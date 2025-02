El saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) –según datos cortados al 30 de noviembre de 2024- totalizó US$57,437.2 millones, que representan el 46.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.



El saldo de deuda del SPNF, está compuesto en un 70.4% por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$40,432.6 millones; mientras que el 29.6% restante corresponde a deuda interna, que totalizó RD$1,023,617.4 millones, equivalentes a US$17,004.5 millones, a la tasa de cambio de RD$/US$=60.19, de acuerdo con cifras de la Dirección de Crédito Público.



Dichos montos representan el 32.5% y el 13.7% del PIB estimado, respectivamente. Del total de la deuda interna unos US$2,198.8 millones (1.8% del PIB) corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. La deuda intergubernamental es aquella contraída por una institución del Gobierno con otra.



En 2023 la deuda pública cerró en 54,828.8 millones de dólares y en noviembre de 2024 subió a 57,437.2 millones, por lo tanto, el incremento absoluto fue de aproximadamente 2,608.4 millones de dólares y el incremento porcentual fue de aproximadamente 4.75%.



En 2023, la deuda multilateral alcanzó los 7,529,2 millones de dólares, lo que representa el 19.4% del total de la deuda del sector público no financiero. Sin embargo, para noviembre de 2024, esta cifra se ha ajustado a 7,361.9 millones de dólares , lo que equivale al 18.2% del total. Este descenso en términos porcentuales indica una reestructuración en la composición de la deuda o una posible disminución en la dependencia de financiamiento externo.



Al analizar los principales acreedores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se mantuvo como uno de los actores clave, con una deuda que pasó de 4,196.1 millones de dólares en 2023 a 3,949.9 millones en noviembre de 2024, lo que representa una disminución tanto en términos absolutos como porcentuales (de 10.8% a 9,8% ).



Por otro lado, el Banco Mundial mostró un aumento notable en su participación, pasando de 1,527.9 millones de dólares (3.9%) en 2023 a 1,927.9 millones (4.8%) en noviembre de 2024. Este incremento resalta la importancia del financiamiento proveniente del Banco Mundial para apoyar proyectos críticos y mitigar los efectos adversos sobre la economía nacional.



Por el lado del Fondo



Mientras, en el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) se vio una reducción en su contribución a la deuda externa, cayendo a 156.8 millones de dólares (0,4%) desde los 480.4 millones (1.2%) en 2023. Esta disminución puede ser indicativa de un cambio en las políticas fiscales y monetarias adoptadas por el país.



La deuda total bilateral aumentó ligeramente, pasando de 2,103.5 millones de dólares en 2023 a 2,024.6 millones en noviembre de 2024, lo que representa una disminución porcentual del 5.4% al 5.0% del total de la deuda del sector público no financiero, siempre partiendo de los números colgados en la página oficial de Crédito Público. Entre los países que han influido en esta dinámica, Brasil ha visto una caída significativa en su deuda, que pasó de 56.5 millones de dólares (0.1%) en 2023 a 29.8 millones (0.1%) en noviembre de 2024. Por otro lado, España también tuvo una disminución en su participación, con una deuda que bajó de 161.4 millones de dólares (0.4%) a 137.2 millones (0.3%).

Datos adicionales, Japón, Francia y con Venezuela

Francia mantuvo una posición relativamente estable, en cuando la deuda que tiene República Dominicana con esa nación ha estado fluctuando ligeramente alrededor de los 1,215.1 millones de dólares (3.1%) en el año 2023 y ajustándose a 1,211.6 millones (3.0%) en noviembre del pasado año 2024. Significa que Francia sigue siendo un socio clave para el financiamiento bilateral. La situación con Japón se mantuvo constante, con cifras que apenas variaron: desde 201.5 millones de dólares (0.5%) en 2023 hasta 200 millones (0.5%) en noviembre de 2024.



En tanto, la deuda con Venezuela se mantuvo inalterada durante este período, permaneciendo en 214.3 millones de dólares (0.6%).



Dentro del ámbito de los acreedores privados, se observa que la mayor parte de la deuda está concentrada en bonos. En el año 2023, el total de bonos emitidos ascendía a un total de 29,215 millones de dólares, que representan el 75.2% de la deuda privada.



Para noviembre del año 2024, según los datos oficiales, esta cifra ha crecido a 31.040.2 millones , lo que equivale al 76.8% del total de la deuda privada. Este aumento sugiere una creciente dependencia del financiamiento a través de instrumentos de deuda en lugar de préstamos directos.