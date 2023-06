Email it

El subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, Ramón González Hernández, destacó que el paquete de medidas monetarias del 1 de junio fue adoptado en el momento oportuno luego de que la inflación se ubicara en el rango meta.



Señaló que dicho paquete establecido por la entidad financiera, que incluyó la reducción de 50 puntos básicos a su tasa de política monetaria (TPM) e inyección de RD$94,000 millones a la economía, rebajará el costo del dinero y dinamizará la economía.



Al señalar los alcances del plan de incentivo, dijo que habrá mayor circulante, y se reflejará en la reducción de la tasa de política monetaria de 8.50 % a 8 % y en la baja de las tasas de los préstamos bancarios. Explicó que la liberación de recursos del encaje legal por unos RD$34,000 millones, busca canalizar préstamos a los sectores productivos y hogares, a través de las instituciones de intermediación financiera, a una tasa de interés de hasta 9 % anual, con vigencia de cuatro años.



Manifestó que, adicionalmente, serán facilitados RD$60,000 millones para fortalecer la liquidez del sistema financiero y facilitar el financiamiento al sector privado, a una tasa de interés no mayor al 9 % anual por dos años. Dijo que el BCRD otorgará estos recursos a las entidades de intermediación financiera a una tasa de interés de 3 % anual. González Hernández, entrevistado por el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas, que se transmite por Entelevisión cada sábado a las 9:00 p.m., significó que por esta razón el Banco Central monitoreará estrictamente el impacto de las nuevas medidas de estímulo económico, para evitar que las mismas provoquen repunte de la inflación. Agregó que, si la institución financiera no hubiese reaccionado, la economía crecería muy poco.



“Si no se hace ese paquete, y la inflación también pues sería extremadamente baja”, añadió.