En 2 años, el gobierno ha entregado 46,849 certificados de propiedad, según informó Mérido Torres, de la Utect

Si las personas tuvieran que hacer las gestiones por cuenta propia o individual para obtener cada uno de los 46,849 títulos de propiedad entregados en dos años de gobierno de Luis Abinader, entonces habrían tenido que gastar aproximadamente 80 mil pesos por cada documento.



Sin embargo, los títulos les salen gratis a los beneficiarios, porque el Estado se encarga de la gestión que implica conseguir toda la información y coordenadas del bien, hasta llegar a la conformación misma del certificado de propiedad. Un documento que, entre otras ventajas, hace sujeto de crédito a quien lo recibe.



De acuerdo con un cálculo de aritmética básica, de manera consolidada el Gobierno ha ahorrado a los beneficiarios de los títulos RD$3,747.9 millones, contando del 16 de agosto de 2020 al mes de noviembre de este año 2022.



El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres, informó a elCaribe que además de los títulos entregados al corte actual, hay otros 100 mil medidos. Concretamente, se refiere a esa cantidad (los otros cien mil) como resultantes para 2023, tomando en cuenta que 2022 está en su tramo final.



“Los beneficiarios de los títulos no han tenido que pagar, producto de que el Estado dominicano ha logrado tener una institución fuerte y transparente, que se maneja dentro del marco de la honestidad (…)”, expuso Torres.



Los RD$80,000, señalados como el valor que tendría el documento con todo lo que implica el proceso de lograrlo (si se le fuese a asignar un precio), es específicamente el costo promedio de un deslinde, según se ha determinado.



En este caso, este valor se corresponde con deslindes pequeños y no de grandes porciones. Queda claro que la Utect tiene también capacidad para deslindes de porciones de mayor tamaño.



En su participación en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, junto a Joel Santos, ministro de la Presidencia, el director ejecutivo de la Utect, rememoró sobre el inicio del proceso de titulación, en la pandemia de covid-19, lo que representó un reto.



“El Gobierno inició con una situación totalmente diferente, porque cien años después tuvimos una pandemia que paralizó el mundo, y República Dominicana no fue la excepción”, sostuvo.



Dijo que al llegar a la posición, identificó qué tenía que hacerse para crear las condiciones que condujeran a un plan de titulación mucho más efectivo.



“Y de las cosas que logramos identificar, es que todas las instituciones que formaban parte de la Comisión de Titulación de entonces estaban caminando, en cierto modo, cada una por su lado”, dijo.



Informó que a partir de esa identificación le pidió al Presidente Abinader que se reuniera con todos los que dirigían esas instituciones y unificara el criterio, y la línea por la que debía dirigirse la titulación. “Eso fue lo primero que le pedí al Presidente, y lo segundo que hice fue decirle que una institución tan importante para el Estado, como es la Utect, no tenía el apoyo económico, ni independencia administrativa”, sostuvo.



El jefe de Estado observó la situación y emitió el decreto 35-21, con el que otorgó independencia administrativa y presupuestaria a la Utect, y con esa herramienta (de poseer un presupuesto e independencia administrativa), consiguió entonces capacidad para captar profesionales de mayor formación y amplió el campo y la acción del organismo.



La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado ahora posee más capacidad operativa, una cantidad mayor de vehículos y eso ha conducido a lo que Mérido Torres denomina “la revolución de titulación”.



Antes, la Utect estuvo bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia y dependía de él en lo administrativo y presupuestario. Aún forma parte de ese ministerio, pero con la independencia administrativa y presupuestal que referencia Torres.



Actualmente, la Utect está en 27 provincias del país, de forma simultánea.



“En algunas está haciendo el levantamiento, que es donde se inicia el proceso de titulación, en otras se está censando y buscando todas las informaciones que permiten preparar los contratos, y en algunas de ellas se está con fechas definidas, firmando contratos de donaciones, para que se pueda obtener títulos del Estado”, explica Mérido Torres en la conversación.



Hablaban más, entregaron menos



Cuando se le pregunta qué tanto se había hecho en República Dominicana en materia de titulación, tomando en cuenta que con frecuencia se emitían múltiples anuncios de entregas, su respuesta fue esta: “Se hizo mucha publicidad, y mucha gente me dice que no la sentía”.



Informó que cuando asumió el cargo que ostenta en la institución, solicitó le entregaran el histórico (los datos consolidados de lo que había sucedido) y al analizar sobre los títulos que realmente habían entregado gestiones de gobiernos pasados, comprobó que eran mucho menos de lo que se hacía creer.

“Se hablaba de 71 mil certificados, cosa que no es cierto”, aseguró.

Dice cantidad es superior a los ocho años pasados

Según Mérido Torres la cifra de 71,000 títulos que la gestión pasada dice que entregó, no se corresponde con la verdad “Ahí hay 14 mil certificados de títulos que fueron de una compañía que trabajó y que desgraciadamente no tienen las condiciones para ser entregados y 16 mil que nosotros encontramos también en los procesos… no era que se había logrado transferir a las personas”, expuso.



Indicó que en ocho años (se refiere a la gestión pasada, de Danilo Medina) se entregaron apenas 41,185 certificados de propiedad. “Y en lo que va de gobierno, hoy, nosotros hemos entregado 46,849. O sea, a dos años y tres meses, nosotros hemos entregado más títulos que lo entregado los anteriores ocho años de gobierno”, agregó.