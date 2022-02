Cheys Gift by Sublinyl: fusión de talentos en artículos personalizados

Son dos jóvenes emprendedoras del país que consiguieron convertir una idea en un negocio que sigue la ruta del éxito

Emprender un negocio con amigos puede ser una de las experiencias más divertidas que podrás tener, sobre todo si tus amigos y tú comparten la misma pasión, como es el caso de Yaindry Nova y Cheylin Morillo.

Ambas emprendieron desde la universidad a los 17 años. A Yaindry siempre le gustó tener varias fuentes de ingresos, así que siempre tenía trabajos fijos, más entradas extras como la realización de artículos con bordados a punto de cruz, venta de perfumes y ropa para damas desde una habitación en su casa.

Fue así hasta que finalmente conoció las técnicas de personalizar artículos y que podía convertir su pasión en una empresa rentable.

En el caso de Cheylin, comenzó vendiendo zapatos por catálogo a sus compañeros de clases y familiares, la misma también vendía ropa desde su casa y luego inició con la creación de lazos para el cabello. De ahí surge Cheys Gift by Sublinyl, la idea de los personalizados, una fusión de sus proyectos independientes.

Contaron a elCaribe que iniciaron con Cheys Gift by Sublinyl decorando cumpleaños y eventos familiares. Yaindry lleva cuatro años y Cheylin tres dedicándose por completo al mundo de las personalizaciones y los regalos.

Yaindry Nova recuerda que desde niña siempre amó las manualidades. “Mami tenía que esconderme las tijeras, yo era de la que le gustaba decorar el curso con corazones para San Valentín, me encantaba dibujar y armar los cumpleaños”, dijo sonriendo.

Cheylin Morillo sonríe mientras expresa que nació con una vena creativa. “siempre me ha gustado hacer detalles diferentes, sorprender con lindas envolturas. Mis cumpleaños siempre me ha gustado hacerlos personalizados y temáticos, así que este proyecto me permitió materializar lo que siempre me ha gustado”, afirma con orgullo.

Se conocieron en un taller para aprender a personalizar

Yaindry Nova puso en marcha este proyecto de forma independiente y Cheylin veía las fotos de los trabajos que ésta publicaba en las redes sociales y la contactó para ordenarle unas camisetas personalizadas. De ahí continuó ordenando los artículos para complementar sus desayunos y arreglos de rosas, que era el trabajo que desempeñaba la joven Cheylin Morillo de manera autónoma.

Ambas continuaron en contacto vía WhatsApp e iniciaron a trabajar juntas, unieron sus talentos y complementaron sus especialidades, Yaindry en la personalización de artículos y Cheylin en los arreglos de rosas y desayunos.

Puedes contactarlas a través de las redes sociales en Instagram y Facebook como @cheysgift, vía de número telefónico 809-378-5131 o por el correo [email protected] De acuerdo con sus creadoras, obtuvieron la aceptación de sus clientes a través de la calidad de los trabajos entregados y las recomendaciones de los demás. “En este negocio entregar con puntualidad y delicadeza es el mayor reto que muchos no logran”, sostuvieron.

“A través de nuestros regalos y creaciones somos parte de los momentos más especiales e importantes de nuestros clientes. Ser los cómplices para sorprender y agradar a un ser querido es divertido y gratificante, sobre todo cuando recibimos los mensajes de agradecimiento y de los felices que quedan quienes reciben nuestras creaciones”, indicaron

Expresaron que Cheys Gift by Sublinyl se convirtió en un hijo para ellas y es parte fundamental de su día a día, aunque representa mucho esfuerzo lo hacen felices porque es algo que les gusta y apasiona.

Agregaron que “emprender requiere estar disponible prácticamente 24/7, aunque las puertas del negocio cierran nosotras seguimos trabajando y planificando nuestra agenda”.

En sus rutinas diarias se complementan pues, Yaindry es la madrugadora que llega al negocio desde las 7:00 de la mañana o antes si es necesario y Cheylin es la que no le gusta cerrar, y puede quedarse hasta muy tarde si los pendientes lo ameritan. “Emprender conlleva gran responsabilidad; ya no eres el empleado que cumple un horario y espera un sueldo, pasas a ser el responsable de los gastos del negocio, del empleo de otras personas, el funcionamiento del negocio recae sobre nuestros hombros”, indicaron

Manifestaron que sin el apoyo de sus familiares, amigos y esposos no hubiera sido posible. Han sido un apoyo clave desde el inicio, su mejor promoción desde el día uno y quienes el día de hoy son sus clientes fieles.

Dicen que Cheys Gift by Sublinyl les ha enseñado que para alcanzar un sueño hay que trabajar muy duro para obtener resultados y lograr crecer poco a poco.

Rememoran que hubo momentos en que pensaron tirara la toalla.

La mirada hacia el futuro

Entre las metas de las dos emprendedoras está seguir creciendo para ampliar la cartera de productos y servicios, capacitar, compartir sus procesos, historias y conocimientos por las plataformas digitales. Actualmente Yaindry Nova y Cheylin Morillo dan soporte de materiales difíciles de conseguir en el país a sus colegas a través de la división Cheys Supply, donde realizan ventas al por mayor y envían a todo el país.