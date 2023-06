El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) tiene 46 mil miembros en República Dominicana. Un 50 % de esa matrícula la componen ingenieros civiles; los arquitectos ocupan el segundo lugar en número.



Les siguen los ingenieros electromecánicos y finalmente los agrimensores, cuya matrícula ha crecido mucho en los últimos años, de acuerdo con datos ofrecidos por el presidente del Codia, Cristian Rojas.



En la entrevista especial de elCaribe-CDN informó:“Los miembros del gremio cotizan, pero no con obligación”, porque no hay forma de obligar a aquellos que no están al día”. “Ahora, cuando un colegiado va a tramitar un plano o cuando el Gobierno le contrata una obra sí tiene que estar al día en el pago y cuando van a participar en sorteos de obras. Ahí necesitan una certificación. Es una exigencia que se les hace desde la institución que realizará el sorteo o que les va a dar el contrato”, explicó el representante del gremio de profesionales.



En Centroamérica existen instituciones equiparables al Codia de República Dominicana. Por ejemplo, en Guatemala existe el Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG), el Colegio de Arquitectos de Guatemala (CAG) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala (CIAG). En El Salvador está presente el Colegio de Ingenieros de El Salvador (CIES), el Colegio de Arquitectos de El Salvador (CAS) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de El Salvador (Ciagro).



Mientras, en Honduras existe el Colegio de Ingenieros de Honduras (CIH), el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CIAH). En el caso de Nicaragua se cuenta con el Colegio de Ingenieros de Nicaragua (CIN), el Colegio de Arquitectos de Nicaragua (CAN) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Nicaragua (CIAN).



Y en Costa Rica está el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (Ciacr)

Panamá cuenta con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), el Colegio de Arquitectos de Panamá (CAP) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CIAP).



Si se mira a Suramérica, en Colombia funciona la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y el Colegio Colombiano de Ingenieros Agrónomos (CCIA). Y en Venezuela funciona el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), el Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Venezuela (CIAV).



En Ecuador las instituciones comparables con el Codia son el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador (CICE), el Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador (CIAE).



Perú tiene el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Perú (CIAP). Mientras, Bolivia tiene activos el Colegio de Ingenieros de Bolivia (CIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB).

En Chile los profesionales de las ramas citadas están bajo la sombrilla del Colegio de Ingenieros de Chile (CIC), el Colegio de Arquitectos de Chile (CAC) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile (CIACH).

Se queja porque ahora lo dejan cooperar menos

Cristian Rojas, en el abordaje de los temas que son competencia de la entidad que preside dijo: “Cuando el Ministerio de Obras Públicas contaba con el Departamento de Inspección nosotros teníamos más cooperación. Y cada vez que íbamos a una obra que no tenía los planos, lo notificábamos a esa dependencia y esta con una brigada iba, paralizaba la obra y obligaba a que se cumpliera con los niveles requeridos. Pero ahora no sentimos ese mismo apoyo con el Ministerio de la Vivienda, que tiene a su cargo ese tema”.



Agregó que a Obras Públicas también se le puede encomendar una parte de la supervisión, “porque esa institución mantiene direcciones regionales y provinciales y le resulta fácil ser parte de ese proceso”.