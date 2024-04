Santiago, La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago, por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.



Luego del análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo del realmente percibido.



Las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos, y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano.



Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90 % superiores frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes, también, fueron omitidos.

Se trata de sanciones de segundo grado, porque previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.



Los establecimientos cerrados fueron -Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo;-Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional; -Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional; Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina Av. México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional; -Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

El operativo fue realizado en Santiago de los Caballeros.

Operativo



Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

Proyecto especial de fiscalización

Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas. El pasado año se colocó un total aproximado de cuatro mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos, de los cuales la mayoría tiene deudas en cobro coactivo.