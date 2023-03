El mercado laboral dominicano está atomizado de sueldos mínimos. “Son demasiados salarios mínimos”, dijo el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.



Calculó que entre tarifas y sueldos “hay cerca de 500 salarios mínimos”. El funcionario consideró inmanejable la situación de los sueldos mínimos. “Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17”.



“Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el de la Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.



Subrayó que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.



De otro lado, dijo que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m.a 9:00 a.m. por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.



Sostuvo que el Ministerio de Trabajo seguirá desarrollando la política del Gobierno, en el sentido de no simplemente recoger el poder adquisitivo perdido, sino también agregar poder adquisitivo al salario de los trabajadores, para poco a poco ir eliminando la inflación y cerrando la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica familiar.



Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.



El ministro dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos en el sector privado de la economía.

Frutos que va dejando la administración Abinader

Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el Gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.



“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.



El funcionario de Trabajo destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada.