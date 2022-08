La empresa Arajet tiene los cielos abiertos; hizo su lanzamiento el 8 de agosto y empezó a vender boletos para el 15 de septiembre a Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Barranquilla, Cali, Cartagena, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Lima, Aruba, Curazao y San Martin.



Se trata de la primera fase de sus operaciones y se trabaja (está muy cerca) para vender a Bogotá y Medellín, Kinston y Jamaica y 17 puntos en Estados Unidos, más Montreal y Toronto, que forman parte de la segunda etapa de la aerolínea.



Los detalles los ofreció ayer el presidente de la firma, Víctor Pacheco, en una visita de cortesía realizada al director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez.



Arajet está mirando en amplio. En los próximos cinco años prevé abrir 54 rutas, a las que los dominicanos podrán viajar sin escalas, desde el Aeropuerto Internacional Las Américas-Doctor José Francisco Peña Gómez (AILA).



Pacheco explicó que “como es una aerolínea que crece nueva, lo más importante es tratar de evitar la competencia directa”. Por eso, en las primeras 20 rutas que está ofreciendo Arajet.com, solo tiene competidores en tres de ellas.



Todas las otras son rutas nuevas donde no hay nadie más volando. “En ese sentido, eso es una gran ventaja, porque también eso está conectado (amarrado) con los destinos donde el dominicano no necesita visa para ir”, explicó.



De esa forma, se busca que los residentes en República Dominicana puedan aprovechar su pasaporte, y el que nunca se ha montado en un avión, pueda hacerlo. En el caso de algunos pasajes de los ofertados por Arajet, la ida cuesta tres dólares y la vuelta 4.50 dólares. Eso significa que el pasajero termina pagando cerca de 200 dólares por el componente de las tasas, no porque el boleto –per se- resulte costoso.



Víctor Pacheco aseguró que la aerolínea está cumpliendo su compromiso de ser una empresa de bajo costo. En cada nueva ruta explorada y trabajada por Arajet se está catapultando a República Dominicana, porque son destinos (a los que está viajando) de los cuales se recibirán miles de turistas, que hoy en día no está recibiendo la República Dominicana.



Arajet ha sobrepasado las expectativas de ventas. Por ejemplo, en la ruta de Monterrey, sin la empresa iniciar su campaña publicitaria en ese lugar, el 84 % de las ventas está compuesto de personas que vienen a República Dominicana.



“Eso no lo teníamos, y sin hacer la campaña y viendo que eso sucede, es una gran señal de que vamos por buen camino. En cuanto al ingreso, estamos superando las expectativas de lo que pensábamos que iba a ser ingreso al día de hoy. O sea, que estamos validando”, dijo el presidente de Arajet.



Otra señal importante de que “las cosas” van funcionando, desde su punto de vista, es que hay un operador de otro país que comenzó a bajar los precios, por el efecto Arajet, empresa que a todos los destinos que vuele, empujará a los demás competidores a ajustar precios.



“Crecerá el mercado de viajeros, pero el dominicano va a comenzar a viajar más barato. Eso que llamo democratización de la aviación comercial, se necesita en República Dominicana”, aseguró Víctor Pacheco.

Inversión millonaria, la capitalización y Boeing

La aerolínea Arajet fue un emprendimiento que tomó un tiempo importante, hasta llegar al momento en que se encuentra. Armar las piezas para que una empresa de ese tipo sea posible conlleva bastante esfuerzo.



Arajet es la primera y única aerolínea que ha matriculado aviones de última generación en República Dominicana, según explicó su presidente.



En enero de 2022 sucedió la capitalización y en ese momento Arajet hizo una compra directa a la Boeing y aseguró una flotilla por encima de 40 aeronaves nuevas (una inversión superior a los US$3,000 millones) y la empresa continuó con su recertificación para ese tipo de avión. A la fecha ya ha recibido cinco de esos aviones.