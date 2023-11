Miami. El Departamento Aeroportuario (DA) y la organización canadiense Internacional Air Rally, una de las máximas organizadoras de eventos de vuelos en el mundo, firmaron un acuerdo de colaboración.



Por vía del convenio se busca fortalecer en el país, el posicionamiento de los Rally Aéreos Internacionales, ampliando su expansión geográfica a la red de aeropuertos internacionales y domésticos, se informó en una nota de prensa.



El convenio fue rubricado por el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, y la representante de la organización Catherine Tobenas, en la sede del aeropuerto ejecutivo de Opa Locka en Miami, Florida, como parte de la estrategia para promover a la República Dominicana como destino seguro para la aviación general en la región del Caribe, dentro del proyecto “Esfuerzo País” que promueve la institución en el exterior.



“Agradecemos a Catherine Tobenas y su organización por unirse a este esfuerzo país, y permitirnos demostrar que la República Dominicana tiene un Sistema Aeroportuario seguro y amigable para la aviación privada no comercial”, indicó Pichardo.



El DA se compromete a apoyar la coordinación y logística requerida para la realización de eventos aéreos grupales desde y hacia la República Dominicana, entre los que se incluyen los Rallys Aéreos y Fly In, poniendo a la disposición para los mismos los aeródromos internacionales y domésticos.



Además, acuerdan coordinar con los operadores aeroportuarios y agencias gubernamentales, la recepción de las aeronaves participantes, según lo dispuesto en el Protocolo para el Manejo de las Aviación Privada No Comercial. Asimismo, establecer con las distintas agencias gubernamentales la apertura para operaciones internacionales limitadas, en cualquier aeropuerto doméstico que se elija como primer destino durante los eventos aéreos grupales.