Bajo el liderazgo de este empresario, Air Europa se ha revitalizado; destaca estabilidad económica dominicana

Madrid, España.- Juan José Hidalgo -mejor conocido como Pepe Hidalgo- es una persona ampliamente conocida en República Dominicana, una tierra del Caribe en la que no necesita presentación.



Es un empresario que ha sembrado mucho por allí, una siembra expresada por vía de las inversiones turísticas y hoteleras. Es el presidente de Globalia, el primer grupo turístico español, formado por un conjunto de empresas independientes que compiten, afortunadamente con éxito en sus respectivos sectores, y los aviones de su firma –los de Air Europa- permanentemente surcan cielos de República Dominicana, para conectar de manera eficiente y segura a esa nación con diferentes destinos.



Pepe Hidalgo confía bastante en la estabilidad económica y política dominicana, y lo ha demostrado colocando sus capitales en negocios bien establecidos y con una fama bien ganada en el territorio quisqueyano.



“He invertido mucho dinero allá, principalmente en hoteles y en propiedades, y estoy realizando bastantes apartamentos en Boca Chica… Son casi dos mil apartamentos (…), les cuenta el empresario a los periodistas Katherine Hernández y Martín Polanco, de CDN canal 37 y el periódico elCaribe, respectivamente, en una conversación sostenida a media tarde en Madrid, la capital española.



Lo de Pepe Hidalgo es aun mucho más: “Llevo otros 350 apartamentos en Puerto Plata; también tengo dos hoteles y un hotel que se está reconvirtiendo en aparta hotel, y tendrá muchos apartamentos para vender”, explica.



¿Cómo siente el país, qué opinión tiene sobre él? Le pregunta Katherine Hernández. Su respuesta es directa: “El país está bien dirigido y fue el primer país que salió adelante con la pandemia de covid. Fue el primero en abrir las puertas al mundo”, rememora.



“Los apartamentos que estoy construyendo se venden antes de estar construidos, hay muchos inversores y mucha confianza en el futuro de la nación. Es un dato a tomar en cuenta y a considerar. La gente confía en Dominicana y confía en el presidente que tiene. Mucha gente que está trabajando en América quiere tener una vivienda en República Dominicana. Fuera de España, en el único país que he invertido es República Dominicana y ahí estoy centrado cien por ciento”, dice, con cierto acento de satisfacción.



Un camino bien definido



El empresario español, nacionalizado dominicano, señaló, en segundo lugar, el momento óptimo de la aerolínea, que le permite consolidar sus destinos actuales y explorar nuevas rutas. El Boeing 787 Dreamliner, con su diseño vanguardista y motores eficientes, posiciona a Air Europa en la élite de la modernidad aeronáutica. Con capacidades que reducen el tiempo de vuelo, el impacto acústico y el consumo de combustible, el 787 se erige como un símbolo de innovación y sostenibilidad.



Al mirar hacia el futuro, Hidalgo aseguró que Air Europa tiene autonomía para avanzar, independientemente de su propietario, solo necesita que le permitan “caminar”. La reciente ceremonia de inauguración del Centro de Excelencia, el nuevo hangar de Air Europa, y la entrega del Boeing 787-9 evidencian la sólida alianza con Boeing y AerCap. Actualmente, la flota de Air Europa cuenta con 25 aviones 787, con proyecciones de alcanzar los 30 aviones este año.



Expresó su agradecimiento a AerCap, y destaca su confianza al invertir en la aerolínea. La adquisición de seis aviones Boeing Dreamliners, valuada en 200 millones de euros cada uno, testimonia la asociación fructífera entre las dos compañías. Peter Anderson, Chief Commercial Officer de AerCap, rememoró cómo esta confianza se fortaleció durante la crisis de la covid-19, y resaltó la cooperación mutua que permitió la adquisición de nuevos aviones.



Al recordar los desafíos enfrentados durante la pandemia, Hidalgo también abordó el trato injusto por parte de algunos medios, subrayó que Air Europa nunca recibió un rescate en efectivo, sino un crédito que está devolviendo puntualmente. El empresario compartió su visión de un pasado pedido a Boeing en el 2000, que ha llevado a Air Europa a ser una aerolínea modernizada y eficiente en su apogeo.



Con gratitud hacia Boeing por su apoyo, Hidalgo enfatizó la importancia de la confianza en los negocios, destacó la preferencia por estrechar manos en lugar de firmar papeles. Además, anunció la llegada de más aviones en los próximos meses, lo que consolidará el compromiso de Air Europa con la innovación y la excelencia en la aviación comercial.



El 787 dreamliner vuela en otra división; está a otro nivel. Su diseño y motores permiten llegar a destino hasta 40 minutos antes. Reduce el impacto acústico hasta en un 60%. Consume un 20% menos. Tiene una cabina mayor, ventanas más grandes, óptimo sistema de filtración de aire antibacteriano y ha sido fabricado con un 50 % de materiales más resistentes y ligeros. El sueño de Pepe Hidalgo: “Una vez que lo pruebas, no quieres volver a volar en ningún otro avión”, asegura , y sonríe.

Juan José Hidalgo conversa en exclusiva con los periodistas Katherine Hernández y Martín Polanco, de CDN y elCaribe. Freddy Scott

Un hangar que costó diez años de dedicación

Pepe Hidalgo, el distinguido líder de Air Europa y del Grupo Globalia, deslumbró a la audiencia madrileña esta semana al presentar el nuevo modelo de su avión insignia, el Boeing Dreamliner 787, durante un evento en la T2 de Madrid.



La velada, según le contó Hidalgo al periódico elCaribe y a CDN, en entrevista exclusiva en Madrid, marcó la inauguración de un colosal hangar dedicado a la actualización de estas aeronaves de última generación, junto con un exclusivo vuelo sobre Salamanca a bordo del potente 787. Este hecho positivo consolida la posición de la compañía española en la vanguardia de la industria aeronáutica.



El evento atrajo a una diversa audiencia, desde empresarios y políticos hasta especialistas, pilotos, emprendedores y entusiastas. Pepe Hidalgo, con su sabiduría acumulada tras superar los 82 años, tomó la palabra para destacar el éxito de Air Europa, desafiando a los detractores que dudaban de su viabilidad. Las cifras del cierre de negocios de 2023 hablan por sí mismas: un beneficio de 200 millones de euros, con 120 millones directos en efectivo después de impuestos. Hidalgo enfatizó el compromiso de la compañía al cumplir puntualmente con los pagos que tenía pendientes, como parte de la compensación por el préstamo durante la pandemia.