Es una emprendedora que ha ido evolucionando, hasta tener su propio negocio de venta de jugos, tostadas y más; en agenda están otras metas y va tras ellas

Erines Patricia Pie Castillo, una emprendedora de Domingo Savio, Distrito Nacional, ha desafiado las expectativas y ha encontrado un camino inspirador hacia el éxito económico y personal. Reconocida en la categoría de Desarrollo Económico y/o Superación de Limitaciones, Erines ha demostrado que todo es posible cuando se emprende con amor.



Su travesía hacia el emprendimiento comenzó de manera inesperada. Erines nunca imaginó ser dueña de su propio negocio (una cafetería), pero su perspectiva cambió radicalmente al descubrir la iniciativa “Mujeres SúperEmprendedoras”. Al sumergirse en los talleres ofrecidos por el programa, Erines transformó su dependencia del salario de su esposo en una exitosa cafetería que contribuye al sustento de su hogar.



Armada con conocimientos adquiridos y respaldada por el proyecto, Erines inició un notable camino de crecimiento que la llena de orgullo. “Es mucha la mejoría. Tengo muchas metas. Me veo más adelante con mi repostería-cafetería”, comparte entusiasmada. Su convicción de que el amor y la determinación son las claves del éxito la ha llevado a superar obstáculos y avanzar hacia sus metas.



Un logro significativo resaltado por Erines es la presencia de dos fuentes de ingresos en su hogar. Ahora puede pagar la educación de su hijo sin depender del salario mensual de su esposo. Su historia se convierte en un llamado inspirador para otras mujeres que desean emprender: “¿Si yo pude, por qué otra persona no puede?”.



En su pequeña cafetería, Erines ofrece jugos, sándwiches, tostadas, batidas y otros productos solicitados por clientes que buscan satisfacer sus apetitos diarios. Su vida ha experimentado un cambio significativo: “Ahora puedo ayudar a mi esposo, sin tener que esperar que él cobre, y podemos pagar mejor el colegio del niño”.



Erines se autodenomina una “mujer súper emprendedora” y atribuye gran parte de su éxito a los talleres proporcionados por el Programa Supérate. Estos talleres han sido una fuente invaluable de apoyo, equipándola con las habilidades y la confianza necesarias para enfrentar los desafíos del emprendimiento.

En el contexto más amplio del emprendimiento femenino en América Latina y el Caribe, los datos revelan un crecimiento sustancial. En la región, las mujeres representan aproximadamente el 40% de los emprendedores, y se estima que las empresas lideradas por mujeres contribuyen alrededor del 15% al PIB.



El emprendimiento femenino no solo impacta la economía, sino que también empodera a las mujeres al proporcionar independencia económica y social.



A pesar de los avances, persisten desafíos como el acceso limitado a financiamiento y brechas de género en habilidades empresariales. Sin embargo, mujeres emprendedoras como Erines han demostrado un alto nivel de innovación y creatividad para abordar desafíos económicos y sociales locales.



En República Dominicana, el gobierno ha desempeñado un papel crucial al impulsar iniciativas como el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y el Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondopyme).



Estos programas ofrecen préstamos y apoyo financiero a emprendedores, facilitando el acceso a recursos necesarios para el crecimiento empresarial.



Además, iniciativas como la Ventanilla Única de Promoción a las Exportaciones y la Ventanilla Única de Formalización de Empresas simplifican los procesos para emprendedores que buscan expandir sus negocios y formalizar sus operaciones.



La historia de Erines Patricia no solo refleja su valentía y determinación personal, sino que también destaca el impacto transformador del emprendimiento femenino en la región.



Su capacidad para aplicar conocimientos y superar las adversidades no solo ha mejorado su propia vida, sino que también sirve como un faro de inspiración para otros que enfrentan circunstancias similares.



Ha roto las fronteras



Erines, con su pequeña cafetería que ha evolucionado más allá de las expectativas iniciales, encarna la esencia del cambio personal y social que puede lograrse a través del emprendimiento. Su historia es un recordatorio poderoso de que, con amor, determinación y la oportunidad adecuada, las mujeres pueden forjar su propio camino hacia el éxito.



En un mundo donde los desafíos económicos a menudo limitan las aspiraciones individuales, la mujer ha demostrado que el emprendimiento no solo es un motor de cambio, sino también un medio para construir un futuro propio y exitoso. Erines Patricia representa una historia que va más allá de las cifras y de los programas gubernamentales.



Su determinación y valentía han creado un cambio significativo en su vida y en su comunidad, ofreciendo un ejemplo inspirador para quienes buscan iniciar su propio camino emprendedor.



Su relato, aunque personal, refleja los desafíos y las oportunidades que muchas mujeres enfrentan en la búsqueda de independencia económica.



Al convertirse en una figura que desafía las limitaciones sociales y económicas, Erines ha allanado el camino para otras mujeres que desean trascender las barreras impuestas por la sociedad y por las circunstancias.