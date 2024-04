La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario, en esta ocasión con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.



Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario, dijeron en un comunicado de prensa conjunto enviado a los medios vía la DGII. El documento dice que entre los delitos detectados están la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.



Pueden volver a operar, previo pago



La DGII informó que una vez regularizada su situación los negocios pueden reabrir. De hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias. Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, porque previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación. Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.



Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano. Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos



La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales.

Funcionarios tributarios y militares actuaron

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas, dijeron las entidades recaudadoras.