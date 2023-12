El economista Andrés (Andy) Dauhajre considera que el Gobierno deberá abocarse a realizar reformas estructurales después de las elecciones del 2024.



Según el presidente de la Fundación Economía y Desarrollo, el informe del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre las amenazas a corto, mediano y largo plazo, que apuntan a un menor crecimiento económico en el 2024, es una alerta para que las autoridades tomen las previsiones de lugar con la ejecución de varias reformas fundamentales que quedaron pendientes.



Manifestó que ante lo dicho por el organismo internacional, lo que procede es tratar de compensar eso mejorando los fundamentos de la economía a través de esas reformas estructurales pendientes que ya se han discutido, pero que las ejecutorias de estas deben ser después del proceso electoral. “Yo sí creo que, una vez terminadas las elecciones, nosotros vamos a entrar de lleno en todo un debate sobre las reformas fundamentales que el país necesita para poder sostener la solidez de las finanzas públicas, garantizar el crecimiento, pero al mismo tiempo mantener la estabilidad”, señaló .



Reforma fiscal bien pensada



Dauhajre dijo que entra las áreas más importantes que el Gobierno tiene identificadas, está pendiente una reforma fiscal bien profunda, bien comunicada y bien explicada que no deje a nadie ileso y que, aquellos que van a terminar pagando más, pero que no tienen con qué pagarlo, reciban la asistencia directa del Estado. “Siempre es posible explicarla en un nivel lo suficientemente sencillo para que la gente entienda y dile a la gente cómo la vas a compensar: ¿cómo es que le vas a subir el salario?, ¿cómo vas a dar una transferencia a los que no puedan pagar? Y eso implica después reformar el Código Laboral, reformar el Sistema de Pensiones, sacar del Banco Central la deuda que ha estado manejando el banco tantos años”, señaló. E explicó que esta reforma fiscal va a implicar una revisión bien profunda de todo el sistema de exenciones fiscales que hay en el país y la introducción de una serie de impuestos ante antievasión fiscal, “o sea, impuestos que no son evadibles, que para mí es la madre de la reforma”. “Si nosotros logramos ser creativos e introducir algunas figuras impositivas que nos permitan poner a pagar a miles y miles de empresas que todos los años declaran pérdidas, que pongan a pagar una pequeña contribución a ese sector informal que no contribuye en la tributación directa y que no tributa el itebis, hay formas de armarlo de manera inteligente”, sugirió.



Gobierno deberá explicar bien el uso de los fondos

Entrevistado el programa Reseñas, por el canal Entelevisión, Dauhajre expresó que para esa reforma fiscal se tiene que dar una demostración clara de que se están invirtiendo bien los recursos públicos y que, ciertamente, al Gobierno se le va a ser difícil por el referente de la aplicación del 4 % del PIB a Educación, ya que la gente ve que el sector está igual o peor en términos de la calidad educativa pese al esfuerzo de destinar esos recursos.