Santiago.-Cooperativa La Altagracia, Inc., hizo entrega de RD$3, 200,000.00 como donativo a Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) por motivo de su 70 Aniversario, este martes 12 de julio.

El acto inició con las palabras del Lcdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, Inc., quien resaltó que estas donaciones forman parte de la responsabilidad social que practica Cooperativa La Altagracia, en favor de las instituciones que han acreditado su trabajo en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Cada una de las organizaciones beneficiadas, mostraron el uso y destino que tendrán los recursos facilitados, como una forma de transparentar esta donación. Las instituciones beneficiadas fueron: Ministerio Siervas de María, Inc., Hospicio San Vicente de Paúl, Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Inc., Cáritas Arquidiocesana, la Parroquia Santuario Nuestra Señora de La Altagracia, Acción Social de Promoción Humana y Campesina, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Patronato del Instituto de la Diabetes, Inc. y el Patronato Cibao de Rehabilitación, Inc.

Los beneficiados, en sus palabras de agradecimiento, resaltaron la sensibilidad humana, la solidaridad y el amor puesto en valor con la contribución recibida e imploraron al Todopoderoso para que irradie larga vida institucional a Cooperativa La Altagracia para que continúe aportando al bienestar de Santiago.Cooperativa La Altagracia, Inc. continuará la celebración de su 70 aniversario realizando varias actividades: El concurso millonario del 70 aniversario, el especial de préstamos con garantía hipotecaria, distribución de cuadernos institucionales, campamento cooperatiniños, inauguración de su planta procesadora de agua en las Tres Cruces de Jacagua , entre otros actos de interés y bienestar social.