La Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech), en alianza con la Licenciatura en Dirección Empresarial de la Escuela de Alta Dirección Barna, ha publicado el primer Libro Blanco de Insurtech República Dominicana.



Esto, en un paso significativo hacia la comprensión y el impulso de ese ramo en el país

Se trata de un documento pionero que ofrece una visión del ecosistema insurtech dominicano, destacando su potencial, desafíos y oportunidades para el futuro de la industria de seguros.



El concepto insurtech representa la apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios dentro del sector de seguros, donde el uso de las últimas tecnologías innovadoras es más que necesario.



El término está formado por las palabras inglesas insurance y technology, y se define como el resultado de la convergencia entre digitalización, estrategias de innovación disruptivas y el sector asegurador.



El documento destaca que en República Dominicana existen actualmente 10 empresas de insurtech: Affinity International, Asistensi, Auto Go, Contigo, Correnet Seguros, DHN Digital Health Network, FiMed, Osigu, Próxima y Unit, impulsadas por empresas, emprendedores e inversionistas privados.



Con respecto a los sectores en que operan figura: salud o enfermedad (85.7%), vida, accidentes, automóvil y robos (57.1%), dependencia (42.9%), incendios, viajes y mascotas (42.9%) y transportes (28.6%).



El informe, que fue redactado por Liseth Valencia, de Barna, y Virginia Velázquez Kranwinkel, de Adofintech, revela que las insurtech dominicanas enfrentan grandes desafíos como el llevar sus servicios a la población no asegurada del sector informal y cómo atraer a este público, así como la falta de actualización de la Ley de Seguros del país, cuya última versión es del 2002 y no está a la altura para que pueda ser un marco regulatorio efectivo.



Se indicó que las insurtech se ven afectadas por la falta de regulación, el nivel de alistamiento y educación financiera del mercado, la falta de capital para crecimiento y expansión, el cambio de mentalidad de los agentes existentes del mercado y para incentivar la innovación y la resistencia del sector a cambiar, en el sentido de que no se ve como una solución de gran escala para problemas y retos que afrontan el cliente final y el intermediario de seguros.



Visión de las aseguradoras



Para la realización del primer Libro Blanco de la Insurtech en República Dominicana también fueron consultadas las Administradora de Riesgos de Salud (ARS). Los datos obtenidos indican que el 85.7% entiende a lo que se refiere insurtech. Asimismo, los hallazgos revelan que 71.4% no está de acuerdo con que “las nuevas tecnologías son una amenaza para el negocio de los seguros”, además, el 100% ha invertido en tecnología o soluciones tecnológicas para su empresa y un 85.7% de los directivos de ARS considera prioritario invertir en tecnología.



El documento indica que el mercado insurtech dominicano ha tenido un inicio muy prometedor con el desarrollo de estas nuevas insurtechs y con una relación ya establecida entre estas y las compañías de seguros tradicionales.



Y agrega que ahora es el momento de acelerar este movimiento apoyando y desarrollando el ecosistema idóneo para que las insurtechs continúen mejorando el ecosistema asegurador gracias a su innovación. Sostiene que si se produce un mayor apoyo es de suma importancia tanto del sector público como del sector privado.

De acuerdo con la información servida, el Libro Blanco de Insurtech República Dominicana fue presentado en las instalaciones de Barna, ante un público compuesto por estudiantes de la Licenciatura en Dirección de Empresas y con la presencia de la directiva de Adofintech y Barna. Para la redacción del documento colaboraron Salvador Da Cunha, Alejandro Ramos, Catherine Espaillat e Ian Franjul.



Adofintech es una asociación sin fines de lucro que agrupa empresas FinTech en la República Dominicana, cuyo objetivo es reunir a las empresas y/o expertos del área para que crezcan con sus experiencias y conocimientos, compartan y contribuyan con diferentes perspectivas, procurando mejorar y aportar nuevas ideas que reformulen la forma de entender y prestar servicios y lograr mayor inclusión financiera.



La Escuela de Alta Dirección Barna es una institución educativa comprometida con la formación de líderes empresariales y la promoción del desarrollo sostenible en República Dominicana.



Con una reputación de excelencia académica y un enfoque en la innovación, convirtiéndose en un referente en educación ejecutiva en la región