Email it

El Gobierno encabezado por Luis Abinader ha logrado suministrar el 99 % de la electricidad que demanda la población dominicana, incluso en sectores donde históricamente no se pagaba el servicio.



Así lo aseguró ayer el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Punta Catalina, Celso Marranzini, en una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37.



Marranzini recordó que en gobiernos anteriores se controlaba la demanda de electricidad, se proporcionaba solo 16 a 18 horas de servicio a los barrios que no pagaban completamente por él. Sin embargo, en la actual administración se ha garantizado el suministro del 99% de la demanda de electricidad de la población, independientemente de si pagan o no por el servicio.



El vicepresidente ejecutivo destacó que esta situación implica que las empresas distribuidoras de electricidad deben ser más activas en la conversión de clientes ilegales en clientes legítimos. Según Marranzini, este es el desafío principal al que se enfrenta el sector.



Asimismo, subrayó que el suministro de energía eléctrica tiene un impacto directo en el desarrollo de las personas, porque más del 50% de los colmados y comercios del país son informales. En este sentido, afirmó que los comercios informales están recibiendo un suministro eléctrico constante, lo que, en su opinión, contribuye al desarrollo económico.



Marranzini mencionó que los pequeños colmados que anteriormente sufrían pérdidas debido a la falta de electricidad ahora reciben el servicio las 24 horas del día. Sin embargo, expresó la necesidad de que estos negocios comiencen a pagar por el servicio para evitar que se acostumbren a recibirlo de forma gratuita.



Reconoció que este servicio está financiado a través del presupuesto generado por los impuestos que pagan los ciudadanos.