita de una gran inversión y para eso es donde entra este fideicomiso. Ellos prestan ese dinero por X tiempo y se paga en un tiempo establecido por esta alianza”, puntualizó.



Puso como ejemplo que mantener el terreno del Estadio Quisqueya la inversión es entre 15 y 20 millones de pesos anual.



Trabajos



Uno de los grandes problemas previo al inicio de cada temporada ha sido la parte de los trabajos a los que tienen que ser sometidos los estadios. Incluso se ha podido observar personal trabajando en diferentes áreas en pleno inicio de la campaña.



“Si no se hace así no somos dominicanos. Muchas veces se van a encontrar que el lanzador que está listo para subir al montículo para el partido inaugural, hay una persona con una brocha en algún rincón del estadio trabajando”, apuntó. Destacó el aporte que hacen los equipos todos los años en las mejoras de los estadios donde invierten “mucho dinero” para un mejor confort de los jugadores y el público que asiste a los parques a observar los partidos.



Marketing



En días pasados, el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, externo unas declaraciones que no fueron del agrado de Emilio Bonifacio.



Todo esto llevó a que el veterano jugador de los Tigres del Licey emplazara, mediante un acto de alguacil a Sued, retractarse sobre ese comentario externado en un programa de televisión en Santiago la pasada semana.



“Como presidente de la liga tengo la entereza y la responsabilidad de sancionar a cualquiera, ya sea persona o institución. Pero mi primera misión es la conciliación y se llegó a un entendimiento. Ahora tengo los reportes, de que, todo se trató de un marketing con miras a la serie que sostendrán los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas en la ciudad de Nueva York en donde la gente lo que quiere es ir a ver bates negros y todo esto se ha convertido en un marketing, pero no son de las cosas que en la liga no nos gustaría ver”, expuso Mejía.



Licey y Águilas sostendrán, del 10 al 12 de noviembre próximo, una serie de tres encuentros en el Citi Field (hogar de los Mets de Nueva York), por la copa “Titanes del Caribe” y que será dedicada al antiguo pelotero Osvaldo “Ozzie” Virgil, quien hace 67 años se convirtió en el primer dominicano en debutar en las Grandes Ligas (23 de septiembre de 1956) con los Gigantes de Nueva York.



Expansión



Sobre la decisión de Lidom aumentar la participación de equipos en futuros torneos, Vitelio no descartó esa idea. Las últimas dos provincias que han manifestado su interés en ser incluidos son Baní y Puerto Plata.



“Esa decisión siempre ha estado abierta. Todo negocio tiende a crecer y ese es el interés. Ahora si quieres crecer tiene que ser en orden. Para eso tienen que tener un estudio de factibilidad para poder operar”, expresó.



Manifestó que Puerto Plata tiene más chance de entrar que Baní, ya que tienen el interés y de que poseen un estadio, que en la actualidad se encuentra en proceso de remodelación.



“Son ellos los que tienen más chance. Tienen la gente que está dando la cara y están más cerca de entrar”, manifestó.



“Mi opinión personal es que el Sur tenga su equipo de manera combinada. San Cristóbal tiene el estadio, que se puede rehabilitar con una buena inversión al igual que en Puerto Plata, y Baní tiene mucha tradición con la presencia de dos grandes empresas. San Cristóbal también tiene la zona de incidencia de Haina, por lo que patrocinio va a haber. Ahora hay que ver como esas dos provincias se pondrían de acuerdo para que esto se haga realizada”, señaló Vitelio.

Cobrarán un 10% de indemnización

La Lidom se mantiene trabajando, junto a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), en un acuerdo con el que las ligas extranjeras que firmen peloteros dominicanos durante la temporada otoño invernal, paguen una indemnización a la organización a la que pertenecen.



“No es posible trabajar con los peloteros dejando de lado a su sindicato. La idea es que se firme un acuerdo que abarque a todos los jugadores del pacto colectivo”, apuntó Mejía.



Hasta el momento, las negociaciones sobre cuanto sería ese monto son de manera confidencial, pero se bailotea que sea un 10 % del contrato firmado. Agregó que esta indemnización supliría al equipo afectado, las facilidades para sustituir al jugador. Además, habrá un beneficio para la federación.



“Para que un jugador dominicano abandone la liga y deba irse al extranjero antes de terminar su compromiso aquí, debe haber una indemnización para el equipo afectado”, señaló el alto ejecutivo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.



En la conversación, también se abordaron temas como los detalles de los partidos de la Serie de Titanes.