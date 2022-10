El multinacional banco de inversión Bank of America destacó que la economía dominicana ha mantenido un desempeño favorable, a pesar de un convulso panorama internacional.



La entidad hizo su valoración en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial realizadas recientemente en Washington, D.C.



En su informe sobre las perspectivas de las economías emergentes, elaborado luego de llevar a cabo unas cien reuniones con los equipos técnicos de los distintos países, el Bank of America señala que las proyecciones de la economía mundial continúan deteriorándose, asociadas a un menor crecimiento y a las crecientes tensiones geopolíticas.



Con relación a la República Dominicana, se afirma que la economía ha mantenido un fuerte crecimiento, compensando el impacto adverso de los mayores precios internacionales de las materias primas, principalmente por el dinamismo del turismo al esperarse que se reciban más de 7 millones de turistas no residentes durante el año 2022. En ese sentido, indican que la economía dominicana sería una de las de mayor crecimiento en la región, inclusive en un contexto de una posible recesión en Estados Unidos de América durante el próximo año 2023.



Asimismo, durante el encuentro sostenido entre el equipo del Bank of America, los inversionistas y la delegación del Banco Central de la República Dominicana, se valoraron positivamente las medidas económicas que se han adoptado, las cuales han contribuido a una moderación de la inflación y a sostener el crecimiento en torno a su potencial.



Al respecto, los analistas e inversionistas internacionales siguen percibiendo a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión por la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, así como por su estabilidad política y social.