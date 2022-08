El presidente Luis Abinader aseguró que su plan de recuperación responsable, y la creación de un Gabinete de Turismo activo, coordinado con el Gabinete de Salud, lograron hacer un verdadero cambio, posicionando el país entre los líderes mundiales en crecimiento del sector.



Al recibir un reconocimiento durante la celebración del 60 aniversario de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el mandatario sostuvo que este pertenece al pueblo dominicano, “quien no dudó, peleó y consiguió todo lo que hoy se nos reconoce”.



Recordó que llegó al Gobierno en pleno apogeo de esta pandemia, por lo que había muchas dudas y pocas recetas para combatir la enfermedad.



Expresó que sabía que la gestión del sector turismo iba de la mano de nuestro éxito en la lucha global contra la pandemia, por lo que no se impuso una estrategia única, sino que su visión era la del país y el éxito sería global o no sería.



“Y este triunfo, lo hemos conseguido gracias al trabajo de todo el sector y del empuje y compromiso que siempre ha tenido este gobierno en todos los sectores del país”, dijo el mandatario.



Abinader manifestó que en este periodo, ha evaluado riesgos, tomado decisiones difíciles, mitigado el impacto negativo y aprovechado al máximo las oportunidades.



Señaló que por esto, desde el primer minuto de tomar posesión creó un Gabinete de Turismo, porque entendía la importancia actual y el potencial futuro de este sector en la economía, su generación de divisas, la marca país que representa, su cadena de valor, y su capacidad de multiplicación del empleo.



La fórmula



Indicó que algunos países optaron por cerrar sus fronteras y la incertidumbre y el miedo venció y destrozó su esperanza de recuperación, mientras que otros, a pesar de mantenerse abiertos dieron apoyos tan grandes sin segmentar y hoy tienen disfunciones en el sector.



“No creo que muchos países puedan decir que están batiendo récords históricos de visitantes. Abrimos con responsabilidad, compromiso de todos y priorizando la salud, los empleos y la inversión y hoy vemos los resultados. No existe una fórmula del éxito, pero si existiera, créanme que tendría sello dominicano”, puntualizó.



Exhortó a seguir perseverando en el trabajo coordinado, riguroso y serio siendo más estricto, porque “los dominicanos sabemos recuperar y cuidar el turismo, la economía y los empleos”.

Asonahores celebra su 60 aniversario

Asonahores celebró su 60 aniversario reconociendo al Gabinete de turismo en las personas del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, por la recuperación récord que ha venido presentando el sector luego del impacto de la pandemia del Covid-19. El presidente de Asonahores, Rafael Blanco Tejera, afirmó que el turismo es el sector de mayor crecimiento, sin el cual la recuperación no hubiera sido posible.