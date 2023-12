Histórico comportamiento, el repunte en sectores clave como turismo y construcción, conducen a esa conclusión

El panorama de la República Dominicana al cierre del 2023, tomando en cuenta las cifras oficiales que se presentan, deja el camino despejado y una perspectiva favorable para que la economía consiga transitar en 2024 por el trayecto histórico al que tiene acostumbrado al país -en materia de crecimiento- y que en el actual año no será posible.



La economía dominicana, si bien continúa su proceso de recuperación, con una expansión de 3.6 % interanual en el mes de octubre, superior al crecimiento interanual de 3.1 % en septiembre, y de 2.6 % en el curso del tercer trimestre de 2023, lo cual es positivo, podría quedar debajo de la línea esperada. Pero deja una importante plataforma para el nuevo año.



La economía venía de mostrar en enero un aumento del 0.4%, en febrero 1.8%, marzo 2.1%, abril 0.3%, en mayo 2.4%, junio 0.1%, julio 2.9%, agosto 2% y septiembre 3.1%.



Aspectos como la reducción de la inflación y la colocación de ésta en la meta fijada; el incremento de la productividad y del empleo formal son puntos positivos, que conducen a pensar que “las cosas podrían ir en mejor rumbo el próximo año”. Las proyecciones de crecimiento que tiene el Banco Central de República Dominicana para 2023 son del 3 %. Algunos economistas dudan que ese número se consiga, una vez se haga el “cuadre general de cifras, analizando lo que ocurrió por aquí y lo que se dio por allí”.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó el pasado jueves que este país cerraría este año con una expansión del 3.1 % de su producto interno bruto (PIB) y para el 2024 con un 4.1 %.



Desde el propio gobierno se ha reconocido una debilidad en las exportaciones de bienes, pero el sector externo mantiene estabilidad gracias al buen desempeño del turismo y las remesas. Además, aunque los eventos climáticos extremos generaron gastos adicionales para la recuperación, las cuentas fiscales permanecen estables.



Para el período enero-noviembre de 2023, el flujo de remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$9,212.2 millones. Esto representa un crecimiento de 3.4 % en comparación con el mismo período del año anterior (datos del Banco Central).



Este aumento se encuentra en línea con la proyección oficial, de un flujo superior a los US$10,000 millones al cierre del año 2023.



Una mirada local y a la región



En el caso dominicano –indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado el 5 de diciembre- las exportaciones se redujeron el primer semestre de 2023, aunque algo menos que en la región. Los ingresos por bienes y servicios exportados alcanzaron los US$6,145.9 millones, lo que supone un 2.6 % menos que enero-junio.



Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe cayeron el 2.7 % interanualmente en el primer semestre, por la baja de los precios (-4.7 %) y la moderación del crecimiento de las cantidades exportadas (2.9 %), dijo el BID.



La meta de recepción de visitantes extranjeros fijada por el Ministerio de Turismo dominicano para el 2023 se ha cumplido en 91%, según un corte numérico a noviembre. El país recibió 9,105,043 visitantes en once meses, cifra que representa un crecimiento de 22% con respecto a igual período del año pasado; 103 % respecto al 2021 y un 34% en comparación con el 2019 (prepandemia de covid).



El crecimiento económico en octubre, reflejó la dinámica en sectores como hoteles, bares, restaurantes, construcción, manufactura, servicios financieros, comercio y agropecuario. Esta tendencia positiva se proyecta para continuar en el 2024, con una estimación de crecimiento potencial del 5 %, apoyada en un programa de estímulo monetario y mayores inversiones públicas, ha dicho el Ministerio de Economía.



Lo más reciente que se tiene, en esa dirección –de los estímulos- es la autorización al Banco Central, el 23 de noviembre, por parte de la Junta Monetaria (JM), de la implementación de una nueva Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) por un monto de RD$25 mil millones.



Las autoridades monetarias han dejado claro que el objetivo de propiciar condiciones financieras favorables para la recuperación económica y apoyar a los sectores agropecuario, comercio, construcción, hogares, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), que fueron afectados por los daños de las acumulaciones extremas de lluvias e inundaciones en el denominado “otro noviembre” (se le ha llamado así por ser el segundo año que las lluvias producen enormes daños, en ese mes).



El control inflacionario por parte de la autoridad monetaria ha sido un logro reconocido, incluso por organismos internacionales. La inflación se ha movido de un pico de 9.64% en abril de 2022 hasta un nivel dentro del rango meta, ubicándose en 4.43% en mayo de 2023. Posteriormente registró una variación mensual de 0.14 % en noviembre. Así “las cosas”, la inflación interanual medida desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023 bajó a 4.00 %, ubicándose en el centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el Programa Monetario.



Dicho de manera simple, el rango meta de inflación del 4.0% ± 1.0% implica que la autoridad monetaria de un país tiene como objetivo mantener la tasa de inflación alrededor del 4.0%, pero permite cierta flexibilidad. Este margen de ± 1.0% significa que la inflación puede oscilar entre el 3.0% y el 5.0%, sin que por eso se consideren desviaciones significativas del objetivo.



Se ha ido delante, es referencia



República Dominicana fue uno de los primeros países de América Latina en lograr la convergencia de la inflación a su rango meta, a partir de mayo en el presente año, y de paso, coloca la “flecha del optimismo” hacia el 2024.



Las políticas gubernamentales para combatir la inflación, que incluyeron subsidios a sectores afectados por el alza de precios y una política monetaria restrictiva, contribuyeron a estos resultados.



En la práctica, una política monetaria restrictiva equivale a decir que un banco central reduce la cantidad de dinero en circulación o aumenta las tasas de interés para controlar el gasto y enfriar la economía.

Sin embargo, este control –en el caso local- no frenó del todo el crecimiento económico, que se mantuvo en alrededor del 2.5% en el 2023. Ante la consecución de los objetivos inflacionarios, el Banco Central flexibilizó la política monetaria a partir de mayo, reduciendo la tasa de referencia o de política monetaria (TPM), hasta el 7.0% anual en noviembre de 2023, acompañada de medidas de estímulos para dinamizar la demanda interna.



Eso significa impulsar o activar el consumo y la inversión dentro del país para estimular la economía. El crecimiento económico proyectado para el 2024 apunta a alcanzar niveles cercanos al 5% (dice el Ministerio de Economía), respaldado por medidas de estímulo monetario que ya muestran signos de aceleración en la actividad económica desde septiembre y octubre de 2023.



Por aire y mar, que vengan turistas



Renglones como hoteles, bares, restaurantes y construcción jugaron un papel vital en esta aceleración, con un crecimiento superior al 40%, explicado en gran parte por un récord histórico de turistas y cruceristas, proyectando ingresos de 10 mil millones de dólares para el 2023.



Algunos entendidos en temas económicos y el propio gobierno, vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, plantean que si bien la política monetaria se encamina hacia una expansión, deberá considerar los riesgos del entorno doméstico y externo, tanto en aspectos económicos como políticos, para mantener la estabilidad y el crecimiento sostenido.



“El dinamismo económico en el sector de la construcción es evidente, respaldado por medidas de liquidez implementadas por la autoridad monetaria y la estabilización de precios en insumos”, ha indicado la institución estatal. El crecimiento se mantiene en terreno positivo, destacándose la tasa interanual más alta registrada en septiembre, que alcanzó un 9.5%. El mayor gasto de capital del gobierno ha contribuido a ese impulso.



¿Qué ocurre por el lado de los empleos a nivel local?

En el ámbito laboral, de acuerdo con números oficiales, hay un crecimiento significativo en la cantidad de personas ocupadas, alcanzando la cifra más alta registrada de 4,855,631 en el tercer trimestre de 2023. Eso representa un incremento de 4.8% respecto al mismo periodo del año anterior.



Este aumento se ha concentrado principalmente en el empleo formal, con un incremento interanual de 164,498 personas en el tercer trimestre, lo que representa el 74% del aumento total de personas ocupadas.



La tasa de desocupación abierta (porcentaje de personas que, estando en edad y disposición de trabajar, no tienen empleo y están buscando) se ubicó en 5.4%, ligeramente por encima del registro en 2022 pero por debajo de 2019. La tasa de desocupación ampliada se mantuvo estable en comparación con 2022, indicando una tendencia positiva en la creación de empleo.



Los ingresos de divisas del país han experimentado un aumento importante, a pesar de la reducción en las exportaciones de bienes debido a la moderación de la demanda internacional. En el primer semestre de 2023, los ingresos de divisas por exportaciones de bienes y servicios, remesas e inversión extranjera directa crecieron en US$686.6 millones, acumulando un total de US$20,351.4 millones en el período. Este incremento se ha impulsado principalmente por el crecimiento de los ingresos por turismo, proyectando superar los US$40 mil millones alcanzados en 2022, si la tendencia se mantiene.

Estos datos muestran un panorama alentador para la economía, con un fortalecimiento en diversos sectores que apuntan a un crecimiento continuo y sostenido en el próximo año.



El panorama económico dominicano para el 2024 se configura sobre la base de un año 2023 que exhibió solidez y estabilidad en varios aspectos clave. La holgura en las divisas mantuvo la estabilidad del peso dominicano y los precios, con una depreciación promedio del tipo de cambio en torno al 4.4% entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, un ritmo que se proyecta se mantenga estable en 2024.



El desempeño económico ha recibido reconocimiento internacional, con agencias como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, elevando la calificación crediticia de República Dominicana, demostrando la confianza en la economía local y su capacidad para mantener la estabilidad en condiciones desafiantes, como las actuales.