Miches. La cadena hotelera Wyndham inauguró ayer el moderno hotel Viva Miches By Wyndham, ubicado frente al mar en la impresionante playa Esmeralda, con una inversión que superó los 80 millones de dólares.



Este lujoso complejo cuenta con 538 habitaciones y forma parte de la expansión estratégica de la compañía en la región. A la actividad asistieron el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá el nuevo hotel en la economía local y en el fortalecimiento del turismo en Miches.



El hotel ofrece una propuesta todo incluido de alto nivel, con cinco restaurantes que presentan una variada oferta culinaria internacional, áreas de entretenimiento y un programa de actividades llamado Viva Vibe, que ofrece fiestas temáticas como beach parties, neón parties y DJ nights para todas las edades. En una segunda fase, se proyecta ampliar la capacidad a 750 habitaciones, alcanzando una inversión total de 130 millones de dólares. El resort fue diseñado por Simples Arquitectura, bajo criterios de integración paisajística y sostenibilidad.



Se enmarca en un plan de transformación regional impulsado por nuevas obras de infraestructura pública que mejoran la conectividad y garantizan servicios esenciales para consolidar a Miches como un nuevo polo turístico de la República Dominicana.



El presidente Luis Abinader informó que el nuevo Viva Miches aportará 2,400 empleos directos y 3,000 indirectos, lo que tendrá un impacto económico importante en la zona. Durante su intervención, destacó que este logro es fruto de la colaboración entre los sectores público y privado. “Lo importante es trabajar juntos, sector privado y sector público. Este es un gobierno proempresa porque así es como se crea riqueza, y nuevos puestos de trabajo”, enfatizó.



Por su parte, el ministro Collado señaló que la inauguración de este hotel es la mayor evidencia del despegue definitivo de Miches como destino turístico. “Hoy estamos aquí inaugurando, junto al presidente Luis Abinader, este impresionante hotel Viva Miches By Wyndham, de 500 habitaciones, lo que marca el despegue definitivo de este nuevo destino”, afirmó Collado.



Lo que dijo el empresario



Ettore Colussi, fundador y presidente de la compañía, resaltó la trayectoria de Viva Resorts by Wyndham en el país y su compromiso con la República Dominicana. “Hace 38 años iniciamos nuestra historia en la República Dominicana con un espíritu pionero. Ese mismo espíritu nos llevó a descubrir destinos como Bayahibe, y hoy nos trae con entusiasmo a Miches, reafirmando nuestra promesa de ofrecer las mejores playas, con la alegría y hospitalidad que nos caracteriza”, dijo Colussi.

El sexto resort, grupo es visto como un embajador

Colussi dijo que Viva Resorts by Wyndham es un verdadero embajador de la República Dominicana ante el mundo. “Llevamos con orgullo la identidad de nuestras playas, nuestra cultura y el espíritu dominicano a México y Bahamas. Este, nuestro sexto resort en el país, es un testimonio de nuestra confianza en República Dominicana y en el futuro de Miches”, agregó. Viva Miches by Wyndham reafirma su compromiso con la sostenibilidad.