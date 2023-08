Desde el ciclón David, en el año 1979, hasta Franklin en este 2023, el país ha sido impactado en la producción, con elevadas pérdidas económicas

La República Dominicana ha sido afectada por una serie de fenómenos atmosféricos en las últimas cuatro décadas que han dejado una marca profunda en su economía, incluida la parte agrícola y de viviendas.



Concretamente, desde el año 1979 hasta la fecha actual, el país ha sido testigo de una sucesión de tormentas tropicales, huracanes y otros eventos climáticos devastadores -24 en total- que han tenido un impacto directo en la producción, resultando en pérdidas económicas significativas. El punto de partida en esta cronología de desastres naturales es el Huracán David, en 1979. Catalogado como de categoría 5, azotó la isla generando inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron estragos en los cultivos y dejaron un rastro de destrucción.



Siempre que se trata de un fenómeno de ese tipo es difícil cuantificar con certeza los daños económicos. Para entonces, los efectos en la agricultura fueron severos y extensos. Casi el 70% de las siembras se perdieron. El presidente Antonio Guzmán Fernández (1978-1982) estimó pérdidas tanto en el sector agrícola, como industrial y otros a la propiedad en US$1,000 millones.



El huracán David, considerado el cuarto ciclón tropical nombrado en la temporada de huracanes del Atlántico en 1979, se posicionó como uno de los huracanes más mortales de la segunda mitad del siglo XX, cobrando la vida de más de 2,000 personas (contando todos los países que tocó), principalmente en la República Dominicana.



En términos generales, se calcula que causó daños a unas 200,000 viviendas (Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-). La llegada de otros huracanes a lo largo de los años exacerbó aún más la situación. Entre los años 1980 y el 1997, si bien el país no fue tocado directamente por otros huracanes o tormentas de mucha envergadura, tuvo lluvias y algunos golpes por incidencias de varios que “anduvieron” en la región del Caribe.



En 1998, el huracán Georges, que tocó con mucha fuerza el territorio nacional, provocó daños en términos globales por unos US$2,193.4 millones, según estimaciones de la CEPAL. Golpeó la agricultura, afectando cultivos como el plátano, banano, arroz, cacao y vegetales.



A nivel nacional, este fenómeno dejó a su paso alrededor de 263,000 personas damnificadas, 1,053 heridas y unas 146 desaparecidas, de acuerdo con una reseña del periódico elCaribe del 30 de octubre de 1998, sustentada en informaciones del entonces presidente Leonel Fernández (1996-2000).



Alrededor de 112 puentes resultaron afectados, de los cuales únicamente 56 pudieron ser recuperados. Además, se registraron daños en unos 1,435 centros educativos y alrededor de 60,000 viviendas en todo el territorio dominicano.



El huracán Georges, catalogado como la séptima tormenta tropical y tercer huracán de categoría 3 en la temporada ciclónica de ese año, tocó tierra en República Dominicana en la mañana de un martes, tras haber pasado por Puerto Rico. Su trayectoria lo llevó a penetrar por la costa Este del país, específicamente en la parte baja de la provincia La Altagracia. El impacto resultó sorprendente para la población, ya que la Defensa Civil no logró dar aviso anticipado sobre su llegada y la intensidad de su impacto. Subestimó la fuerza del fenómeno y ese error todavía se recuerda hoy día.

El Huracán Fiona tumbó árboles y viviendas. Puente Francisco del Rosario Sánchez, en SD. El 22 de septiembre de 1998 el Huracán George descargó su furia sobre el país.

Jeanne, Alpha, Noel, Olga…



El huracán Jeanne, en 2004, dejó pérdidas por unos US$417 millones y daños totales que se estimaron en 1.3% del Producto Interno Bruto dominicano (PIB).



Un aspecto curioso de este fenómeno atmosférico fue su capacidad para mantener sus vientos justo en el límite que separa un huracán de categoría uno de una tormenta tropical.



La secuencia de eventos climáticos adversos no ha dado tregua. En 2004, justo semanas antes de que Jeanne impactara República Dominicana, el huracán Iván pasó por las aguas del Mar Caribe. Aunque no llegó a territorio nacional, provocó fuertes aguaceros, vientos intensos y oleajes altos que resultaron en al menos cinco muertes y la evacuación de unas 600 personas.



La tormenta tropical Alpha, en octubre de 2005, causó estragos significativos. Al abandonar el país, dejó a su paso a más de 8,000 personas desplazadas de zonas de alto riesgo en las que habitaban. Por otro lado, en 2006, la tormenta tropical Chris también generó aguaceros e inundaciones al atravesar el país en agosto, aunque no se reportaron víctimas mortales de acuerdo a los registros periodísticos. Semanas después, Ernesto también ocasionó lluvias intensas e inundaciones, sin que se registraran pérdidas de vidas humanas.



El huracán Dean en 2007 pasó cerca de las costas del país, sin llegar a tocar tierra en República Dominicana. A pesar de esto, causó la muerte de un adolescente de origen haitiano y provocó la destrucción de cinco viviendas, así como la caída de árboles y letreros, según las autoridades de socorro locales.



En ese mismo año, el huracán Félix se formó a partir de una onda tropical al este del océano Atlántico, experimentando un desarrollo extremadamente rápido durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. A pesar de su paso cercano a las costas dominicanas, no se registraron incidentes de relevancia.



La recta final de 2007 fue testigo de las tormentas Noel y Olga, que afectaron sucesivamente al país dejando a su paso más de 100 víctimas mortales y miles de personas desplazadas de sus hogares. Los efectos de Noel fueron particularmente intensos el 29 de octubre de 2007. La tormenta impactó principalmente a las provincias de Duarte, Bahoruco, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Peravia, dejando un saldo de 87 personas fallecidas y 42 desaparecidas. Durante este episodio, aproximadamente 64,096 personas fueron evacuadas y 1,526 rescatadas.



La tormenta Noel se consideró la más mortífera en la historia contemporánea dominicana, al momento en que ocurrió. Durante su paso por el territorio, sus vientos alcanzaron velocidades cercanas a los 64 kilómetros por hora.



Posteriormente, el 11 de diciembre de 2007, la tormenta Olga tocó suelo dominicano. Este fenómeno resultó en 33 muertes y más de 61,000 personas desplazadas, causando fuertes lluvias en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Azua y Peravia. Las pérdidas económicas derivadas de las tormentas Noel y Olga se estiman en más de 420 millones de dólares.



El 2008 trajo consigo la tormenta Fay, que dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas. Tres de las víctimas fueron una madre y sus dos hijos de 13 y cinco años, arrastrados por un arroyo en una zona rural de la provincia La Altagracia.



Las fuertes lluvias llevaron a la evacuación de más de 2,200 personas y causaron daños a más de 400 viviendas.



En ese mismo año, el huracán Ike tuvo un impacto directo en la producción de arroz, resultando en pérdidas por valor de US$14 millones, según un “cruce numérico”. Los efectos del huracán Sandy en 2012, que incluyeron inundaciones y la destrucción de cosechas, causaron daños en la agricultura por US$21 millones. En 2015, la tormenta Erika afectó a República Dominicana el 28 de agosto.



En 2016, el huracán Mathew alcanzó la categoría tres mientras se encontraba a unos 515 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. Su paso causó inundaciones y desbordamientos de ríos en el país.

El sector Hato Nuevo inundado. Los Mina resultó muy afectado en el 2022.

Desafíos que los gobiernos han debido ir afrontando

El 2017 presentó un desafío con la llegada del Huracán María. Este ciclón devastador resultó en pérdidas en la agricultura valuadas en US$385 millones, afectando la producción de banano, cacao, café y plátano. Los efectos perjudiciales se sintieron en toda la nación, evidenciando la vulnerabilidad del sector agrícola frente a los embates del clima.



En tiempos más recientes, el Huracán Dorian en 2019 causó daños en la agricultura por un monto cercano a los US$$12 millones, afectando cultivos de plátanos y otros productos agrícolas. Además, la tormenta Laura en 2020 provocó pérdidas en la agricultura.



En 2020, en medio del inicio de la pandemia de covid-19, la tormenta Isaías provocó daños a 1,168 viviendas, según informes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La provincia Hato Mayor fue la más afectada, dejando a miles de familias sin hogar debido a las fuertes lluvias que arrasaron con sus casas. Además, 131 localidades quedaron incomunicadas debido al desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas.



El 22 de agosto de 2020, la tormenta Laura llegó al país con vientos máximos de 85 kilómetros por hora. Las lluvias y los vientos resultaron en la declaración de alerta roja en casi todo el país y dejaron un saldo de 4 personas fallecidas. Los daños más significativos ocurrieron en Los Ríos, en el Distrito Nacional, así como en Los Alcarrizos, Santo Domingo, Pedernales, San Cristóbal y Barahona. En 2021, las tormentas Fred, Grace y Elsa impactaron el país con diversas incidencias. Mientras las primeras dos se formaron casi al mismo tiempo, generando una amenaza para toda la nación y llevando a la declaración de alerta en todas las provincias, ambas tormentas pasaron sin provocar eventos significativos a pesar de las intensas lluvias. En contraste, la tormenta Elsa dejó dos víctimas mortales, causó daños en 51 viviendas y provocó la movilización de 260 personas a nivel nacional.



En septiembre de 2022, el huracán Fiona azotó República Dominicana, luego de que causara “daños catastróficos” y fallas generalizadas del servicio eléctrico a su paso por Puerto Rico. Ese huracán fue el tercero de la pasada temporada de ciclones.



El 4 de noviembre, también de 2022, hubo fuertes inundaciones que –en la parte que debieron cubrir los seguros- se calculó en RD$1,000 millones (Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores). Además, los daños por Fiona, que habían ocurrido meses antes, ascendieron a RD$6,000 millones.



Los días 22 y 23 de agosto de 2023, es decir, el martes y ayer miércoles, República Dominicana ha sido azotada por las lluvias y vientos ocasionados por la tormenta tropical Franklin.