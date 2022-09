Punta Cana. El presidente de la República Luis Abinader reiteró aquí el compromiso de apoyar la producción nacional con inversión en el desarrollo de la infraestructura rural.



El mandatario se comprometió también a seguir facilitando el acceso al financiamiento, la ampliación de los programas de asistencia técnica y el consumo obligatorio de los bienes de producción local en los programas sociales e instituciones del gobierno. “A nosotros nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles y muchas veces me he preguntado cuánto más hubiésemos podido hacer en condiciones normales. Sin embargo, las dificultades que hemos enfrentado desde el gobierno, no nos han impedido ofrecer a los sectores productivos el respaldo que necesitan para su recuperación y crecimiento”, dijo Abinader.



El escenario



El mandatario tocó el tema cuando recibió las conclusiones del XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, que organizó la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) del 7 al 9 de septiembre en Punta Cana.



El liderazgo del sector agropecuario pidió al gobierno facilitar el acceso de los productores a los avances en mecanización agrícola, automatización de procesos, recolección e interpretación de data y nuevas tecnologías para la producción sostenible de alimentos. Otro de los pedidos formulados es la aplicación de tasa cero para la adquisición de drones y otras tecnologías nuevas de uso exclusivo en agricultura.



En el documento, que se entregó al presidente Luis Abinader, quien asistió al cierre del foro en horas de la tarde del viernes, se resalta la importancia de establecer un fondo de financiamiento especial, con tasas y plazos adecuados, para la adquisición de las nuevas tecnologías que están revolucionando la agricultura mundial y local. El gobernante instruyó a una comisión, que encabezará el ministro de Agricultura, Limber Cruz, para que en un plazo no mayor de 30 días le presente soluciones a las solicitudes realizadas en el encuentro.



Dirigentes y productores de todo el país abordaron en tres días las distintas posibilidades de mejoras que hay en República Dominicana, para robustecer al sector agropecuario, de elevada importancia para la economía nacional. Y de ahí el hecho que el tercero de los diez puntos que conforman el documento de conclusión al que se llegó, está dirigido a pedir el fomento de creación de un ecosistema institucional público-privado, que facilite establecer nuevos mecanismos de inversión y transferencia de tecnologías.

Por un programa integral de capacitación

El Consejo de Directores de la JAD, que tuvo a cargo la presentación y entrega de las conclusiones al jefe de Estado, destacó que podrían ser de grandes aportes para la elaboración y ejecución de políticas públicas. Se destaca lo vital que resultaría impulsar un programa integral de capacitación y actualización de productores y profesionales del agro, incluyendo becas de estudios en las nuevas tecnologías, que hoy están transformando la agricultura.