En aras de que haya mayor transparencia en los procesos de compras y contrataciones en los momentos de emergencia nacional, el Gobierno lanzó ayer la plataforma MapaInversiones que contendrá todos los datos de los procesos.



Dicha herramienta concentrará la información más allá del covid-19 y en ella estarán registradas las contrataciones públicas tales como huracanes, inundaciones, entre otros fenómenos naturales.



Durante el lanzamiento de plataforma, el presidente Luis Abinader, que encabezó el acto, aseguró que con esto el Gobierno está dando transparencia, como hasta ahora la ha habido, y advirtió a todo al que no se alinee, que tendrá sus consecuencias, como ha ocurrido antes.



“El país quería información, quería transparencia y le estamos dando mucha información y le estamos dando mucha transparencia para que nos ayuden a auditar. Consecuentemente, esta plataforma va a mejorar nuestra gestión, pero también estamos haciendo mucho más en las plataformas de compras y contrataciones. Esta plataforma es el resultado de un compromiso (…) en este gobierno habrá transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos dominicanos y el que no se alinie, pues tendrá sus consecuencias, como la ha tenido”, expresó el mandatario.



RD$19,000 MM en desastres



MapaInversiones + Módulo de Emergencias es una plataforma digital integrada, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con los Ministerios de la Presidencia, de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda, junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que detalla el uso que hace el Estado dominicano de los recursos públicos destinados a las contrataciones de bienes, servicios u obras para mitigar desastres como fue el paso del huracán Fiona y la vaguada que afectó recientemente al Distrito Nacional como también al Gran Santo Domingo.



El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que esta herramienta busca asegurar que en las compras y contrataciones realizadas en periodos de emergencia se garantice la publicidad de los procesos, una amplia participación de oferentes, libre competencia y rendición de cuentas, al tiempo de poner a disposición de la ciudadanía toda la información disponible en formatos sencillos, entendibles y reutilizables.



“El objetivo de la plataforma es impulsar la transparencia, estimular la participación y el control de la ciudadanía en el gasto público, a partir de canales para hacer sugerencias o realizar denuncias. La plataforma integra y visualiza la información disponible sobre el presupuesto y la ejecución de obras consolidando los datos objetivos, fiables y en tiempo real”, detalló Pimentel.



En relación al primer módulo de emergencia se destaca que el Estado dominicano ha invertido más de RD$ 19 mil millones en mitigar los efectos causados por esta catástrofe natural, lo que equivale a una inversión de más de US$ 340 millones, todo esto gestionado en 67 compras de emergencia efectivas y ejecutadas a través del Portal Transaccional a través de 20 instituciones autorizadas por el Decreto 537-22 y su modificación, el Decreto 545-22.



La plataforma permite la visualización de cifras consolidadas sobre los procesos de compras gestionados a través del Portal Transaccional que administra la DGCP.

Primer país de la región en utilizar el mapa

Con esta iniciativa, la República Dominicana se convierte en el primer país de la región en utilizar Mapa Inversiones en atención a emergencias relacionadas con fenómenos atmosféricos, y provee información consolidada de los gastos ejecutados, proveedores, ofertas, procesos, contratos activos, contratos cancelados, pendientes, terminados, suscritos y artículos adquiridos por el Gobierno a través de todas sus instituciones.