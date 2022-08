Montecristi. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha diseñado una serie de programas y proyectos con el fin de que la inversión hecha por el Gobierno en un punto de la geografía fronteriza impacté en toda la región y el país.



Las 90 iniciativas, sistematizadas en la Estrategia: MiFronteraRD, generarán dinamismo económico, impulsarán la creación de oportunidades y empleos, mejorarán los servicios básicos, conectarán cada rincón del territorio, elevarán el capital humano, fortalecerán la institucionalidad e impulsarán el respeto, conservación y valoración del medio ambiente.



Como parte de la misión interinstitucional compuesta por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, de la Presidencia, y la Autoridad Portuaria Dominicana, ayer se concretó la reunión con el Consejo Provincial de Desarrollo de Montecristi y con bananeros, en la sede de la gobernación de esta provincia.

En la “Reunión de Montecristi” el ministro de Economía, Pável Isa Contreras destacó, que la identificación de las brechas en el territorio fronterizo, como en todo el país, no se hace a solas, sino con la gente y articulada con todos los ministerios y direcciones. “Hay una directriz clara de que en el Gobierno tenemos que tener sinergia para actuar en la frontera, a fin de que deje de ser vista como una simple raya divisoria”.



Ante la pregunta de periodistas que dan cobertura a la reunión sobre la despoblación fronteriza, el ministro Isa Conteras precisó: “La despoblación a la que te refieres se debe a que la zona fronteriza del país no ha sido considerada hasta ahora como un territorio que requiere ser desarrollado, no ha sido visto como un territorio que pertenece a los dominicanos y dominicanas que tienen el derecho y deben ejercerlo para tener una vida digna, se ve como una pared; pues las políticas públicas abandonaron la zona Fronteriza, en este gobierno no estamos haciendo eso; estamos diciendo a los pobladores que retornen (…)”.