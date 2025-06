Expansión estuvo sustentada por un mejor desempeño de minería, agropecuaria, manufactura local y construcción

Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes al mes de mayo de 2025 muestran una expansión interanual de 3.1 %, superior a la variación interanual de 1.7 % registrada en el mes de abril, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de las actividades minería, agropecuaria, manufactura local y construcción. De esta manera, el crecimiento acumulado de la economía en el periodo enero-mayo 2025 se ubica en 2.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior.



Es importante precisar que prevalecen condiciones financieras y de liquidez restrictivas a nivel global, reflejadas en tasas de interés que permanecen relativamente elevadas en los mercados de capitales. Asimismo, se observa una elevada volatilidad en el precio de los activos financieros (bonos, acciones) y commodities, en un entorno internacional caracterizado por una creciente incertidumbre, la cual se ha visto exacerbada por la reciente escalada del conflicto en el Medio Oriente entre Israel e Irán. Al respecto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha advertido que estas tensiones geopolíticas no solo afectarían los precios de la energía, sino que también tendrían implicaciones sobre las primas de riesgo y los costos logísticos.



Cabe señalar, además, que durante la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que aún no existen condiciones suficientes para iniciar un ciclo de reducción de tasas en los Estados Unidos de América. En consecuencia, se mantendrá una postura monetaria restrictiva hasta contar con evidencia contundente de convergencia sostenida de la inflación hacia su meta del 2 %. Esto ocurre en una coyuntura marcada por anuncios de modificaciones en la política comercial, fiscal, regulatoria y migratoria de ese país, lo que podría traducirse en un menor crecimiento económico y presiones adicionales sobre el comportamiento de los precios. En ese sentido, la última revisión del estimado de crecimiento económico en los Estados Unidos de América para el primer trimestre de 2025, dada a conocer esta mañana, registra una variación intertrimestral anualizada de -0.5 %, mientras que la inflación se sitúa en 2.4 % al cierre del mes de mayo.



Una vez se disipe el contexto internacional adverso y la FED retome el proceso de flexibilización en su política monetaria, los bancos centrales de las economías emergentes, incluida la República Dominicana, contarían con un mayor espacio para coadyuvar con la dinamización de la economía, sin comprometer la estabilidad de precios y macroeconómica en general.



Como se ha evidenciado en ocasiones anteriores, la economía dominicana ha demostrado una marcada resiliencia y capacidad de recuperación ante episodios de ralentización. En este tenor, una vez se controlen los focos externos de incertidumbre y se estabilicen las expectativas de los agentes económicos, se allanaría el camino para la aceleración de las diferentes actividades económicas. De forma particular, las recientes medidas de estímulo de la Junta Monetaria, liberando RD$81,000 millones para apoyar a los sectores productivos, estarían impulsando un repunte de la economía en los próximos meses conforme opere el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Asimismo, contribuirían positivamente los influjos de divisas por concepto de inversión extranjera directa, remesas, exportaciones y turismo.



Al analizar el resultado acumulado del IMAE en enero-mayo de 2025, se observan variaciones interanuales positivas en la agropecuaria, explotación de minas y canteras, manufactura local, manufactura de zonas francas, así como en el sector servicios en su conjunto. Dentro de este último, sobresalen las actividades de servicios financieros, transporte y almacenamiento, comercio y las actividades inmobiliarias y de alquiler.



Es importante destacar que, en el mes de mayo de 2025, la actividad de la Construcción registró una tasa de crecimiento interanual de 1.9 %, superior a su desempeño acumulado durante los primeros cuatro meses del año, lo que permitió que la una variación interanual del periodo enero-mayo se situara en -1.5 %, mejorando con respecto al resultado acumulado de -2.3 % en enero-abril.



En cuanto a la minería, la misma experimentó una variación interanual de 21.0 % en el mes de mayo, por el incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata en 35.6 % y 28.7 %, respectivamente en el recién transcurrido mes, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 2.2 % en enero-mayo.



En términos de valor agregado real, el sector de hoteles, bares y restaurantes reportó un crecimiento interanual del 2.6 % en el periodo enero-mayo de 2025, favorecido principalmente por el buen desempeño de los servicios de suministro de alimentos y bebidas, que compensaron la desaceleración observada en el segmento de alojamiento.



En lo referente al turismo, cabe señalar que la llegada de extranjeros no residentes ha experimentado una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante los primeros meses de 2025. Esta reducción se atribuye principalmente a una menor afluencia aérea de visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá. En este contexto, el Ministerio de Turismo ha reaccionado de forma proactiva, desarrollando estrategias orientadas a diversificar los mercados emisores y atraer turistas de otras regiones, así como impulsado la llegada de cruceristas, para mitigar y compensar los efectos del comportamiento de los turistas norteamericanos vía aérea en los ingresos de divisas del país.

La actividad de intermediación financiera registró un crecimiento interanual acumulado destacado de 8.2% durante el período enero-mayo de 2025. Este desempeño se explica principalmente por la expansión del crédito al sector privado, que aumentó un 9.8 % en moneda nacional y extranjera, que representa un incremento de 210 mil millones en comparación con mayo de 2024.



Finalmente, el sector agropecuario registró un crecimiento interanual de 4.9 % en el período enero-mayo de 2025, impulsado principalmente por incrementos en la producción de arroz, plátano, guineo, aguacates, huevos y pollos, entre otros productos. Este resultado ha sido posible gracias al respaldo técnico y financiero proporcionado por el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y sus dependencias, cuyo apoyo ha fortalecido la seguridad alimentaria y nutricional del país.