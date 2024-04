Puerto Plata, RD-Incorporando su nueva marca destino como recurso de promoción, Puerto Plata alista su participación en la vigésimo tercera edición de la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), que se celebrará del 24 al 26 de abril, en el hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana, República Dominicana.



Una delegación de presidentes, directores ejecutivos y miembros del Clúster Turístico del destino (CTDPP) y de las Asociaciones de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE), de Hoteles de Playa Dorada (ADHPD) y de Hoteles, Restaurantes de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA), estarán presentando credenciales en la que se ha avanzado, será la más exitosa de las versiones del DATE.



En medio del gran momento que vive el sector turístico dominicano, y unos meses que han estado marcados por un dinamismo estelar, con exitosas participaciones en eventos internacionales celebrados en Colombia, Puerto Rico y Miami, Florida, Puerto Plata, ¡Siempre Real!, expondrá su actualizada propuesta de turismo, en el escenario de negocios tipo B2B de mayor relevancia que se realiza en la República Dominicana.



Ocean World Adventure Park, Chukka Caribbean, Universal Aviation, The Ocean Club Group, Vinícola del Norte, Senator Hotels and Resorts, Nature River Park, VH Hotels & Resorts, Viva Resorts, Casa Marina Beach and Reef, Hodelpa Hotels, Blue Bay Villas Doradas, Marien Puerto Plata, Mint Hotels & Residences, Lifestyle Holidays Hotels & Resorts, Fricolandia, Runners Adventures, Chocolate del Oro, El Gallo Ecolodge, La Aurora, Manureva Tours, Freedom Builders Global Group, son las empresas a través de las que el destino expondrá en el DATE su propuesta de hoteles, atracciones complementarias, opciones gastronómicas, turismo de lujo y eventos, así como sus oportunidades de inversión, ante 300 compradores de empresas internacionales y unos 600 delegados suplidores del sector turístico nacional.